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    La primera gran polémica del Mundial: la FIFA revela “breve interrupción técnica” del VAR en cuestionado penal de Suiza ante Qatar

    El ente rector emitió un comunicado explicando lo sucedido y emitió las imágenes de la controvertida jugada, tres horas después de finalizado el encuentro.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    La FIFA emitió un comunicado tras sufrir "breve interrupción técnica" en el VAR en el partido entre Suiza y Qatar. Foto: FIFA.

    Qatar dio la sorpresa y rescató un agónico empate ante Suiza en San Francisco, por 1-1, logrando conseguir su primer punto en la historia de los Mundiales. La celebración asiática se llevó todos los reflectores, pero el partido también estuvo marcado por una gran polémica.

    Los europeos se adelantaron a los 13 minutos gracias a un penal cobrado por Breel Embolo. No obstante, la jugada de la infracción desató la controversia. Tras un centro al área y un pivoteo ofensivo, Remo Freuler remató pero fue atropellado por el arquero Mahmud Abunada. El árbitro hondureño Héctor Martínez señaló penal, mientras que el VAR mantuvo la decisión después de una revisión ‘silenciosa’.

    En ese momento es cuando saltaron las dudas y las alarmas, ya que las repeticiones de la transmisión televisiva advirtieron dos presuntas posiciones de adelanto.

    Sin embargo, el penal fue concedido pese a que no se mostraron las imágenes de la sala VAR, un ítem obligatorio en caso de que una jugada sea chequeada. No se apreció el trazado de líneas ni la ya habitual animación de la jugada.

    El comunicado de la FIFA

    Los cuestionamientos no tardaron en llegar. De hecho, en el propio terreno de juego, el banco qatarí, liderado por el técnico español Julen Lopetegui, manifestaron su molestia contra el árbitro. El registro también circuló rápidamente por redes sociales.

    Ante el revuelo, la FIFA se vio en la obligación de emitir un comunicado. Tres horas después del final del encuentro, el ente rector reconoció haber sufrido “una breve interrupción técnica” en la jugada en cuestión.

    Eso sí, el organismo aseguró que “el problema se resolvió rápidamente”, además de mostrar imágenes que evidenciaron la posición lícita del futbolista suizo.

    “Durante el partido entre Qatar y Suiza en el área de la Bahía de San Francisco, una breve interrupción técnica impidió que se generara la animación gráfica del fuera de juego antes del penal otorgado a Suiza en el minuto 14. El problema se resolvió rápidamente”, sostuvo el organismo.

    “Las líneas utilizadas por el VAR para comprobar la posición de los jugadores relevantes no mostraron al jugador atacante en posición de fuera de juego en ninguna de las dos situaciones inmediatamente anteriores a la decisión del penal”, añadió.

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