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    Israel ataca bastión de Hezbolá en el sur de Beirut tras lanzamiento de drones desde Líbano

    El Ejército israelí informó que bombardeó objetivos del grupo chií en el distrito de Dahieh, luego de que tres drones impactaran en el norte de Israel.

    Por 
    Felipe Rivera
    Israel ataca bastión de Hezbolá en el sur de Beirut tras lanzamiento de drones desde Líbano

    Israel atacó este domingo objetivos de Hezbolá en el distrito de Dahieh, en los suburbios del sur de Beirut, luego de acusar al grupo chií de lanzar drones contra territorio israelí.

    La operación fue informada por la oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu, en un comunicado conjunto con el ministro de Defensa, Israel Katz. Según señalaron, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) atacaron posiciones de Hezbolá en respuesta al fuego dirigido contra el norte del país.

    Israel no tolerará ataques dirigidos contra su territorio”, afirmaron Netanyahu y Katz.

    De acuerdo con el Ejército israelí, uno de los blancos fue un centro de mando utilizado por Hezbolá para planificar ataques contra civiles israelíes y contra tropas de las FDI que operan en el sur del Líbano.

    Medios libaneses reportaron que uno de los bombardeos impactó un edificio en la zona de Ghobeiry, en los suburbios meridionales de Beirut. Hasta el momento, no se ha informado oficialmente de víctimas fatales o personas heridas.

    La ofensiva se produjo después de que tres drones lanzados desde Líbano impactaran en zonas militares del norte de Israel, cerca de la frontera, sin dejar lesionados. Las alarmas se activaron en distintas comunidades de Galilea mientras las autoridades israelíes investigaban el origen y la trayectoria de los aparatos.

    El ataque contra Dahieh ocurre en medio de una nueva escalada entre Israel y Hezbolá, pese al alto el fuego vigente con Líbano. Durante la misma jornada, las FDI también emitieron advertencias de evacuación para localidades del sur libanés y reportaron ataques contra más de 70 objetivos vinculados al grupo.

    La tensión se produce además mientras Estados Unidos e Irán mantienen negociaciones para intentar avanzar hacia un acuerdo de paz, cuyo alcance todavía no está claro respecto del cese de ataques israelíes en territorio libanés.

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    Más sobre:IsraelLíbanoGuerraBombardeoEE.UU.Netanyahu

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