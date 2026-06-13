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    Qatar da la primera sorpresa del Mundial 2026 tras empatar en los descuentos ante el despilfarro de Suiza

    Los helvéticos dominaron la posesión y las acciones, de principio a fin, pero solo cedieron un empate 1-1 en el tiempo agregado para dejar todo igualado en el Grupo B de la competición. Primer punto de los asiáticos en la historia de los mundiales.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    Suiza empató con Qatar en el debut de ambos. FOTO: FIFA.

    Suiza complicó todos los pronósticos. La escuadra europea cedió un empate 1-1 ante débil selección de Qatar en Santa Clara en la Bahía de San Francisco, en California. Duelo que los asiáticos hicieron la hazaña en los descuentos en el duelo del Grupo B, que completan Canadá y Bosnia y Herzegovina, que igualaron 1-1 en su partido del viernes.

    Sin embargo, el primer aviso llegó en los pies del equipo de Medio Oriente. A los 2 minutos, el grave error del defensor Manuel Akanji dejó la pelota en posesión de Edmilson, quien obligó a una gran reacción del meta helvético Gregor Kobel.

    Fue solo un espejismo, porque tras ese susto inicial el partido se convirtió en un verdadero monólogo en favor de los europeos. A los 6’, el golero qatarí Mahmoud Abunada evitó la primera caída de su arco, tras detener el remate cruzado de Dan Ndoye tras una rápida transición iniciada por Michel Aebischer.

    Incluso, alrededor de los 10 minutos, Suiza pareció irse en ventaja. Primero, con un remate de Ndoye que se fue sobre el arco y, luego, un cabezazo de Ruben Vargas que llegó a las manos de Abunada cuando se colaba tras la línea de sentencia.

    Equilibrio que se empezó a romper a los 13’, después de una rápida jugada que acabó en una habilitación de Bree Embolo dejó el balón en los pies de Freuler para que cayera ante la reacción del arquero qatarí. El árbitro hondureño Said Martínez cobró el penal y, tras minutos de VAR para analizar la jugada, la pelota terminó a doce pases del arco. Instancia en la que Embolo puso el 1-0, a los 17’.

    La conquista de los helvéticos no hizo más que confirmar la hegemonía con un claro control de la posesión y las acciones de riesgo. A esa altura del encuentro, el portero asiático se alzaba como figura y lo de los europeos ya era un despilfarro. A solo instantes del descanso, ni Ndoye y tampoco Vargas -compañero de Alexis Sánchez en Sevilla- tuvieron la pericia para aumentar las cifras.

    Sorpresa mayúscula

    La segunda parte fue más de lo mismo. A los 49’, Granit Xhaka probó desde lejos para volver a inquietar a los asiáticos. Pese a ese ostensible dominio, el juego de los dirigidos de Murat Yakin se fue diluyendo sin la claridad de aumentar las cifras.

    Es más, los tímidos acercamientos de Qatar llegaban hasta el área de su rival y desnudaban el equilibrio que intentaban los suizos. Riesgo innecesario ante la impericia de rematar la faena en California.

    Cuando el tiempo se acababa, en el quinto minuto de descuento, el cabezazo de Boualem Khoukhi permitió el empate de Qatar, el primer punto de la selección en la historia de los mundiales y su segundo gol en esta instancia.

    Más sobre:Mundial 2026Selección de SuizaSelección de Qatar

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