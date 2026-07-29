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    Ministro Quiroz dice que no está en los planes del gobierno privatizar Codelco, pero se abre a incorporar capital privado

    “Queremos decir que la posición del gobierno en esta materia es siempre buscar que Codelco se asocie, que a lo mejor incorpore capital privado en algún minuto, pero nunca deje de ser una empresa controlada por el Estado”, afirmó el ministro de Hacienda.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    Jorge Quiroz de igual modo advirtió sobre los problemas financieros de Codelco. MARIO TELLEZ

    En medio del revuelo generado por la idea de privatizar Codelco planteada por el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, dijo este miércoles que la postura del gobierno no es avanzar en esa dirección en particular, aunque planteó matices al respecto.

    En el marco de su visita a la zonas afectadas del norte de Chile y junto al presidente José Antonio Kast, el secretario de Estado se mostró abierto a la idea de, eventualmente, incorporar el ingreso de privados a la minera estatal, pero enfatizando que siempre sería manteniendo el control sobre la mayor productora de cobre del mundo.

    “Queremos decir que la posición del gobierno en esta materia es siempre buscar que Codelco se asocie, que a lo mejor incorpore capital privado en algún minuto, pero nunca deje de ser una empresa controlada por el Estado”, afirmó.

    Y aunque admitió que Codelco “tiene muchos símbolos”, y que cualquier paso en esa dirección supone una decisión que “involucra a todo el país” y que “no es de un gobierno particular”, deslizó como posibilidad el capital privado en función de los indicadores financieros de la firma estatal.

    “Asociaciones con privados, eventualmente aporte de capital privado, por qué no. Hay que ser práctico; hay que sacar a la compañía adelante y eso ocurre para muchas compañías estatales también. Quizá venta de algunos activos que son prescindibles, pero Codelco sigue siendo Codelco, así que tranquilo ahí”, manifestó.

    Los dichos de Mas y Bernardo Fontaine

    Las declaraciones de jefe del equipo económico del gobierno se dan luego de los dichos del biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, en esta materia, quien el lunes fue enfático al asegurar que el gobierno no estaba por privatizar la estatal, aunque sí por avanzar en las asociaciones estratégicas y venta de activos.

    En entrevista con Cooperativa, el ministro de la Segpres, José García, se cuadró con el biministro. “No está en los planes y así lo ha dicho con claridad el ministro Daniel Mas”, dijo.

    Por su parte, marcan algo de distancia con el presidente del directorio de Codelco, Bernardo Fontaine, quien la semana pasada consignó que la estrategia iba por la asociación con privados, pero sin dar señales todavía de que el directorio estuviera diseñando un plan para incorporar capital privado a la compañía.

    Bernardo Fontaine, presidente del directorio de Codelco.

    “El plan que nosotros estamos pensando y vamos a elaborar va por otro camino, va por el lado de asociar Codelco en sus operaciones con privados y mantener la corporación en 100% en manos estatales”, afirmó.

    La situación de la minera

    El debate en torno a la privatización de la estatal o la apertura de parte de su propiedad a terceros, tiene como trasfondo su compleja situación financiera.

    La deuda bruta de Codelco, por ejemplo, supera los US$ 26.000 millones, cerca de cuatro veces el promedio de las grandes mineras privadas. En 2025 pagó US$ 1.127 millones solo en intereses (casi el doble que en 2018), mientras que la producción propia (1,33 millones de toneladas en 2025) está lejos de los 1,8 millones de 2018.

    Aun así, aportó US$1.778 millones al Fisco en 2025.

    Bernardo Fontaine habló derechamente de que la cuprífera se encuentra en una “crisis” y, debido a esa situación, puso una pausa a su plan de inversiones.

    Fontaine dijo que en los últimos cuatro años la estatal generó US$ 7.000 millones para el Estado, pero que al mismo tiempo se endeudó en US$ 8.700 millones.

    Todos los aportes que hizo Codelco al Estado los financió con deuda”, cuestionó.

    Fontaine acusó que en los últimos cuatro años cayeron los flujos de caja pese a los altos precios que alcanzó el cobre, y que subieron los costos y bajó la producción.

    Los costos y gastos de Codelco crecieron 43% durante los últimos cuatro años, y por tonelada, hasta 80%. Entonces, obviamente es una compañía que tiene resultados muy lejos de lo que debería tener y requiere entonces un cambio estructural”, aseguró.

    Qué dicen en el Congreso

    Y fue precisamente con ese telón de fondo que el Partido Republicano inició una ofensiva para avanzar en una privatización de la estatal o “al menos” en abrir parte de su propiedad.

    “Luego de aprobado el proyecto que reactiva la economía, se debe contar con recursos suficientes para que la menor recaudación transitoria no afecte la implementación del programa de gobierno, además, porque cada día que pasa bajo el mismo esquema, la empresa pierde su valor y con eso pierden todos los chilenos”, afirmó.

    A nivel político, sin embargo, la idea no ha cuajado. Al rechazo casi transversal de la oposición se suma el poco entusiasmo que ha despertado en Chile Vamos.

    “La idea creemos que hay que estudiarla y nos parece que es una discusión que en Chile tenemos que tener. Sin embargo, esto creemos que no puede postergar la discusión sobre la batería de proyectos en materia de seguridad que viene ahora”, dijo el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez.

    Más sobre:Jorge QuirozCodelcoArturo SquellaBernardo Fontaine

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