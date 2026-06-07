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    Israel bombardea suburbios del sur de Beirut durante nueva tregua con Líbano

    El gobierno de Benjamin Netanyahu afirmó que el ataque fue dirigido contra un “cuartel general terrorista” en Dahye, bastión de Hezbolá, en respuesta a disparos contra territorio israelí.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    Israel bombardea suburbios del sur de Beirut durante nueva tregua con Líbano

    El Ejército de Israel bombardeó este domingo los suburbios del sur de Beirut, conocidos como Dahye, en el primer ataque contra la capital libanesa desde el nuevo alto el fuego pactado el jueves en Washington.

    La ofensiva fue confirmada por la oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que aseguró que el bombardeo fue ordenado junto al ministro de Defensa, Israel Katz.

    “De acuerdo con la directiva del primer ministro Netanyahu y el ministro de Defensa Katz, las Fuerzas de Defensa de Israel atacaron el cuartel general terrorista en el barrio de Dahye, en Beirut, en respuesta a los disparos de Hezbolá contra territorio israelí”, señaló el comunicado.

    Dahye, ubicado en los suburbios del sur de la capital libanesa, es considerado un bastión del grupo chií Hezbolá.

    Israel bombardea suburbios del sur de Beirut durante nueva tregua con Líbano. En la imagen, grupo chií Hezbolá.

    Según medios internacionales, el ataque marca una nueva escalada en el conflicto entre Israel y el grupo libanés, pese al reciente acuerdo de tregua alcanzado con mediación de Estados Unidos.

    La Agencia Nacional de Noticias del Líbano reportó bombardeos en la zona, aunque en un primer momento no entregó un balance oficial de víctimas.

    El hecho ocurre pocos días después de que las partes alcanzaran un nuevo alto el fuego, en un intento por reducir las hostilidades en la frontera entre Israel y Líbano y evitar una expansión del conflicto regional.

    Israel justificó la operación como una respuesta a ataques atribuidos a Hezbolá contra su territorio. Hasta el momento, el grupo libanés no ha entregado una versión inmediata sobre la acusación israelí.

    Israel bombardea suburbios del sur de Beirut durante nueva tregua con Líbano
    Más sobre:IsraelLíbanoGuerraMedio OrienteConflictoBenjamin Netanyahu

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