SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Enap presenta proyecto por casi US$100 millones para mantener abastecimiento de gas en la Región de Magallanes

    La iniciativa considera la perforación de hasta 32 pozos y se espera que las obras comiencen 2027 y que la operación se extenderá por al menos 20 años. El año pasado había obtenido la aprobación para otros 98 pozos y una inversión de US$ 300 millones.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo

    La Empresa Nacional del Petróleo (Enap) presentó un proyecto para construir nuevos 32 pozos en depósitos naturales de hidrocarburos para seguir abasteciendo de gas a la Región de Magallanes.

    Ante el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), Enap ingresó su proyecto de explotación por US$96 millones en la comuna de Primavera, provincia de Tierra del Fuego, Región de Magallanes.

    Según se detalló en declaración de impacto ambiental (DIA), el proyecto considera la perforación y fracturación hidráulica de hasta 32 pozos de desarrollo, “los cuales podrán ser verticales y/o desviados”.

    La iniciativa considera dos zonas (Coipo ZGA y Trébol ZG-C), donde se desarrollarán 16 pozos en cada una.

    Sobre la técnica a utilizar, el documento detalla la perforación y fracturación hidráulica de pozos, “lo que para efecto del presente proyecto se realizará bajo la modalidad multipozo o PAD, lo cual permite optimizar los tiempos y disminuir el área de intervención superficial al compartir infraestructura para múltiples pozos”.

    La iniciativa considera el uso de 16,71 hectáreas, lo que equivale al tamaño del Parque Forestal de Santiago. Además, en la zona en cuestión, Enap tiene los derechos exclusivos para su explotación y es donde ya tiene sus operaciones.

    “Enap ha desarrollado durante 80 años actividades de prospección y de explotación comercial de hidrocarburos en los yacimientos de la Región de Magallanes, área en la que se emplazará el presente proyecto”, resaltó.

    Se espera que las obras comiencen en enero de 2027 con la construcción de caminos para el proyecto y se termine el segundo desmetre de ese mismo año.

    “La fecha de término de la fase de operación se estima en a lo menos 20 años, la cual podría extenderse de manera indefinida, lo que dependerá de la productividad de los pozos”, agregó sobre el futuro de la operación.

    Enap estimó que la construcción tendrá 50 personas trabajando en promedio y un máximo de 100, cifra que subirá a una media de 120 durante su operación.

    Sobre los impactos ambientales, Enap no identificó problemas significativos ni comunidades afectadas. “Se identifica un leve aumento en el efecto de olas de calor sobre la salud humana (...). Asimismo, se observa una leve disminución en la seguridad hídrica doméstica rural”, dijo.

    Enap desarrolla en la zona su línea de exploración y producción y refinamiento. Además, en el marco de su plan de largo plazo al 2040, Enap planteado como meta “abastecer la Región de Magallanes a costos competitivos, buscando aumentar las reservas”.

    Otros 98 pozos

    Este, sin embargo, no es su único proyecto en la zona con el mismo fin. En su memoria 2025, Enap comentó que uno de los hitos de su estrategia para asegurar el abastecimiento en Magallanes fue la aprobación ambiental del proyecto de desarrollo del sub Bloque Picuyo, en la comuna de Primavera, Tierra del Fuego, que contempla la perforación, fractura y puesta en producción de 98 nuevos pozos de gas, con una vida útil mínima de 20 años y una inversión estimada de US$ 300 millones.

    “Este proyecto permitirá ampliar de manera estructural la capacidad productiva de Enap Magallanes, asegurando el abastecimiento para las comunas de Punta Arenas, Puerto Natales y Porvenir, así como para las industrias y servicios esenciales de la región”, reportó Enap en el documento.

    También fue aprobado el proyecto de fracturación hidráulica de 16 pozos en el yacimiento Picuyo (Multipozo Picuyo ZG-B), con una inversión cercana a US$ 10,5 millones.

    La compañía indicó que la producción regional actualmente alcanza cerca de 4 millones de metros cúbicos diarios.

    Más sobre:EnergíaEnapGas

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Bachelet defiende candidatura a la ONU y lanza: “Si alguien me veta porque creo en la democracia, me sentiré honrada”

    “La mañana más fría de junio”: temperaturas mínimas marcan bajo los 0°C en zona central del país

    AFP lanzan la última licitación del SIS de la que estarán a cargo y buscan volver a prima de riesgo con aseguradoras

    Kaiser enfatiza que los senadores que voten la AC de Grau deben decidir si responsabilizar del desorden financiero al exministro o a Quiroz

    “No modifica las decisiones que se han tomado”: canciller Pérez Mackenna por investigación a Zaliasnik en caso Hermosilla

    Exportaciones a India se duplican en primeros cinco meses del año y gobierno busca acelerar acuerdo comercial

    Lo más leído

    1.
    “No lo podemos aceptar”: Quiroz notifica que reajuste del sector público será solo por inflación este año y la Anef responde

    “No lo podemos aceptar”: Quiroz notifica que reajuste del sector público será solo por inflación este año y la Anef responde

    2.
    Ministro Campos asegura que se encontró “con un déficit de $50 mil millones” en el Ministerio de Agricultura

    Ministro Campos asegura que se encontró “con un déficit de $50 mil millones” en el Ministerio de Agricultura

    3.
    El nuevo escenario fiscal de Quiroz: abandona promesa de campaña y cambia meta de déficit estructural a 1,5% del PIB a 2030

    El nuevo escenario fiscal de Quiroz: abandona promesa de campaña y cambia meta de déficit estructural a 1,5% del PIB a 2030

    4.
    Landerretche y Micco pasan a segunda vuelta en la elección por el decanato de la FEN

    Landerretche y Micco pasan a segunda vuelta en la elección por el decanato de la FEN

    5.
    Banco de Chile se asocia con filial de grupo Penta para financiamiento de compra de autos usados

    Banco de Chile se asocia con filial de grupo Penta para financiamiento de compra de autos usados

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    CYBER 50% Plan Digital+$5.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Científicos descubren que el café modifica el microbioma intestinal: qué efectos tiene sobre el cuerpo

    Científicos descubren que el café modifica el microbioma intestinal: qué efectos tiene sobre el cuerpo

    Inauguración del Mundial de Fútbol 2026: ¿A qué hora es y cuáles son los artistas invitados?

    Inauguración del Mundial de Fútbol 2026: ¿A qué hora es y cuáles son los artistas invitados?

    Investigadores chilenos identifican pieza clave que conecta el humo del cigarrillo con la hipertensión arterial pulmonar

    Investigadores chilenos identifican pieza clave que conecta el humo del cigarrillo con la hipertensión arterial pulmonar

    No es estrés, es la perimenopausia
    Paula

    No es estrés, es la perimenopausia

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Corea del Sur vs. República Checa en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Corea del Sur vs. República Checa en TV y streaming

    Rating del miércoles 10 de junio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del miércoles 10 de junio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    A qué hora empieza el Mundial 2026 y dónde verlo en vivo en TV y streaming

    A qué hora empieza el Mundial 2026 y dónde verlo en vivo en TV y streaming

    Bachelet defiende candidatura a la ONU y lanza: “Si alguien me veta porque creo en la democracia, me sentiré honrada”
    Chile

    Bachelet defiende candidatura a la ONU y lanza: “Si alguien me veta porque creo en la democracia, me sentiré honrada”

    “La mañana más fría de junio”: temperaturas mínimas marcan bajo los 0°C en zona central del país

    Kaiser enfatiza que los senadores que voten la AC de Grau deben decidir si responsabilizar del desorden financiero al exministro o a Quiroz

    AFP lanzan la última licitación del SIS de la que estarán a cargo y buscan volver a prima de riesgo con aseguradoras
    Negocios

    AFP lanzan la última licitación del SIS de la que estarán a cargo y buscan volver a prima de riesgo con aseguradoras

    Exportaciones a India se duplican en primeros cinco meses del año y gobierno busca acelerar acuerdo comercial

    Mercados resisten tensiones por nuevas amenazas de Trump contra Irán, pero el petróleo no

    Por qué ver el Mundial tiene beneficios para la salud, según la ciencia
    Tendencias

    Por qué ver el Mundial tiene beneficios para la salud, según la ciencia

    NOAA confirma que el fenómeno El Niño “ya está presente”

    El examen de sangre que predice el cáncer de pulmón con más de cinco años de antelación al diagnóstico

    En vivo: sigue la inauguración del Mundial 2026 en el estadio Azteca
    El Deportivo

    En vivo: sigue la inauguración del Mundial 2026 en el estadio Azteca

    Euforia en plena concentración: la locura de la selección de Estados Unidos por las Finales de la NBA

    La UEFA se desmarca de Estados Unidos y la FIFA: premia con importante final al árbitro somalí deportado del Mundial

    Vini Jr. aterriza en Fortnite: así es la Copa de Ídolos
    Tecnología

    Vini Jr. aterriza en Fortnite: así es la Copa de Ídolos

    Nintendo Direct confirma el regreso de The Legend of Zelda: Ocarina of Time para Nintendo Switch 2

    Chi-chi-chí Led-led-led: estos son los mejores televisores para ver el Mundial 2026

    Nano Parra: “Falta que se haga un reconocimiento al folclore, pero no un pedazo de cartón con un diploma”
    Cultura y entretención

    Nano Parra: “Falta que se haga un reconocimiento al folclore, pero no un pedazo de cartón con un diploma”

    Un’estate italiana: secretos y adicciones detrás de la mejor canción de la historia de los mundiales

    Mick Jagger y el frontman que lo maravilló: “En cuanto lo vi, pensé que era fantástico”

    Irán rechaza que los últimos ataques de Estados Unidos sean en “legítima defensa”
    Mundo

    Irán rechaza que los últimos ataques de Estados Unidos sean en “legítima defensa”

    Evacúan y cierran pisos del Pentágono tras un “incidente con materiales peligrosos”

    Informe anual de la ACNUR: siete de cada 10 refugiados viven en “desplazamiento prolongado”

    No es estrés, es la perimenopausia
    Paula

    No es estrés, es la perimenopausia

    Crema de pimientos y callampas secas

    Hablemos de amor: haberlo dejado también fue un acto de amor