SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Mercado laboral se frena, desempleo sube a 8,9% y trabajos formales anotan primera caída en cinco años

    De acuerdo al INE, la tasa de desempleo subió a 8,9%. En un año, la economía logró crear 45.354, lo que se traduce en un alza de apenas 0,5%, la menor desde el trimestre abril-junio del 2026. Todos los puestos de trabajo adicionales fueron informales.

    Carlos AlonsoPor 
    Carlos Alonso
    MARCELO HERNANDEZ/ATON CHILE

    La economía chilena no comenzó de buena forma el 2026. El crecimiento económico de enero y febrero muestra una caída de 0,4% en el bimestre y las expectativas para el primer trimestre apuntan a un Producto Interno Bruto (PIB) con expansión de 0%.

    En paralelo a ello, el mercado laboral va empeorando. Así lo reflejó la encuesta de empleo del INE correspondiente al trimestre enero-marzo de 2026.

    La tasa de desocupación subió 0,2 puntos porcentuales, a 8,9%, siendo la cifra más alta desde abril-junio de 2025 y se completaron 39 meses con la tasa de desempleo en 8% o más.

    El incremento se explicó por un aumento de la fuerza de trabajo de 0,7%, superior al crecimiento de las personas ocupadas, que fue de 0,5%. En tanto, las personas desocupadas crecieron 3,3%, impulsadas por quienes se encontraban cesantes (2,0%) y por quienes buscan trabajo por primera vez (14,5%).

    Las tasas de participación y ocupación se situaron en 62,3% y 56,7%, respectivamente, con caídas de 0,1 y 0,3 puntos porcentuales. A su vez, la población fuera de la fuerza de trabajo aumentó 1,2%, incidida por las personas inactivas potencialmente activas (4,9%) y las inactivas habituales (0,4%).

    Pero no sólo la tasa de desempleo trajo malas noticas, sino que también la creación de empleo. En un año, la economía logró crear 45.354, lo que se traduce en un alza de apenas 0,5%, la menor desde el trimestre abril-junio del 2025. De ellos, 18.937 fueron asalariados y 7.818 asalariados privados, mientras que los trabajadores por cuenta propia 33.790.

    La situación también refleja un aumento en la creación de empleo informal. Esto, ya que en el trimestre se crearon 78.632 empleos informales, mientras que se destruyeron 33.277 puestos de trabajo formales siendo la primera caída de este tipo de trabajos desde abril de 2021, es decir, desde plena pandemia.

    Mujeres vuelven al 10%

    Los datos del INE sugieren que las mujeres son las más afectadas con esta coyuntura, toda vez que la tasa de desocupación llegó a los dos dígitos: 10%. Se trata de un alza de 0,5 puntos porcentuales en doce meses, según el INE.

    Este resultado se explicó por el aumento de 1,8% de la fuerza de trabajo, superior al crecimiento de 1,2% de las ocupadas. En paralelo, las desocupadas aumentaron 7,4%, incididas tanto por las cesantes (7,3%) como por quienes buscan trabajo por primera vez (7,9%).

    Las tasas de participación y ocupación femenina se ubicaron en 53,4% y 48,1%, respectivamente, con incrementos de 0,5 y 0,2 puntos porcentuales, cada una. En tanto, las mujeres fuera de la fuerza de trabajo disminuyeron 0,2%.

    En los hombres, la tasa de desocupación fue de 8,1%, sin variación en doce meses, debido a que la fuerza de trabajo y los ocupados retrocedieron en igual magnitud (-0,1%). Los desocupados disminuyeron 0,3%, incididos por los cesantes (-2,6%).

    Las tasas de participación y ocupación masculina se situaron en 71,5% y 65,7%, con descensos de 0,8 y 0,7 puntos porcentuales, respectivamente. En este grupo, la población fuera de la fuerza de trabajo aumentó 3,5%.

    Los economistas afirman que una de las razones que explica este “frenazo” del empleo se debe el menor crecimiento económico y la incertidumbre a nivel internacional.

    “La desaceleración del empleo responde principalmente a la contracción del empleo asalariado formal privado, que es el principal motor de la generación de empleo en Chile. A esto se suma un contexto macroeconómico más incierto, que podría estar afectando las decisiones de contratación de las empresas”, señala la economista de Clapes-UC, Carmen Cifuentes.

    Asimismo, indica que “no es casual que los indicadores de demanda laboral en el sector privado y las expectativas empresariales se mantengan débiles, lo que da cuenta de un menor dinamismo en la creación de puestos de trabajo, especialmente formales”.

    Juan Bravo, director del OCEC-UDP, afirma que “al examinar las cifras lo que está empujando hacia abajo la creación de empleo es el desplome del empleo asalariado formal en las mipymes, que anotó una caída de 164.291 en el último año, equivalente a una disminución anual de 6%”. En ese sentido, añade que “no se observaban caídas de esta magnitud en el empleo asalariado formal en las mipymes desde noviembre 2020-enero 2021, en plena pandemia”.

    Para el economista, “un hito clave que puede ayudar a explicar que el proceso de caída interanual del empleo asalariado formal en las mipymes se haya iniciado en el trimestre mayo-julio 2025 es que en abril de 2025 finalizó el subsidio al sueldo mínimo para mipymes. Este beneficio estuvo vigente desde mayo de 2022 hasta abril de 2025”.

    ¿Puede superar el 9%?

    Una de las preguntas que vuelve a aparecer es si el desempleo puede superar el 9%. Cifuentes señala que “es un escenario plausible. Por ejemplo, con una creación de empleo por debajo de 70 mil puestos en doce meses y una fuerza de trabajo creciendo en torno a un 1%, la tasa de desempleo podría alcanzar el 9% en el próximo trimestre. Todo dependerá de si se logra revertir el bajo dinamismo en la creación de empleo, particularmente en el segmento formal privado”.

    Bravo, a su vez, indica que “con el dato de este miércoles la tasa de desempleo ya está prácticamente en el 9%, por lo que es perfectamente posible que en los próximos meses se concrete dicho umbral”. En ese sentido, sostiene que “de momento todo indica que el crecimiento de 2026 será similar al de 2025 y falta ver si se logra que los costos salariales por hora estén más alineados con la evolución de la productividad laboral. De momento, el escenario base es el de un mercado laboral que no verá mejorías significativas durante 2026”.

    Más sobre:EconomíaMercado laboralEmpleoDesempleoINEinformalesinformalidad

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    El nuevo documento judicial que reconstruye los días y los minutos previos del ataque en la gala de corresponsales de la Casa Blanca

    Los cinco desafíos para Chile que mencionó la industria aseguradora en su cena anual

    Comisión para el Mercado Financiero cursó multas por $21 mil millones en 2025

    Inflación volverá a superar el 4% anual en abril y bencinas subirían otros $35 en primera semana de mayo

    Hacienda aclara que no recortarán beneficios de la PGU y Trabajo inicia cruce de datos para su correcto otorgamiento

    Fiscalía insiste en sospechas de falso robo a exsuprema Letelier y fracasa intento para anular incautación de celular

    Lo más leído

    1.
    Iansa decide no comprar remolacha local y productores califican la decisión como el “tiro de gracia para temporada agrícola”

    Iansa decide no comprar remolacha local y productores califican la decisión como el “tiro de gracia para temporada agrícola”

    2.
    Hacienda pide a Enap distribuir el 70% de sus utilidades al gobierno central y anuncia que revisará su plan de inversiones

    Hacienda pide a Enap distribuir el 70% de sus utilidades al gobierno central y anuncia que revisará su plan de inversiones

    3.
    El nuevo gerente general de Quiñenco opina sobre la megarreforma: “Apunta en la dirección correcta”

    El nuevo gerente general de Quiñenco opina sobre la megarreforma: “Apunta en la dirección correcta”

    4.
    Desde un Rolls Royce hasta US$600 mil en efectivo: el acuerdo que divide a los hermanos Marcos y Pamela Hites

    Desde un Rolls Royce hasta US$600 mil en efectivo: el acuerdo que divide a los hermanos Marcos y Pamela Hites

    5.
    Las líneas rojas que le trazó la oposición a Hacienda en la primera reunión técnica por megarreforma

    Las líneas rojas que le trazó la oposición a Hacienda en la primera reunión técnica por megarreforma

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué pasa en tu cerebro cuando consumes marihuana, según estudios recientes

    Qué pasa en tu cerebro cuando consumes marihuana, según estudios recientes

    Investigador chileno simuló un terremoto 6.7 en la Falla de San Ramón: esto fue lo que pasó

    Investigador chileno simuló un terremoto 6.7 en la Falla de San Ramón: esto fue lo que pasó

    Top 5 de celulares: estas son las marcas de teléfonos más vendidas en el mundo según IDC

    Top 5 de celulares: estas son las marcas de teléfonos más vendidas en el mundo según IDC

    Qué comer y qué evitar para reducir el riesgo de padecer Parkinson, según investigaciones

    Qué comer y qué evitar para reducir el riesgo de padecer Parkinson, según investigaciones

    Servicios

    Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Operación Renta 2026: ¿Cuándo vence el plazo para enviar la declaración?

    Operación Renta 2026: ¿Cuándo vence el plazo para enviar la declaración?

    Confirman evento de la WWE con Stephanie Vaquer en Chile: ¿Cuándo es la venta de entradas y cuáles son los precios?

    Confirman evento de la WWE con Stephanie Vaquer en Chile: ¿Cuándo es la venta de entradas y cuáles son los precios?

    Fiscalía insiste en sospechas de falso robo a exsuprema Letelier y fracasa intento para anular incautación de celular
    Chile

    Fiscalía insiste en sospechas de falso robo a exsuprema Letelier y fracasa intento para anular incautación de celular

    Defensoría de la Niñez advierte delicada situación de niños y adolescentes: víctimas de violencia sexual aumentaron un 46%

    Valencia insta a proteger presupuesto del Ministerio Público y releva cifras récord de ingreso de causas

    Los cinco desafíos para Chile que mencionó la industria aseguradora en su cena anual
    Negocios

    Los cinco desafíos para Chile que mencionó la industria aseguradora en su cena anual

    Comisión para el Mercado Financiero cursó multas por $21 mil millones en 2025

    Inflación volverá a superar el 4% anual en abril y bencinas subirían otros $35 en primera semana de mayo

    Pymes en cifras: cuántas hay en Chile, cuánta venta generan y en qué regiones les va mejor
    Tendencias

    Pymes en cifras: cuántas hay en Chile, cuánta venta generan y en qué regiones les va mejor

    Cuál fue el mensaje que dejó el rey Carlos III a Donald Trump y su administración en Estados Unidos

    Quién es “El Jardinero”, el presunto sucesor de “El Mencho” y “segundo al mando” del Cartel Jalisco Nueva Generación

    Aníbal Mosa es reelegido como presidente de Blanco y Negro y Jaime Pizarro asume un rol ejecutivo en Colo Colo
    El Deportivo

    Aníbal Mosa es reelegido como presidente de Blanco y Negro y Jaime Pizarro asume un rol ejecutivo en Colo Colo

    Los goles Fernando Zampedri y Clemente Montes con los que la UC golpea a Barcelona en Ecuador

    Será después de enfrentar a Portugal: la Roja confirma un segundo amistoso en Europa para la próxima fecha FIFA

    Motorola lanza el Razr 70 Ultra: el nuevo plegable llega pronto a Chile con Snapdragon 8 Elite
    Tecnología

    Motorola lanza el Razr 70 Ultra: el nuevo plegable llega pronto a Chile con Snapdragon 8 Elite

    Review Motorola Signature: el celular ultradelgado que amenaza el reinado de la gama alta

    ¿Un Returnal mejorado? Saros pone a prueba el hardware de la PS5 Pro con su trama de ciencia ficción

    El mejor baterista de todos los tiempos según Taylor Hawkins
    Cultura y entretención

    El mejor baterista de todos los tiempos según Taylor Hawkins

    Elisabeth Moss y su nueva serie: “Me atrajo la exploración de la amistad femenina como algo que no busca la perfección”

    ReLib celebra su tercera edición en Puerto Varas con programación gratuita y para todas las edades

    El nuevo documento judicial que reconstruye los días y los minutos previos del ataque en la gala de corresponsales de la Casa Blanca
    Mundo

    El nuevo documento judicial que reconstruye los días y los minutos previos del ataque en la gala de corresponsales de la Casa Blanca

    Trump ve “más efectivo” el bloqueo naval que bombardear Irán: “Se están asfixiando como un cerdo relleno”

    La flotilla rumbo a Gaza denuncia la interceptación de sus barcos por lanchas identificadas como “Israel”

    Papas rellenas de ricota y espinaca
    Paula

    Papas rellenas de ricota y espinaca

    Hablemos de amor: las tres horas diarias con mis hijos

    Qué cambia en una niña y un niño cuando un adulto sabe acompañar la lectura