A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Universidad de Concepción en TV y streaming. Foto: Photosport.

Universidad Católica tiene su siguiente desafío este fin de semana, donde recibe a Universidad de Concepción por la Fecha 15, lo que terminará la primera rueda de la Liga de Primera.

El cuadro cruzado llega con miras a sumar puntos para acercarse a Colo Colo, que se encuentra en lo alto de la tabla de posiciones.

Cuándo juega la UC vs. U de Concepción

El partido de Universidad Católica contra la Universidad de Concepción es este domingo 14 de junio, a las 17:30 horas.

Los clubes se miden en el Claro Arena de la Región Metropolitana para este compromiso.

Dónde ver a UC. vs U de Concepción

El partido de Universidad Católica contra Universidad de Concepción se transmite en el canal TNT Sports Premium .

La cobertura online del compromiso va por la plataforma HBO Max.