Irán acusa a EE.UU. de cambiar “las reglas del juego” en medio de negociaciones

El gobierno de Irán acusó este domingo a Estados Unidos de dificultar las negociaciones para poner fin a la guerra, afirmando que la administración de Donald Trump cambia constantemente sus posiciones y el marco de las conversaciones.

El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, afirmó que el principal problema de negociar con Washington es la existencia de “muchos cambios de postura”.

“No paran de cambiar las reglas del juego mientras oficiales distintos hacen declaraciones distintas, cuando no directamente opuestas”, señaló Baqaei.

Irán acusa a EE.UU. de cambiar “las reglas del juego” en medio de negociaciones. En la imagen, Esmaeil Baqaei.

Según el portavoz, estas contradicciones han convertido el proceso en una negociación “muy engorrosa”, pese a que el canal de diálogo sigue abierto.

Baqaei confirmó que las conversaciones continúan, especialmente a través de la mediación de Pakistán, aunque sostuvo que la falta de una estrategia clara por parte de Estados Unidos impide avances concretos.

Exigen desbloqueo de activos

Desde Teherán, Baqaei insistió en que Irán se ha mantenido dentro de los términos defendidos desde el inicio de las conversaciones: el reconocimiento de su programa nuclear como legítimo y la liberación de activos congelados por las sanciones estadounidenses.

“Los estadounidenses deben entender que tienen que reconocer los derechos de Irán, incluido su derecho al enriquecimiento nuclear pacífico en virtud del Tratado de No Proliferación”, afirmó.

El portavoz agregó que Washington debe poner fin a las sanciones y desbloquear los activos iraníes para que el país pueda disponer de esos recursos.

El asesor militar del líder supremo iraní, el general Mohsen Rezaei, ya había señalado el viernes que, desde la perspectiva de Teherán, las conversaciones con Estados Unidos se encuentran paralizadas y que un eventual acuerdo dependerá de la liberación de una cantidad significativa de fondos iraníes bloqueados en el extranjero.

Irán acusa a EE.UU. de cambiar “las reglas del juego” en medio de negociaciones Shadati

Según trascendió por CNN, Rezaei cifró esos activos en US$24.000 millones, monto que, según sostuvo, no sería “demasiado precio” para Estados Unidos si busca alcanzar un acuerdo con Irán.

Los fondos permanecen bloqueados desde que la primera administración Trump abandonó en 2018 el acuerdo nuclear con Irán y reanudó las sanciones contra la República Islámica.