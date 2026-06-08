Presupuesto 2027: Economistas anticipan que se revisará a la baja el PIB tendencial y al alza el precio del cobre

Son dos variables claves para la elaboración del presupuesto 2027, el primero del gobierno de José Antonio Kast. Con estos datos se permite determinar el espacio para el alza del gasto público: Se trata del PIB tendencial y precio del cobre de largo plazo.

Por lo mismo, para tener la posibilidad de estimar los parámetros estructurales del proyecto de ley de Presupuestos 2027, los economistas interesados deberán inscribirse en el registro de su preferencia hasta el 30 de junio de este año.

Luego de ese proceso, Hacienda y la Dipres seleccionan a un grupo de unos 22 a 25 economistas para que, siguiendo una metodología entregada por la autoridad económica, realicen su estimación del PIB tendencial y precio del cobre de largo plazo. La nómina de los seleccionados se conocerá el 13 de julio. Y el 20 de julio se reunirán con Hacienda para constituirse formalmente y luego iniciar cada uno de ellos el proceso de cálculo. La estimación que entregue cada uno los expertos deben ser envida a Hacienda hasta más tardar el 24 de agosto y el 4 de septiembre se dan conocer las proyecciones de manera oficial.

El año pasado se calculó una tasa de crecimiento del parámetro de 2,6% anual para 2026 y de 2,1% para el promedio entre 2026 y 2030. Con esas variables se elaboró el erario fiscal del presente año.

Ahora, los expertos anticipan que es probable que el cálculo del PIB tendencial para el 2027 se ajuste a la baja y el del periodo 2027-2031 se mantenga en niveles similares al 2,1%.

“Por el lado del PIB tendencial la proyección debiese mantenerse en torno al promedio entregado por el último comité consultivo, que estuvo en torno a 2,1%. Actualmente en Chile estamos con holgura de capacidad, lo que se refleja en las cifras del mercado laboral y también en los débiles resultados de actividad de los primeros meses del año”, afirma Carolina Grünwald, subgerente de Estudios y economista jefa de Prudential AGF.

La experta asevera que “para subir este PIB tendencial se necesita más inversión y más productividad, ambos elementos no se pueden aumentar rápidamente. Requiere trabajo y un plan que apunte hacia eso”.

Juan Ortiz, economista del OCEC-UDP, afirma que “el crecimiento tendencial de la economía sorprendió un año atrás al mercado cuando el comité de expertos estimó para 2026 un crecimiento del PIB tendencial no minero de 2,6%, mientras para 2027 el crecimiento del PIB tendencial se proyectó en 2%”.

Para este nuevo cálculo, Ortiz, prevé un alza de 2,1% del PIB tendencial. “Esta alza se explica por un leve repunte del stock de capital, producto de un mayor dinamismo en el margen de la inversión en la economía”. Asimismo, señala que “el promedio de crecimiento del PIB tendencial entre 2028 a 2031 debería estar entre 2% a 2,1%. Este escenario no incluye los posibles efectos positivos asociados al proyecto de Reconstrucción Nacional, ya que no es ley de la República”.

Otro integrante del comité del año pasado sostiene que “como es un promedio de los próximos 10 años, el crecimiento del PIB tendencial debiera estar bajo 2% tal como lo ha estimado el Banco Central”. .

Según explica “la tasa de desempleo ha aumentado sostenidamente después de la pandemia mostrando una reducción estructural de la economía de su capacidad de generar empleos”.

Fundición de cobre.

Y el cobre

El martes, el precio subió 1,06% en la jornada, hasta los US$ 6,33, su tercer mayor nivel de 2026 y muy cerca del récord de US$ 6,39 la libra que anotó el pasado 13 de mayo. Y el viernes cerró en US$6,23 la libra.

Toda este cambio de tendencia que para algunos ya es estructural, debería quedar plasmado en el cálculo que realicen los expertos.

El año pasado los expertos proyectaron un precio de US$4,38 la libra, Este valor está por sobre los US$4,09 la libra (en moneda de 2025) contemplados para formular el Presupuesto 2025. Por ello, para el erario 2027 debería ubicarse más cerca de US$5 la libra.

“Esta cifra debería ajustarse al alza en niveles levemente por debajo de los US$ 5 la libra”, dice Ortiz. De acuerdo a su análisis esta corrección al alza se explica por “un mayor impulso estructural de la demanda de cobre, asociado a una aceleración en la inversión en electrificación e impulso en la construcción”.

En este contexto añade que “a nivel de oferta se mantendría un déficit estructural de la oferta de esta materia prima, asociado a factores regulatorios y ambientales, es decir, hay una presión persistencia entre una demanda que crece a una tasa mayor respecto a la oferta en el corto y mediano plazo”.

“Será más alto”, sostiene Grünwald, quien argumenta que “el presupuesto actual tomó un precio de US$4,38, la libra, sin embargo, la evolución del precio del último año, además de las perspectivas de las demandas energéticas que tendremos hacia adelante han cambiado las perspectivas. De esa manera creo que el precio estará más cerca del US$5,5 la libra”.