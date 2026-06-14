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    Cuba enfrentará apagones que afectarán al 62% del país durante este domingo

    La estatal Unión Eléctrica proyectó un déficit de 1.885 MW en el horario de mayor demanda, en medio de una crisis energética que mantiene prolongados cortes de luz en la isla.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    Cuba enfrentará apagones que afectarán al 62% del país durante este domingo [e]JOAQUIN HERNANDEZ

    Cuba volverá a enfrentar este domingo una jornada de prolongados apagones, con una afectación estimada de hasta el 62% del territorio durante el horario de mayor demanda energética, según datos de la estatal Unión Eléctrica (UNE).

    De acuerdo con la empresa, dependiente del Ministerio de Energía y Minas, para el horario “peak” se prevé una capacidad de generación de 1.215 megavatios (MW) frente a una demanda máxima de 3.100 MW.

    Con esas cifras, el déficit proyectado alcanza los 1.885 MW, mientras que la afectación estimada, es decir, la desconexión programada para evitar apagones desordenados, llegaría a 1.915 MW.

    Cuba enfrentará apagones que afectarán al 62% del país durante este domingo Jiang Biao

    La situación se produce en medio de una grave crisis energética que afecta a la isla desde mediados de 2024 y que se ha profundizado durante este año.

    El propio gobierno cubano ha calificado el escenario actual como “crítico”, con apagones en La Habana que esta semana han superado las 22 horas diarias y cortes de hasta dos días consecutivos en otras zonas del país.

    La UNE informó que actualmente ocho de las dieciséis unidades de generación termoeléctrica del país no se encuentran operativas, ya sea por averías o por trabajos de mantenimiento.

    Cuba enfrentará apagones que afectarán al 62% del país durante este domingo. En la imagen, foto panorámica de Cuba sin luz.

    A ello se suma la falta de combustible, que mantiene fuera de servicio a 106 centrales de generación distribuida, dos centrales flotantes conocidas como “patanas” y dos plantas que operan con fueloil.

    Los problemas estructurales del sistema eléctrico cubano están asociados, entre otros factores, a la obsolescencia de las termoeléctricas, que tienen décadas de explotación y arrastran un déficit crónico de inversión.

    Más sobre:CubaApagónCentroaméricaLuzElectricidad

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