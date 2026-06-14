A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Universidad de Concepción en TV y streaming
Los Cruzados reciben al Campanil en el Claro Arena por la Liga de Primera.
Universidad Católica tiene su siguiente desafío este fin de semana, donde recibe a Universidad de Concepción por la Fecha 15, lo que terminará la primera rueda de la Liga de Primera.
El cuadro cruzado llega con miras a sumar puntos para acercarse a Colo Colo, que se encuentra en lo alto de la tabla de posiciones.
Cuándo juega la UC vs. U de Concepción
El partido de Universidad Católica contra la Universidad de Concepción es este domingo 14 de junio, a las 17:30 horas.
Los clubes se miden en el Claro Arena de la Región Metropolitana para este compromiso.
Dónde ver a UC. vs U de Concepción
El partido de Universidad Católica contra Universidad de Concepción se transmite en el canal TNT Sports Premium.
La cobertura online del compromiso va por la plataforma HBO Max.
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