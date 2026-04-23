Qué pasa en tu cerebro cuando consumes marihuana, según estudios recientes. Imagen referencial

El consumo de cannabis se ha popularizado en los últimos años, pero la evidencia científica sobre sus efectos en el cerebro sigue evolucionando.

Una revisión de estudios recientes publicada por The Washington Post permiten saber con mayor profundidad cómo impacta la marihuana en funciones cognitivas, estructuras cerebrales y salud mental .

Qué pasa en tu cerebro cuando consumes marihuana, según estudios recientes

La memoria y el cannabis

Uno de los efectos más consistentes del cannabis es su impacto en la memoria de trabajo.

Según explicó Joseph Schacht, profesor de psiquiatría de la Universidad de Colorado, consumir marihuana reduce la capacidad de retener información a corto plazo mientras la persona está bajo sus efectos .

Pero el fenómeno podría ir más allá del consumo puntual.

Un estudio publicado en 2025 en JAMA Network Open, que analizó a más de 1.000 adultos mediante neuroimágenes, encontró que quienes consumían cannabis de forma habitual a lo largo de su vida mostraban menor actividad cerebral durante tareas de memoria de trabajo.

Este resultado se dio incluso excluyendo a consumidores recientes.

Aun así, la evidencia sobre efectos a largo plazo sigue siendo limitada.

Según Schacht, las investigaciones actuales no muestran una relación clara entre consumo de cannabis y deterioro cognitivo general o demencia , aunque subraya que se necesitan estudios más amplios y prolongados.

Volumen cerebral, cambios dispares según la edad

El consumo prolongado también se ha asociado a modificaciones en la estructura del cerebro, especialmente cuando comienza en etapas tempranas.

Investigaciones citadas por The Washington Post indican que iniciar el consumo en la adolescencia, cuando el cerebro aún se está desarrollando, puede interferir en procesos normales de maduración.

Un estudio liderado por la investigadora Staci Gruber, del Hospital McLean, encontró cambios en la sustancia blanca en personas que comenzaron a consumir antes de los 16 años .

Esta estructura es clave para la comunicación entre regiones cerebrales, y su alteración se asocia con mayor impulsividad y dificultades en funciones ejecutivas.

En paralelo, un metaanálisis de 77 estudios publicado en 2026 en la revista Addiction detectó una reducción del volumen de la amígdala en consumidores de cannabis , una región ligada al procesamiento emocional.

Sin embargo, no todos los hallazgos apuntan en la misma dirección.

Una investigación publicada en Journal of Studies on Alcohol and Drugs encontró que en adultos que comenzaron a consumir después de los 25 años, el uso prolongado se asociaba con mayor volumen cerebral en zonas con receptores de cannabinoides , lo que podría sugerir un posible efecto neuroprotector en edades avanzadas.

Qué pasa en tu cerebro cuando consumes marihuana, según estudios recientes

¿Qué sucede con el estado de ánimo?

El vínculo entre cannabis y salud mental sigue siendo uno de los aspectos más debatidos.

Una revisión en The Lancet Psychiatry concluyó que no hay evidencia suficiente para afirmar que los cannabinoides sean claramente beneficiosos o perjudiciales en trastornos como ansiedad o estrés postraumático .

Aun así, expertos advierten que el alivio que algunos usuarios experimentan podría ser temporal.

Schacht señala que muchas personas recurren al cannabis para manejar síntomas de ansiedad o depresión, pero que a largo plazo podría no ser útil e incluso agravar el problema de raíz .

Además, el consumo, especialmente frecuente, se ha asociado con un mayor riesgo de psicosis y trastornos mentales graves en personas con predisposición.

¿Es importante la edad en el consumo?

La evidencia sí es consistente en un punto: la edad de inicio importa.

Según la investigadora Gruber, comenzar a consumir cannabis en la adolescencia y hacerlo de manera frecuente se asocia con peores resultados en términos cognitivos y de salud mental .

También, su consumo en la adolescencia aumenta el riesgo de desarrollar trastorno por consumo de cannabis, relacionado con el abuso de la sustancia.

En este contexto, los especialistas coinciden en que aún faltan datos para comprender completamente los efectos del cannabis, especialmente considerando variables como la dosis, la frecuencia y la forma de consumo.