¿Qué es más saludable, el vino tinto o el vino blanco? Esto dice la ciencia

Durante años, el vino tinto ha gozado de una reputación privilegiada frente al vino blanco.

Asociado a supuestos beneficios cardiovasculares, ha sido considerado por muchos como una opción “más saludable” dentro del consumo de alcohol.

Sin embargo, la evidencia científica más reciente sugiere que la diferencia entre ambos vinos podría no ser tan clara (o incluso no existir), según un análisis publicado por The Washington Post.

¿El vino tinto hace bien al corazón?

La creencia en los beneficios del vino tinto se originó en estudios que apuntaban a que ciertos compuestos presentes en esta bebida podrían beneficiar la salud del corazón.

En particular, el foco estaba puesto en los polifenoles, sustancias de origen vegetal con propiedades antioxidantes y antiinflamatorias que se encuentran en mayor concentración en el vino tinto que en el blanco.

La diferencia entre ambos vinos comienza en su elaboración. El vino tinto se fermenta junto con los hollejos de la uva, donde se concentran estos compuestos, mientras que en el vino blanco las pieles se retiran antes del proceso.

Entre los polifenoles más estudiados están las procianidinas, los flavonoides, el resveratrol y las antocianinas, responsables del color intenso del vino tinto y vinculadas en algunos estudios a beneficios cardiovasculares.

No obstante, expertos citados por The Washington Post advierten que las cantidades de estos compuestos presentes en una o dos copas de vino son demasiado bajas como para generar un efecto significativo en la salud .

“No existe un beneficio aislado para la salud del vino tinto en comparación con el vino blanco o cualquier otra bebida alcohólica”, afirmó George Koob, director del Instituto Nacional sobre el Abuso del Alcohol y el Alcoholismo de Estados Unidos.

“No hay ningún beneficio físico que podamos atribuir al alcohol”, añadió .

¿Es beneficioso el consumo moderado de alcohol?

De hecho, la investigación más reciente ha puesto en duda incluso la idea de que el consumo moderado de alcohol (definido como hasta dos copas al día para hombres y una para mujeres) sea beneficioso.

Estudios actuales asocian incluso pequeñas cantidades de alcohol con un mayor riesgo de desarrollar ciertos tipos de cáncer , como el de mama, colorrectal y de esófago, además de problemas cardíacos, alteraciones cerebrales, demencia y trastornos del sueño.

Las recomendaciones oficiales también han evolucionado. En Estados Unidos, el Departamento de Agricultura señala que “la evidencia emergente sugiere que incluso beber dentro de los límites recomendados puede aumentar el riesgo general de muerte por diversas causas”.

En esa línea, la Asociación Estadounidense del Corazón aconseja limitar o evitar el consumo de alcohol .

En cuanto a otros factores, algunas personas toleran peor el vino tinto que el blanco.

Dolores de cabeza, congestión nasal, enrojecimiento de la piel o malestar estomacal se reportan con mayor frecuencia tras beber vino tinto.

Esto posiblemente por la sensibilidad a los taninos, histaminas, sulfitos o a la quercetina, un antioxidante presente en las uvas.

El veredicto final

Así, la conclusión de la ciencia actual es clara: ni el vino tinto ni el blanco pueden considerarse saludables en comparación con no beber alcohol .

Y si el objetivo es aprovechar los beneficios de los polifenoles, los expertos recomiendan obtenerlos de alimentos como frutos rojos, manzanas, cebollas, té o chocolate negro, sin los riesgos asociados al alcohol.