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    Malas noticias también en actividad: bajas cifras sectoriales anticipan que el PIB del primer trimestre será negativo

    Los economistas proyectan que el Imacec de marzo fluctuará entre -0,8% y 0,5%. Asimismo, toma fuerza la visión de que la actividad este 2026 se ubicará incluso bajo 2%. Esto se suma a los malos datos de empleo conocidos ayer.

    Carlos AlonsoPor 
    Carlos Alonso
    Santiago 4 de febrero 2025. Economa anota potente crecimiento segun Imacec de diciembre 2024. Javier Torres/Aton Chile JAVIER TORRES/ATON CHILE

    La economía chilena está comenzando de mala manera el 2026. A los negativos Imacec de enero (-0,5%); y febrero (-0,3%) se sumaría una nueva contracción en marzo. Esa es la expectativa que tiene los economistas luego de conocer las cifras de actividad sectorial que publicó esta mañana el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

    Este escenario se suma a los malos datos del mercado laboral que se conocieron este jueves, que mostraron un alza del desempleo a 8,9% y la primera caída en la creación de puestos de trabajo formales desde la pandemia.

    La producción industrial retrocedió en el tercer mes del año y anotó una caída anual de 3,4%. El resultado se explicó por el desempeño negativo de la minería y la manufactura, que más que anularon el alza registrada en electricidad, gas y agua.

    El Índice de Producción Industrial (IPI) disminuyó 3,4% en doce meses, incidido principalmente por el Índice de Producción Manufacturera, que restó 2,075 puntos porcentuales, y por el Índice de Producción Minera que incidió negativamente en 1,480 puntos porcentuales.

    En contraste, el Índice de Producción de Electricidad, Gas y Agua aportó positivamente con 0,197 puntos porcentuales.

    Con estas cifras, los economistas anticipan un bajo Imacec, e incluso algunos lo ven negativo. Así, las proyecciones van entre un -0,8% hasta un leve crecimiento de 0,5%. No obstante, dónde si hay coincidencia en que el Producto Interno Bruto (PIB) del primer trimestre será negativo. Esta sería la primera vez con un trimestre contrayéndose desde el segundo cuarto de 2023, cuando cayó 0,4%.

    En la parte baja de las proyecciones se sitúa el economista de Gemines, Alejandro Fernández, quien espera una caída de 0,8% en marzo lo que se traduce en una contracción de 0,6% en el primer trimestre.

    “Lo de la minería es algo más bien estructural que no sorprende y está considerado en el análisis, pero el muy mal desempeño de la manufactura es algo para lo que no hay una explicación muy evidente, especialmente por la sistematicidad de los malos resultados”, afirma el economista.

    Para Fernández, “esto tiene un correlato por el lado de la demanda, que ya se desaceleró de manera importante el en cuarto trimestre del año pasado por los inventarios. Todo indica que la inversión está contribuyendo en el primer trimestre y, tal vez, el consumo, sumándose a una nueva corrección de inventarios”.

    Todo este mal inicio hizo que Fernández ajustará a la baja su proyección de crecimiento de 2%. “Si se confirman estas cifras para marzo, bajaría a 1,8%, pero revisaré mis proyecciones luego de la publicación del Banco Central el lunes”.

    Felipe Alarcón, economista de Euroamerica proyecta un Imacec de marzo de en torno a 0,3% con lo que el crecimiento del PIB del primer trimestre se ubicaría en -0,2%. “El mal desempeño de la minería sigue siendo explicado por una baja ley en faenas que tienen un peso importante en la producción de cobre. En manufacturas, los alimentos tuvieron una caída muy relevante, particularmente en la producción de pescado, aparentemente por causas climáticas que afectaron la disponibilidad de biomasa”, explica. De esta manera, para el año su proyección se ubica en 1,7%.

    Misma estimación tiene como escenario base el economista jefe de Fynsa, Nathan Pincheira, quien espera un 0,3% de Imacec. De todas maneras, para el año mantenemos por el momento nuestra estimación de 1,9%.

    Rodrigo Montero, decano de la facultad de administración y negocios de la Universidad Autónoma, ve como probable un alza de 0,5% en marzo y con ello un PIB del primer trimestre de -0,1%.

    Dadas las cifras actuales, señala que el crecimiento para este año se perfila, en un escenario optimista, en torno al 2%. “El dinamismo futuro dependerá de si se logran materializar acuerdos en medidas tributarias y propuestas que apunten a dinamizar el crecimiento y fortalecer el mercado laboral, el cual sigue mostrando debilidad”.

    Misma proyección tiene el departamento de Estudios de Coopeuch, quienes tienen como escenario base un Imacec de 0,5%. “Con este resultado la economía habría registrado un retroceso de 0,1% anual el primer trimestre del año lo que además sería la primera caída trimestral desde el segundo trimestre de 2023”.

    Valentina Apablaza, economista del OCEC-UDP, ve también “una expansión acotada, en torno a 0,5% anual durante el mes de marzo, lo que llevaría a que el PIB registre una variación de -0,1% anual durante el primer semestre del año”.

    Más sobre:ImacecPIB

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