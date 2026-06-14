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    El golpe de Trump contra el líder del Tren de Aragua y sus vínculos con Chile

    El mandatario anunció que “Niño Guerrero” fue eliminado en “un ataque cinético rápido y letal” llevado a cabo “a principios de esta semana” por fuerzas de EE.UU. y Venezuela en el estado de Bolívar.

    Fernando FuentesPor 
    Fernando Fuentes
    Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero”, el líder del Tren de Aragua.

    Justo cuando la Selección de Estados Unidos iniciaba su goleada frente a Paraguay en su debut en la Copa del Mundo 2026 el viernes, el presidente del país anfitrión, Donald Trump, anunciaba en su red Truth Social una verdadera bomba con repercusiones continentales: Héctor Rusthenford Guerrero Flores, conocido en el mundo del crimen organizado como alias “Niño Guerrero”, el máximo líder del Tren de Aragua, había muerto en un operativo militar estadounidense.

    Trump afirmó que el líder del Tren de Aragua, organización calificada por el mandatario como “una de las más sanguinarias del planeta”, murió en “un ataque cinético rápido y letal” que, bajo su dirección, ejecutó el Comando Sur estadounidense en Venezuela. El presidente dijo que el ataque fue “coordinado estrechamente con nuestros amigos en Venezuela, con quienes estamos trabajando muy bien”.

    El ataque se llevó a cabo “a principios de esta semana”, según declaró el secretario de Defensa estadounidense Pete Hegseth, en su cuenta de X.

    El Ministerio de Comunicaciones de Venezuela confirmó en un comunicado que Guerrero Flores murió en una “operación combinada” entre las fuerzas estadounidenses y los servicios de seguridad venezolanos para combatir el crimen organizado en el estado Bolívar.

    El inquilino de la Casa Blanca recordó que al inicio de su administración designó al Tren de Aragua como Organización Terrorista Extranjera, deportó a miles de criminales y declaró la guerra a los carteles.

    En diciembre la Fiscalía de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York acusó a Guerrero de ordenar, dirigir y facilitar actos de terrorismo dentro de Estados Unidos.

    El fiscal federal Jay Clayton -ahora nominado al cargo de Director de Inteligencia Nacional- lo describió entonces como el “cerebro de la evolución del Tren de Aragua, de una banda carcelaria venezolana a una organización terrorista transnacional”, mientras el gobierno de EE.UU. ofrecía una recompensa de US$ 5 millones por información que condujera a su captura.

    Durante años, el Tren de Aragua no solo aterrorizó a Venezuela, sino también a países como Bolivia, Colombia, Chile y Perú. El grupo adoptó su nombre entre 2013 y 2015, pero sus operaciones se remontan a antes, según Transparencia Venezuela.

    Uno de los desafíos para las autoridades es determinar cuántos miembros de Tren de Aragua ya se encuentran en Estados Unidos. Algunos inmigrantes venezolanos en Florida y otros estados afirman estar empezando a presenciar el mismo tipo de actividad delictiva de la que huyeron en Venezuela. Sin embargo, InSight Crime, un centro de estudios especializado en crimen organizado, señaló en octubre de 2025 que “la reputación de Tren de Aragua parece haber crecido más rápidamente que su presencia real en Estados Unidos”.

    Conocido por atacar policías

    Nacido en 1983 en Maracay, estado de Aragua, a su 17 años Héctor Rusthenford Guerrero Flores ya había participado en varios hechos delictuales. Es así como en 2000 ya era conocido por haber atacado policías y estar relacionado con el microtráfico.

    Registros del Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela indican que en 2005, Guerrero había atacado una comisión policial, matando a un funcionario de la Policía de Aragua. Desde ese momento, las autoridades locales comenzaron a seguirle los pasos con más atención.

    Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero”, el líder del Tren de Aragua.

    Durante esa misma época, el Tren de Aragua comenzaba a hacerse notar en el estado del mismo nombre, a 100 kilómetros de Caracas, a través de la extorsión y el soborno.

    Guerrero Flores, también conocido como “El Innombrable” o “La Gran Ceja”, dirigió Tren de Aragua durante más de una década, contribuyendo a su crecimiento desde una pandilla carcelaria venezolana hasta una organización transnacional con presencia en toda América, incluyendo Estados Unidos, según fiscales federales. La acusación formal lo señala como líder de una organización criminal dedicada al tráfico de drogas y personas, la extorsión a la población local y la comisión de actos de violencia.

    Los fiscales alegan que Guerrero Flores inicialmente dirigía Tren de Aragua desde la prisión de Tocorón, coordinando a los miembros de la pandilla en el exterior y cobrando una comisión por sus actividades. BBC News informó que Guerrero Flores entró y salió de la prisión de Tocorón durante años: escapó en 2012 y fue recapturado un año después. Fue sentenciado a 17 años de prisión en 2018, pero escapó nuevamente en 2023, permaneciendo prófugo desde entonces.

    Asesinato de Ronald Ojeda

    En Chile, la primera orden de detención internacional para el fundador del Tren de Aragua la dictó en septiembre de 2023 el tribunal de garantía de Pozo Almonte. Y lo hizo antes de que se constatara que la organización criminal “se extendiera en 14 de las 16 regiones del país y cambiara la criminalidad en Chile hasta convertirse en un problema grave”, destaca el diario El País.

    El fiscal Raúl Arancibia, que entonces encabezaba la Fiscalía Regional de Tarapacá, al pedir la orden de detención, explicó el papel de Guerrero y la organización. Dijo que cometía “delitos transfronterizos como el tráfico de migrantes para continuar desarrollando actividades criminales en el resto del país, tales como robos, extorsiones, amenazas, secuestros, tráfico de drogas, trata de personas y homicidios, entre otros”.

    En Chile, el Tren de Aragua, se ha sabido con el tiempo, opera aproximadamente desde 2018 y 2019, aunque sus miembros en su mayoría ingresaron durante la pandemia por pasos no habilitados de la frontera norte, que limita con Perú y Bolivia, señala El País.

    El nombre de Guerrero también figura vinculado al secuestro y homicidio del exmilitar venezolano disidente Ronald Ojeda, cuyo cuerpo fue hallado el 1 de marzo de 2024 en una maleta, sepultado bajo cemento, en una fosa de 1,4 metros de profundidad, en una toma de terreno de Maipú.

    “Se me dijo que Diosdado Cabello, quien es político venezolano, dio la instrucción de hacer el secuestro por medio del Niño Guerrero, pagando a través de él”, comentó un “testigo clave” citado por Chilevisión Noticias.

    El 2 de junio pasado, la Fiscalía, a través de la Operación Tokio, dio el principal golpe hasta ahora en contra del Tren de Aragua en Chile, cuando desbarató una red que lavó más de 85 millones de dólares entre 2022 y 2025.

    Tras conocerse la muerte de “Niño Guerrero”, el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, destacó que “la baja de Héctor Guerrero, máximo líder del Tren de Aragua, es un golpe relevante contra una organización criminal que ha extendido su violencia por distintos países del continente”. “Esta acción se suma a los importantes golpes que nuestras instituciones han propinado al Tren de Aragua en Chile durante las últimas semanas”, apuntó.

    En todo caso, Arrau advirtió que “la caída de un líder no significa el fin de una organización como esta. Por eso seguiremos coordinando a todo el sistema de seguridad detrás de sus células y cada uno de sus integrantes, fortaleciendo la cooperación internacional y la acción coordinada del Estado”.

    Más sobre:LT DomingoTren de AraguaNiño GuerreroVenezuelaEE.UU.TrumpComando SurChileRonald OjedaArrau

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