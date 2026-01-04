SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Tendencias

    ¿Qué es más saludable, el vino tinto o el vino blanco? Esto dice la ciencia

    Durante años, el vino tinto ha sido visto como una bebida con propiedades beneficiosas para la salud. Sin embargo, la evidencia científica más reciente pone en duda esa idea.

    Antonio AlburquerquePor 
    Antonio Alburquerque
    ¿Qué es más saludable, el vino tinto o el vino blanco? Esto dice la ciencia

    Durante años, el vino tinto ha gozado de una reputación privilegiada frente al vino blanco.

    Asociado a supuestos beneficios cardiovasculares, ha sido considerado por muchos como una opción “más saludable” dentro del consumo de alcohol.

    ¿Qué es más saludable, el vino tinto o el vino blanco? Esto dice la ciencia

    Sin embargo, la evidencia científica más reciente sugiere que la diferencia entre ambos vinos podría no ser tan clara (o incluso no existir), según un análisis publicado por The Washington Post.

    ¿El vino tinto hace bien al corazón?

    La creencia en los beneficios del vino tinto se originó en estudios que apuntaban a que ciertos compuestos presentes en esta bebida podrían beneficiar la salud del corazón.

    En particular, el foco estaba puesto en los polifenoles, sustancias de origen vegetal con propiedades antioxidantes y antiinflamatorias que se encuentran en mayor concentración en el vino tinto que en el blanco.

    La diferencia entre ambos vinos comienza en su elaboración. El vino tinto se fermenta junto con los hollejos de la uva, donde se concentran estos compuestos, mientras que en el vino blanco las pieles se retiran antes del proceso.

    ¿Qué es más saludable, el vino tinto o el vino blanco? Esto dice la ciencia

    Entre los polifenoles más estudiados están las procianidinas, los flavonoides, el resveratrol y las antocianinas, responsables del color intenso del vino tinto y vinculadas en algunos estudios a beneficios cardiovasculares.

    No obstante, expertos citados por The Washington Post advierten que las cantidades de estos compuestos presentes en una o dos copas de vino son demasiado bajas como para generar un efecto significativo en la salud.

    “No existe un beneficio aislado para la salud del vino tinto en comparación con el vino blanco o cualquier otra bebida alcohólica”, afirmó George Koob, director del Instituto Nacional sobre el Abuso del Alcohol y el Alcoholismo de Estados Unidos.

    “No hay ningún beneficio físico que podamos atribuir al alcohol”, añadió.

    ¿Es beneficioso el consumo moderado de alcohol?

    De hecho, la investigación más reciente ha puesto en duda incluso la idea de que el consumo moderado de alcohol (definido como hasta dos copas al día para hombres y una para mujeres) sea beneficioso.

    Estudios actuales asocian incluso pequeñas cantidades de alcohol con un mayor riesgo de desarrollar ciertos tipos de cáncer, como el de mama, colorrectal y de esófago, además de problemas cardíacos, alteraciones cerebrales, demencia y trastornos del sueño.

    Las recomendaciones oficiales también han evolucionado. En Estados Unidos, el Departamento de Agricultura señala que “la evidencia emergente sugiere que incluso beber dentro de los límites recomendados puede aumentar el riesgo general de muerte por diversas causas”.

    En esa línea, la Asociación Estadounidense del Corazón aconseja limitar o evitar el consumo de alcohol.

    En cuanto a otros factores, algunas personas toleran peor el vino tinto que el blanco.

    Dolores de cabeza, congestión nasal, enrojecimiento de la piel o malestar estomacal se reportan con mayor frecuencia tras beber vino tinto.

    Esto posiblemente por la sensibilidad a los taninos, histaminas, sulfitos o a la quercetina, un antioxidante presente en las uvas.

    El veredicto final

    Así, la conclusión de la ciencia actual es clara: ni el vino tinto ni el blanco pueden considerarse saludables en comparación con no beber alcohol.

    Y si el objetivo es aprovechar los beneficios de los polifenoles, los expertos recomiendan obtenerlos de alimentos como frutos rojos, manzanas, cebollas, té o chocolate negro, sin los riesgos asociados al alcohol.

    Lee también:

    Más sobre:VinoVino tintoVino blancoAlcoholBebidasSaludBienestarBebidas alcohólicasEstilo de vidaTendenciasLa Tercera

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Conaf reporta incendios forestales en combate en tres regiones

    Amnistía Internacional ve “probable” una violación del Derecho internacional en la intervención en Venezuela

    China pide la “liberación inmediata” de Nicolás Maduro y llama a resolución del conflicto “mediante el diálogo y la negociación”

    Hieren con dos tiros a hombre en San Bernardo: atacantes llamaron a su domicilio para dispararle

    Consejo de Seguridad de la ONU convoca reunión de urgencia tras incursión militar de EE.UU. en Venezuela

    Qué es la biofobia que experimentan millones de personas en el mundo, según un estudio

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La severa crítica de Donald Trump al actor George Clooney por haber obtenido la nacionalidad francesa

    La severa crítica de Donald Trump al actor George Clooney por haber obtenido la nacionalidad francesa

    Qué se sabe de la reciente muerte de la hija del actor Tommy Lee Jones

    Qué se sabe de la reciente muerte de la hija del actor Tommy Lee Jones

    Qué causa el 50% de los ataques cardíacos en mujeres jóvenes, según un reciente estudio

    Qué causa el 50% de los ataques cardíacos en mujeres jóvenes, según un reciente estudio

    5 mitos sobre la leche, aclarados por expertos en salud

    5 mitos sobre la leche, aclarados por expertos en salud

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Manchester City vs. Chelsea en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Manchester City vs. Chelsea en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Real Madrid vs. Betis en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Real Madrid vs. Betis en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Fulham vs. Liverpool por la Premier League

    Dónde y a qué hora ver a Fulham vs. Liverpool por la Premier League

    Conaf reporta incendios forestales en combate en tres regiones
    Chile

    Conaf reporta incendios forestales en combate en tres regiones

    A qué hora y dónde ver a Manchester City vs. Chelsea en TV y streaming

    Hieren con dos tiros a hombre en San Bernardo: atacantes llamaron a su domicilio para dispararle

    21 personalidades del mundo económico recomiendan qué leer en 2026
    Negocios

    21 personalidades del mundo económico recomiendan qué leer en 2026

    Mejores perspectivas para el precio del cobre en 2026

    Dónde invertir en 2026: siete expertos dan las claves en acciones, deuda y la inteligencia artificial

    ¿Qué es más saludable, el vino tinto o el vino blanco? Esto dice la ciencia
    Tendencias

    ¿Qué es más saludable, el vino tinto o el vino blanco? Esto dice la ciencia

    Qué es la biofobia que experimentan millones de personas en el mundo, según un estudio

    Quién es Pedro Inzunza Noriega, el acusado de narcoterrorismo en EEUU que fue arrestado en México

    En vivo: el Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo enfrenta a Levante por la liga española
    El Deportivo

    En vivo: el Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo enfrenta a Levante por la liga española

    José Ignacio Cornejo remata como el mejor chileno en las motos en la primera etapa del Dakar

    El Galo lo hizo oficial: Cristian Leiva refuerza el cuerpo técnico de Jorge Sampaoli en Atlético Mineiro

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero

    Desde Sade hasta distintos álbumes de Rosalía en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para enero

    Festival de Cine Las Condes 2026: la programación y dónde comprar las entradas

    La niña que cuidaba a sus padres: un relato de Jaime Bayly
    Cultura y entretención

    La niña que cuidaba a sus padres: un relato de Jaime Bayly

    De Bad Bunny a My Chemical Romance y 31 Minutos: los ocho conciertos que marcarán la agenda de enero en Chile

    El escenario de la cultura en la era Kast

    Amnistía Internacional ve “probable” una violación del Derecho internacional en la intervención en Venezuela
    Mundo

    Amnistía Internacional ve “probable” una violación del Derecho internacional en la intervención en Venezuela

    China pide la “liberación inmediata” de Nicolás Maduro y llama a resolución del conflicto “mediante el diálogo y la negociación”

    Consejo de Seguridad de la ONU convoca reunión de urgencia tras incursión militar de EE.UU. en Venezuela

    Regenerar la piel desde dentro
    Paula

    Regenerar la piel desde dentro

    Año nuevo, la balanza y el eterno propósito de bajar de peso

    Predicciones 2026: los hitos astrológicos más importantes del nuevo año