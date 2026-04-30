Mercado laboral se frena, desempleo sube a 8,9% y trabajos formales anotan primera caída en cinco años

La economía chilena no comenzó de buena forma el 2026. El crecimiento económico de enero y febrero muestra una caída de 0,4% en el bimestre y las expectativas para el primer trimestre apuntan a un Producto Interno Bruto (PIB) con expansión de 0%.

En paralelo a ello, el mercado laboral va empeorando. Así lo reflejó la encuesta de empleo del INE correspondiente al trimestre enero-marzo de 2026.

La tasa de desocupación subió 0,2 puntos porcentuales, a 8,9%, siendo la cifra más alta desde abril-junio de 2025 y se completaron 39 meses con la tasa de desempleo en 8% o más.

El incremento se explicó por un aumento de la fuerza de trabajo de 0,7%, superior al crecimiento de las personas ocupadas, que fue de 0,5%. En tanto, las personas desocupadas crecieron 3,3%, impulsadas por quienes se encontraban cesantes (2,0%) y por quienes buscan trabajo por primera vez (14,5%).

Las tasas de participación y ocupación se situaron en 62,3% y 56,7%, respectivamente, con caídas de 0,1 y 0,3 puntos porcentuales. A su vez, la población fuera de la fuerza de trabajo aumentó 1,2%, incidida por las personas inactivas potencialmente activas (4,9%) y las inactivas habituales (0,4%).

Pero no sólo la tasa de desempleo trajo malas noticas, sino que también la creación de empleo. En un año, la economía logró crear 45.354, lo que se traduce en un alza de apenas 0,5%, la menor desde el trimestre abril-junio del 2025. De ellos, 18.937 fueron asalariados y 7.818 asalariados privados, mientras que los trabajadores por cuenta propia 33.790.

La situación también refleja un aumento en la creación de empleo informal. Esto, ya que en el trimestre se crearon 78.632 empleos informales, mientras que se destruyeron 33.277 puestos de trabajo formales siendo la primera caída de este tipo de trabajos desde abril de 2021, es decir, desde plena pandemia.

Mujeres vuelven al 10%

Los datos del INE sugieren que las mujeres son las más afectadas con esta coyuntura, toda vez que la tasa de desocupación llegó a los dos dígitos: 10%. Se trata de un alza de 0,5 puntos porcentuales en doce meses, según el INE.

Este resultado se explicó por el aumento de 1,8% de la fuerza de trabajo, superior al crecimiento de 1,2% de las ocupadas. En paralelo, las desocupadas aumentaron 7,4%, incididas tanto por las cesantes (7,3%) como por quienes buscan trabajo por primera vez (7,9%).

Las tasas de participación y ocupación femenina se ubicaron en 53,4% y 48,1%, respectivamente, con incrementos de 0,5 y 0,2 puntos porcentuales, cada una. En tanto, las mujeres fuera de la fuerza de trabajo disminuyeron 0,2%.

En los hombres, la tasa de desocupación fue de 8,1%, sin variación en doce meses, debido a que la fuerza de trabajo y los ocupados retrocedieron en igual magnitud (-0,1%). Los desocupados disminuyeron 0,3%, incididos por los cesantes (-2,6%).

Las tasas de participación y ocupación masculina se situaron en 71,5% y 65,7%, con descensos de 0,8 y 0,7 puntos porcentuales, respectivamente. En este grupo, la población fuera de la fuerza de trabajo aumentó 3,5%.

Los economistas afirman que una de las razones que explica este “frenazo” del empleo se debe el menor crecimiento económico y la incertidumbre a nivel internacional.

“La desaceleración del empleo responde principalmente a la contracción del empleo asalariado formal privado, que es el principal motor de la generación de empleo en Chile. A esto se suma un contexto macroeconómico más incierto, que podría estar afectando las decisiones de contratación de las empresas”, señala la economista de Clapes-UC, Carmen Cifuentes.

Asimismo, indica que “no es casual que los indicadores de demanda laboral en el sector privado y las expectativas empresariales se mantengan débiles, lo que da cuenta de un menor dinamismo en la creación de puestos de trabajo, especialmente formales”.

Juan Bravo, director del OCEC-UDP, afirma que “al examinar las cifras lo que está empujando hacia abajo la creación de empleo es el desplome del empleo asalariado formal en las mipymes, que anotó una caída de 164.291 en el último año, equivalente a una disminución anual de 6%”. En ese sentido, añade que “no se observaban caídas de esta magnitud en el empleo asalariado formal en las mipymes desde noviembre 2020-enero 2021, en plena pandemia”.

Para el economista, “un hito clave que puede ayudar a explicar que el proceso de caída interanual del empleo asalariado formal en las mipymes se haya iniciado en el trimestre mayo-julio 2025 es que en abril de 2025 finalizó el subsidio al sueldo mínimo para mipymes. Este beneficio estuvo vigente desde mayo de 2022 hasta abril de 2025”.

¿Puede superar el 9%?

Una de las preguntas que vuelve a aparecer es si el desempleo puede superar el 9%. Cifuentes señala que “es un escenario plausible. Por ejemplo, con una creación de empleo por debajo de 70 mil puestos en doce meses y una fuerza de trabajo creciendo en torno a un 1%, la tasa de desempleo podría alcanzar el 9% en el próximo trimestre. Todo dependerá de si se logra revertir el bajo dinamismo en la creación de empleo, particularmente en el segmento formal privado”.

Bravo, a su vez, indica que “con el dato de este miércoles la tasa de desempleo ya está prácticamente en el 9%, por lo que es perfectamente posible que en los próximos meses se concrete dicho umbral”. En ese sentido, sostiene que “de momento todo indica que el crecimiento de 2026 será similar al de 2025 y falta ver si se logra que los costos salariales por hora estén más alineados con la evolución de la productividad laboral. De momento, el escenario base es el de un mercado laboral que no verá mejorías significativas durante 2026”.