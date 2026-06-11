Enap presenta proyecto por casi US$100 millones para mantener abastecimiento de gas en la Región de Magallanes

La Empresa Nacional del Petróleo (Enap) presentó un proyecto para construir nuevos 32 pozos en depósitos naturales de hidrocarburos para seguir abasteciendo de gas a la Región de Magallanes.

Ante el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), Enap ingresó su proyecto de explotación por US$96 millones en la comuna de Primavera, provincia de Tierra del Fuego, Región de Magallanes.

Según se detalló en declaración de impacto ambiental (DIA), el proyecto considera la perforación y fracturación hidráulica de hasta 32 pozos de desarrollo, “los cuales podrán ser verticales y/o desviados”.

La iniciativa considera dos zonas (Coipo ZGA y Trébol ZG-C), donde se desarrollarán 16 pozos en cada una.

Sobre la técnica a utilizar, el documento detalla la perforación y fracturación hidráulica de pozos, “lo que para efecto del presente proyecto se realizará bajo la modalidad multipozo o PAD, lo cual permite optimizar los tiempos y disminuir el área de intervención superficial al compartir infraestructura para múltiples pozos”.

La iniciativa considera el uso de 16,71 hectáreas, lo que equivale al tamaño del Parque Forestal de Santiago. Además, en la zona en cuestión, Enap tiene los derechos exclusivos para su explotación y es donde ya tiene sus operaciones.

“Enap ha desarrollado durante 80 años actividades de prospección y de explotación comercial de hidrocarburos en los yacimientos de la Región de Magallanes, área en la que se emplazará el presente proyecto”, resaltó.

Se espera que las obras comiencen en enero de 2027 con la construcción de caminos para el proyecto y se termine el segundo desmetre de ese mismo año.

“La fecha de término de la fase de operación se estima en a lo menos 20 años, la cual podría extenderse de manera indefinida, lo que dependerá de la productividad de los pozos”, agregó sobre el futuro de la operación.

Enap estimó que la construcción tendrá 50 personas trabajando en promedio y un máximo de 100, cifra que subirá a una media de 120 durante su operación.

Sobre los impactos ambientales, Enap no identificó problemas significativos ni comunidades afectadas. “Se identifica un leve aumento en el efecto de olas de calor sobre la salud humana (...). Asimismo, se observa una leve disminución en la seguridad hídrica doméstica rural”, dijo.

Enap desarrolla en la zona su línea de exploración y producción y refinamiento. Además, en el marco de su plan de largo plazo al 2040, Enap planteado como meta “abastecer la Región de Magallanes a costos competitivos, buscando aumentar las reservas”.

Otros 98 pozos

Este, sin embargo, no es su único proyecto en la zona con el mismo fin. En su memoria 2025, Enap comentó que uno de los hitos de su estrategia para asegurar el abastecimiento en Magallanes fue la aprobación ambiental del proyecto de desarrollo del sub Bloque Picuyo, en la comuna de Primavera, Tierra del Fuego, que contempla la perforación, fractura y puesta en producción de 98 nuevos pozos de gas, con una vida útil mínima de 20 años y una inversión estimada de US$ 300 millones.

“Este proyecto permitirá ampliar de manera estructural la capacidad productiva de Enap Magallanes, asegurando el abastecimiento para las comunas de Punta Arenas, Puerto Natales y Porvenir, así como para las industrias y servicios esenciales de la región”, reportó Enap en el documento.

También fue aprobado el proyecto de fracturación hidráulica de 16 pozos en el yacimiento Picuyo (Multipozo Picuyo ZG-B), con una inversión cercana a US$ 10,5 millones.

La compañía indicó que la producción regional actualmente alcanza cerca de 4 millones de metros cúbicos diarios.