¿Con negra o blanca? Así preparan la piscola los chilenos, según una encuesta

La piscola es por excelencia el trago más popularizado entre los chilenos para las fiestas, sin embargo, su preparación puede variar según las preferencias de cada consumidor nacional.

La pregunta que más genera debate en este cóctel combinado volvió a instalarse con datos sobre la mesa: ¿se prepara con negra o con blanca? (Bebida sabor cola o limón)

Un estudio de alcance nacional buscó responder cómo se está tomando hoy uno de los combinados más emblemáticos del país y qué tendencias marcan su preparación.

La iniciativa fue impulsada por la cooperativa pisquera Capel a través de la plataforma connegraoconblanca.cl, donde además se mantiene abierta una votación ciudadana.

El levantamiento fue desarrollado por la consultora Valor por encargo de la empresa y contó con la participación de 1.129 personas a nivel nacional.

Los resultados de la encuesta

Los resultados muestran una inclinación clara por la bebida cola tradicional.

Ante el clásico debate, un 72,5% de los encuestados señaló que prefiere mezclar el pisco con bebida cola (la llamada “negra”), mientras que un 27,5% se manifestó a favor de las gaseosas blancas.

En cuanto al tipo de bebida, un 67% afirmó optar por la versión original con azúcar, frente a un 30% que elige alternativas zero o light. Solo un 3% declaró inclinarse por otras opciones.

Más hielo y más bebida que pisco

El estudio también indagó en los detalles del ritual de preparación.

Respecto a la cantidad de hielo, el 52% indicó que prefiere agregar “tres o más hielos” , mientras que un 42% opta por dos cubos. Solo un 5% utiliza uno.

En la proporción entre pisco y bebida, la tendencia mayoritaria apunta a combinados más suaves: el 72% señaló que prefiere su piscola con más bebida que pisco .

En segundo lugar se ubicó la opción “mitad y mitad”, con un 20%, y finalmente un 8% declaró preferir una preparación con mayor presencia de pisco.

Diferencias por edad

El sondeo también detectó variaciones según el tramo etario.

Entre los encuestados de 18 a 30 años se aprecia una mayor inclinación por preparaciones con más bebida.

En el segmento de 41 a 50 años aumenta la preferencia por mezclas con mayor proporción de pisco.

En los grupos de 51 a 60 años se registra una mayor presencia de la fórmula 50/50, mientras que en los mayores de 61 vuelve a predominar la preparación con más bebida.

“Para nosotros como cooperativa pisquera es importante entender cómo evoluciona la forma en que las personas disfrutan la piscola. Constantemente realizamos estudios que nos permitan conocer sus preferencias y seguir fortaleciendo nuestra propuesta de productos y comunicación”, señalaron desde Capel.

La muestra estuvo compuesta por un 48% de hombres y un 52% de mujeres.

Los resultados completos del estudio están disponibles en línea, mientras que la votación sigue abierta para quienes quieran sumar su preferencia al eterno debate.