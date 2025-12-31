Cómo identificar un golpe de calor y cómo reaccionar si enfrentas uno, según un especialista
Las señales de alerta abarcan desde intensos dolores de cabeza y mareos hasta la sensación de desmayo y la presencia de náuseas y vómitos, entre otros síntomas. El docente de la carrera de Enfermería de la Universidad del Desarrollo, Sergio Reeves, explica cómo identificarlos, reaccionar y prevenir.
Durante los meses de verano aumentan las probabilidades de sufrir un golpe de calor, una afección causada por el sobrecalentamiento del cuerpo que puede generar desde intensos dolores de cabeza y mareos hasta náuseas y vómitos, entre otros síntomas.
Estos suelen ocurrir debido a la exposición a altas temperaturas o la actividad física prolongada en altas temperaturas. Se producen si la temperatura corporal se eleva a 104 °F (40 °C) o más, según explica un artículo de la Clínica Mayo.
De acuerdo al citado centro médico, si no se trata, un golpe de calor puede dañar el cerebro, el corazón, los riñones y los músculos.
“El daño empeora cuanto más se retrasa el tratamiento, lo que aumenta el riesgo de sufrir complicaciones graves o la muerte”, advierten los especialistas de la clínica.
Es por esto que es clave saber cómo identificarlos y cómo reaccionar ante un golpe de calor propio o de otra persona, así como tomar las medidas necesarias para prevenir.
Cuáles son las principales señales de alerta de un golpe de calor
El docente de la carrera de Enfermería de la Facultad de Medicina Clínica Alemana Universidad del Desarrollo (UDD), Sergio Reeves, explica a La Tercera que un golpe de calor ocurre cuando el cuerpo ya no logra regular su temperatura.
Las principales señales de alerta son las siguientes, dice Reeves:
- La persona se siente muy acalorada, con la piel roja y caliente
- Dolor de cabeza fuerte, mareos o sensación de desmayo
- Confusión, dificultad para hablar o para reaccionar
- Náuseas o vómitos
- Respiración y pulso acelerados
- En casos más graves, puede haber convulsiones o pérdida de conciencia
“Ante estos síntomas, hay que actuar rápido”, alerta el académico de la UDD.
Cómo reaccionar ante un golpe de calor propio o de otra persona
Reeves detalla una serie de pasos sobre cómo reaccionar en caso de un golpe de calor propio:
- Detén lo que estés haciendo de inmediato
- Busca un lugar con sombra o alejado del sol
- Toma agua en pequeños sorbos para tener una mejor hidratación
- Intenta bajar tu temperatura: puedes mojarte, ponerte en un lugar fresco y si es necesario puedes quitarte ropa innecesaria
- Pide ayuda médica lo antes posible
En caso de que sea otra persona la que esté sufriendo esta afección, el especialista sugiere:
- Llama de inmediato a urgencias
- Llévala a un lugar fresco y ventilado
- Retira parte de su ropa y ayúdala a refrescarse con paños húmedos o aire
- No le des líquidos si está desorientada o inconsciente, porque se puede ir a los pulmones
- No la dejes sola hasta que llegue ayuda
Cómo prevenir un golpe de calor
Al ser consultado sobre cómo prevenir un golpe de calor, Reeves afirma que “algunas medidas simples pueden marcar la diferencia”.
Entre estas se encuentran las siguientes, según el especialista:
- Tomar agua frecuentemente, incluso sin tener sed
- Evitar el sol fuerte en las horas de más calor, especialmente entre las 11:00 y las 17:00
- Usar ropa clara, liviana y sombrero
- Evitar ejercicios intensos en días muy calurosos
- Permanecer en lugares frescos o bien ventilados
- Cuidar especialmente a niños, adultos mayores y personas con enfermedades, que son más vulnerables
- Nunca dejar personas ni mascotas dentro de autos cerrados
Cuándo un golpe de calor requiere de atención médica urgente
El docente de la carrera de Enfermería de la UDD afirma que se debe buscar atención médica urgente si:
- La persona está confundida, pierde el conocimiento o convulsiona
- La temperatura sigue muy alta y no baja
- Hay vómitos persistentes o dificultad para respirar
- Si se trata de un niño, adulto mayor o alguien con enfermedades previas
- El golpe de calor no es algo menor: puede ser grave si no se trata a tiempo
Cabe recordar que si tienes dudas sobre tu salud, siempre es recomendable consultar con un especialista para evaluar tu caso y las mejores formas de abordarlo.
