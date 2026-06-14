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    Trump califica de desproporcionado ataque israelí a Beirut y pide calma: asegura que acuerdo con Irán está “muy cerca”

    Según una fuente israelí citada por CNN en tanto, se habría indicado que Israel habría notificado del ataque a Estados Unidos con antelación.

    Por 
    Europa Press
     
    Daniela Silva
    Donald Trump. Foto: Europa Press/Contacto/Shawn Thew - Pool via CNP.

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha lamentado el ataque aéreo que Israel ha desencadenado este domingo contra el sur de Beirut, un bombardeo que “no tendría que haber ocurrido”, y llamado en general a la calma tanto a Tel Aviv como a las milicias libanesas de Hezbolá para que cesen las hostilidades porque está “muy cerca” de pactar el memorándum de entendimiento con Irán para abrir un proceso de paz en firme.

    Israel ha lanzado esta tarde varios misiles contra un edificio de apartamentos en el barrio de Dahiya, en el sur de Beirut y bastión de Hezbolá, en respuesta a lo que ha denunciado como varios aviones no tripulados con carga explosiva contra su territorio.

    El ataque israelí se ha saldado con al menos tres muertos y 15 heridos, mientras que los impactos de los presuntos drones no han causado víctimas, de ahí que Trump, en su mensaje en su plataforma

    Israel tiene derecho a defenderse de las amenazas, pero el ataque al que respondía fue de poca importancia y sin trascendencia; nadie resultó herido ni muerto, y no debería interrumpir este importante proceso”, ha planteado el mandatario norteamericano.

    Trump celebra este domingo su 80 cumpleaños con un gran evento de artes marciales mixtas en la Casa Blanca y la esperanza de cerrar este acuerdo preliminar con Irán. El presidente estadounidense se declaró convencido este pasado sábado de que la firma ocurriría hoy pero a lo largo del día los negociadores iraníes han trasladado su profundo escepticismo por los flecos técnicos que quedan por cerrar y, sobre todo, por el bombardeo en Dahiya.

    La seguridad del bastión de Hezbolá es una condición inapelable de Teherán, gran valedor del partido-milicia, para sentarse a negociar.

    El ataque de esta mañana en Beirut no debería haber ocurrido, especialmente en un día tan especial, cuando estamos tan cerca de un acuerdo de paz con Irán”, ha comentado Trump antes de llamar a la tranquilidad.

    “No debería haber más ataques de Israel en ningún lugar del Líbano, pero tampoco debería haber más ataques de ningún otro grupo, incluyendo Hezbolá, contra Israel. Este podría ser el comienzo de una paz larga y hermosa”, ha concluido.

    Israel habría notificado a Estados Unidos del ataque

    De acuerdo a una fuente israelí citada por CNN, Israel habría informado a Estados Unidos con antelación del ataque que realizaron esta jornada contra Beirut.

    Según detallaron en el medio estadounidense, Israel consideró la posibilidad de que el ataque provocara una represalia iraní con el lanzamiento de misiles balísticos contra Israel.

    En esto, indicaron que la notificación de Israel fue enviada al Comando Central de Estados Unidos, que ha mantenido una estrecha coordinación con las Fuerzas de Defensa de Israel.

    Ante los ataques, Irán ha amenazado con romper las negociaciones con Estados Unidos, argumentando que el ataque deja entrever que Estados Unidos “está mintiendo” o bien que “es incapaz de contener a Israel”.

    Más sobre:MundoIsraelEstados UnidosBeirutIránDonald Trump

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