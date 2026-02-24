SUSCRÍBETE
    Esto es lo que el alcohol le hace a cada parte de tu cuerpo, según la ciencia

    Aunque el consumo ha disminuido en Chile, el alcohol sigue siendo protagonista en reuniones y celebraciones. La pregunta es: ¿qué daño le está haciendo realmente a tu cuerpo?

    Por 
    Constanza Llefi
    Tendencias / La Tercera

    El alcohol es una sustancia presente en muchos momentos de la vida cotidiana, sobre todo en instancias sociales: puede estar en una cena con amigos, en asados familiares, en citas, entre otras.

    Si bien las cifras de consumo de alcohol en Chile han disminuido en los últimos años y se han traducido a mínimos históricos, el licor sigue siendo algo sumamente común y que, de no ser ingerido con prudencia, puede traducirse en consecuencias para la salud.

    No es ningún secreto que el alcohol puede producir problemas como el alcoholismo y la cirrosis, sin embargo, los efectos que esta sustancia tiene sobre el organismo se extienden a todo el cuerpo, según especialistas.

    Esto es lo que el alcohol le hace a cada parte de tu cuerpo, según la ciencia

    Cuáles son los efectos del alcohol en el cerebro

    A más de alguno le ha tocado tener una noche alocada donde cantó en un karaoke, realizó una declaración de amor, bailó de más en la pista o contó un secreto. Cosas que, de haberse encontrado sobrio, quizás no hubiera hecho. Estos comportamientos tienen una explicación científica.

    Cuando consumimos alcohol, este tiene un efecto bastante rápido en el cerebro, que, en primera instancia, se traduce en hacer que las personas se sientan más relajadas, más sociables, más eufóricas y menos ansiosas.

    Esto se debe a las interacciones que tiene la sustancia con transmisores neuroquímicos, es decir, con las neuronas que el cerebro utiliza para comunicarse.

    Beber aumenta temporalmente los niveles de dopamina, lo que explica la sensación de bienestar que llega después de beber un par de copas (misma razón por la que provoca adicción en algunas personas).

    Esto es lo que el alcohol le hace a cada parte de tu cuerpo, según la ciencia

    Además de la dopamina, el alcohol aumenta la actividad del glutamato y el GABA: los dos neurotransmisores principales. El primero cumple el rol de actuar como el acelerador del cerebro, mientras que el segundo provoca lo contrario, es decir, el freno.

    Cuando una persona consume alcohol, aumenta la actividad del GABA y se disminuye la del glutamato, lo que ralentiza el sistema nervioso, provoca relajación y desinhibición a corto plazo: cuando la actividad cerebral se inhibe, también lo hacen nuestras acciones.

    El licor también reduce el control de las habilidades motoras, por lo que si una persona bebe en exceso durante una jornada, la actividad cerebral puede verse suprimida hasta el punto de perder el conocimiento.

    También hay efectos a largo plazo, que se asocian a cambios en la estructura cerebral.

    Un estudio publicado en JAMA Neurology planteó que los adultos jóvenes y mayores (de 33 a 88 años) que consumen en promedio una copa de alcohol al día, tienden a tener un volumen cerebral ligeramente menor en comparación a las personas que no beben.

    Esto es lo que el alcohol le hace a cada parte de tu cuerpo, según la ciencia

    Cuáles son los efectos del alcohol en la boca y el cuello

    Los tejidos que corren mayor riesgo al beber alcohol, tienden a ser los que entran en contacto directo, como la boca y el cuello. Si bien el proceso de metabolización ocurre principalmente en el hígado, recorre todo el tracto digestivo (boca, faringe, esófago, estómago, intestino delgado y grueso, recto y ano).

    Es decir, el proceso de descomposición comienza en el momento que el alcohol pasa por la boca y los microbios que habitan este primer órgano del sistema comienzan a transformar la sustancia en un compuesto llamado acetaldehído, que es altamente tóxico y carcinógeno.

    El consumo de alcohol aumenta el riesgo de cuatro tipos de cáncer: oral, de garganta, de laringe y de esofago.

    Según un estudio publicado en la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, el riesgo de cáncer de boca y garganta aumenta un 13% y un 16%, respectivamente, al beber tan solo una copa al día. Para quienes consumen más de cinco bebidas al día, el riesgo es cuatro veces mayor.

    Esto es lo que el alcohol le hace a cada parte de tu cuerpo, según la ciencia

    Cuáles son los efectos del alcohol en el corazón y el pecho

    Más de alguna vez hemos escuchado que “una copa de vino al día hace bien”, pero la verdad es que eso es un mito que se ha esclarecido con el paso de los años y a medida que se han publicado más investigaciones.

    El alcohol, incluso el que contiene una copa de vino, afecta al sistema cardiovascular: provoca que los vasos sanguíneos se dilaten y llevan la sangre a la superficie de la piel (lo que explica por qué algunas personas se sonrojan y sienten calor al beber).

    Se cree que esta misma dilatación es una de las razones por las que la frecuencia cardíaca aumenta ligeramente y la presión arterial disminuye. El consumo regular de la sustancia se asocia con la hipertensión.

    Un factor de riesgo agregado en las mujeres, es que beber una copa al día aumenta la probabilidad de desarrollar cáncer de mama en un 10%. Los expertos creen que esto puede deberse, en parte, a que el alcohol aumenta los niveles de estrógeno

    Esto es lo que el alcohol le hace a cada parte de tu cuerpo, según la ciencia

    Cuáles son los efectos del alcohol en el intestino

    El estómago y el intestino son particularmente susceptibles a sufrir daño. Los efectos del alcohol en el intestino son un espectro bastante amplio, que varían desde una sensación momentánea desagradable a algo tan extremo como la muerte.

    Específicamente, cuando una persona bebe alcohol, el esfínter esofágico interior (válvula que separa el estómago del esófago) se relaja, lo que a veces produce reflujo ácido y, por consecuencia, acidez. El licor también puede causar inflamación en el revestimiento del estómago, lo que genera malestar gastrointestinal después de una noche de copas.

    En cuanto a las medidas a largo plazo, el consumo excesivo de alcohol puede dañar el revestimiento intestinal y causar síndrome del intestino permeable, una afección que permite que toxinas, bacterias e inflamación pasen al torrente sanguíneo y provoque inflamación.

    Los tejidos del tracto gastrointestinal también son propensos al cáncer, según un estudio reciente publicado en la Sociedad Americana del Cáncer, las personas que consumen un promedio de dos o más bebidas alcohólicas al día tienen un 25% más de riesgo de desarrollar cáncer colorrectal.

    Esto es lo que el alcohol le hace a cada parte de tu cuerpo, según la ciencia

    Cuáles son los efectos del alcohol en el hígado

    La enfermedad hepática relacionada con el alcohol es la principal causa de muerte asociada al consumo excesivo de esta sustancia.

    Esta enfermedad se divide en tres etapas y, de ser diagnosticada a tiempo, puede realizarse un tratamiento efectivo.

    La primera etapa es cuando las enzimas del hígado (las proteínas especializadas que descomponen las sustancias que ingresan a nuestro cuerpo), convierten el alcohol en acetaldehído. Posteriormente, otras enzimas lo descomponen en un compuesto más benigno, llamado acetato.

    Luego, otros órganos convierten el acetato en agua y dióxido de carbono para su eliminación.

    El cuerpo, en respuesta al daño que provoca el compuesto acetaldehído, comienza a acumular depósitos de grasa en el hígado, lo que da lugar a la segunda etapa de la enfermedad hepática: la esteatohepatitis.

    Esta segunda etapa de la condición se caracteriza por la acumulación excesiva de grasa en el hígado, que provoca inflamación y daño a las células hepáticas .

    Cuando la inflamación perdura durante demasiado tiempo, se desarrolla un tejido de cicatriz llamado fibrosis. Esa es la etapa final de la enfermedad hepática y, a ese punto, es cuando se vuelve irreversible el daño, la cirrosis.

    Si bien los hechos son claros, los expertos llaman a mantener la calma si una persona bebe en promedio una bebida alcohólica al día o menos, ya que las probabilidades de sufrir daños por beber esa cantidad son relativamente bajas. No se trata de no beber y cortar por completo en consumo de esta sustancia, sino de hacerlo con moderación y responsabilidad.

    Esto es lo que el alcohol le hace a cada parte de tu cuerpo, según la ciencia

