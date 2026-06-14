Irán amenaza con romper negociaciones con Estados Unidos tras ataque israelí contra Beirut

El jefe del equipo de negociadores de Irán y presidente del Parlamento iraní, Mohamed Baqer Qalifab, ha amenazado con romper las negociaciones en curso con Estados Unidos tras el ataque israelí de este domingo contra el bastión del partido-milicia chií libanés Hezbolá en Beirut, la capital de Líbano; un bombardeo que, ha avisado por otro lado el Ejército iraní “no quedará sin respuesta”.

El último balance de víctimas proporcionado por la agencia oficial de noticias libanesa, la NNA, detalla al tres muertos y 15 heridos por el impacto al menos cuatro misiles guiados por láser y dirigidos concretamente contra un edificio de departamentos en el vecindario de Dahiya, concretamente en la zona de Ghobeiri. El ataque ha causado “importantes daños en edificios y comercios cercanos”, según la agencia.

Israel por su parte esgrime que actuó en respuesta a ataques aéreos previos de Hezbolá contra su territorio.

Irán ha vinculado sin condiciones la firma de cualquier acuerdo con Estados Unidos al cese inmediato de los ataques israelíes en Líbano, pero Dahiya representa un objetivo particularmente intolerable, al tratarse primero de una zona urbana densamente poblada y, segundo, el centro estratégico operaciones de su gran aliado (y prácticamente su extensión política y militar) en Líbano.

El ataque ocurre además en un momento crítico porque el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había anunciado que hoy firmaría el esperado memorándum de entendimiento con Irán para reabrir inmediatamente el estrecho de Ormuz y comenzar a 60 días de negociaciones en profundidad sobre el programa nuclear iraní y otros puntos de fricción, bajo un cese de hostilidades consolidado, en Líbano especialmente.

Dada la situación, para Qalifab el ataque israelí deja entrever que, o bien Estados Unidos está mintiendo o bien es incapaz de contener a Israel.

“El ataque de los sionistas demuestra una vez más que Estados Unidos o no tiene la voluntad de cumplir con sus compromisos o no tiene la capacidad para ello”, ha comunicado en un mensaje publicado en redes sociales.

“Al dar luz verde al régimen (Israel), es imposible que puedan obtener concesiones. El juego del ‘policía bueno’ y el ‘policía malo’ está pasado de moda. Si no tienen la voluntad ni la capacidad de cumplir con sus compromisos, no es posible continuar por este camino”, ha avisado el negociador iraní.

Otra reacción iraní al ataque de Beirut ha llegado desde el centro de mando conjunto del Ejército de Irán, la sede de Khatam al Anbiya.

Su portavoz, Sardar Asadi, ha prometido a este respecto que “los crímenes contra los suburbios del sur no quedarán impunes”. Hay que recordar que un ataque parecido el fin de semana pasado desencadenó una respuesta iraní durante varios días contra territorio israelí y posiciones militares de Estados Unidos en el golfo Pérsico.