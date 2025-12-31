SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Tendencias

    Cómo identificar un golpe de calor y cómo reaccionar si enfrentas uno, según un especialista

    Las señales de alerta abarcan desde intensos dolores de cabeza y mareos hasta la sensación de desmayo y la presencia de náuseas y vómitos, entre otros síntomas. El docente de la carrera de Enfermería de la Universidad del Desarrollo, Sergio Reeves, explica cómo identificarlos, reaccionar y prevenir.

    Alexis Paiva MackPor 
    Alexis Paiva Mack
    Cómo identificar un golpe de calor y cómo reaccionar si enfrentas uno, según un especialista. Foto: archivo / referencial.

    Durante los meses de verano aumentan las probabilidades de sufrir un golpe de calor, una afección causada por el sobrecalentamiento del cuerpo que puede generar desde intensos dolores de cabeza y mareos hasta náuseas y vómitos, entre otros síntomas.

    Estos suelen ocurrir debido a la exposición a altas temperaturas o la actividad física prolongada en altas temperaturas. Se producen si la temperatura corporal se eleva a 104 °F (40 °C) o más, según explica un artículo de la Clínica Mayo.

    De acuerdo al citado centro médico, si no se trata, un golpe de calor puede dañar el cerebro, el corazón, los riñones y los músculos.

    “El daño empeora cuanto más se retrasa el tratamiento, lo que aumenta el riesgo de sufrir complicaciones graves o la muerte”, advierten los especialistas de la clínica.

    Es por esto que es clave saber cómo identificarlos y cómo reaccionar ante un golpe de calor propio o de otra persona, así como tomar las medidas necesarias para prevenir.

    Cómo identificar un golpe de calor y cómo reaccionar si enfrentas uno, según un especialista. Foto: archivo / referencial.

    Cuáles son las principales señales de alerta de un golpe de calor

    El docente de la carrera de Enfermería de la Facultad de Medicina Clínica Alemana Universidad del Desarrollo (UDD), Sergio Reeves, explica a La Tercera que un golpe de calor ocurre cuando el cuerpo ya no logra regular su temperatura.

    Las principales señales de alerta son las siguientes, dice Reeves:

    • La persona se siente muy acalorada, con la piel roja y caliente
    • Dolor de cabeza fuerte, mareos o sensación de desmayo
    • Confusión, dificultad para hablar o para reaccionar
    • Náuseas o vómitos
    • Respiración y pulso acelerados
    • En casos más graves, puede haber convulsiones o pérdida de conciencia

    “Ante estos síntomas, hay que actuar rápido”, alerta el académico de la UDD.

    Cómo reaccionar ante un golpe de calor propio o de otra persona

    Reeves detalla una serie de pasos sobre cómo reaccionar en caso de un golpe de calor propio:

    • Detén lo que estés haciendo de inmediato
    • Busca un lugar con sombra o alejado del sol
    • Toma agua en pequeños sorbos para tener una mejor hidratación
    • Intenta bajar tu temperatura: puedes mojarte, ponerte en un lugar fresco y si es necesario puedes quitarte ropa innecesaria
    • Pide ayuda médica lo antes posible

    En caso de que sea otra persona la que esté sufriendo esta afección, el especialista sugiere:

    • Llama de inmediato a urgencias
    • Llévala a un lugar fresco y ventilado
    • Retira parte de su ropa y ayúdala a refrescarse con paños húmedos o aire
    • No le des líquidos si está desorientada o inconsciente, porque se puede ir a los pulmones
    • No la dejes sola hasta que llegue ayuda
    Cómo identificar un golpe de calor y cómo reaccionar si enfrentas uno, según un especialista. Foto: archivo / referencial.

    Cómo prevenir un golpe de calor

    Al ser consultado sobre cómo prevenir un golpe de calor, Reeves afirma que “algunas medidas simples pueden marcar la diferencia”.

    Entre estas se encuentran las siguientes, según el especialista:

    • Tomar agua frecuentemente, incluso sin tener sed
    • Evitar el sol fuerte en las horas de más calor, especialmente entre las 11:00 y las 17:00
    • Usar ropa clara, liviana y sombrero
    • Evitar ejercicios intensos en días muy calurosos
    • Permanecer en lugares frescos o bien ventilados
    • Cuidar especialmente a niños, adultos mayores y personas con enfermedades, que son más vulnerables
    • Nunca dejar personas ni mascotas dentro de autos cerrados

    Cuándo un golpe de calor requiere de atención médica urgente

    El docente de la carrera de Enfermería de la UDD afirma que se debe buscar atención médica urgente si:

    • La persona está confundida, pierde el conocimiento o convulsiona
    • La temperatura sigue muy alta y no baja
    • Hay vómitos persistentes o dificultad para respirar
    • Si se trata de un niño, adulto mayor o alguien con enfermedades previas
    • El golpe de calor no es algo menor: puede ser grave si no se trata a tiempo

    Cabe recordar que si tienes dudas sobre tu salud, siempre es recomendable consultar con un especialista para evaluar tu caso y las mejores formas de abordarlo.

    Lee también:

    Más sobre:SaludGolpe de calorGolpes de calorCalorAltas temperaturasVeranoMedicinaEnfermeríaSíntomasLa Tercera

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Xi Jinping afirma que “reunificación” con Taiwán es “imparable”

    La UE tilda de “distracción deliberada” el supuesto ataque ucraniano contra la residencia oficial de Putin

    Ni Google ni Nvidia ni ChatGpt: este es el silencioso “dueño” del tablero global donde descansa la inteligencia artificial

    Ante incendios forestales: las recomendaciones del Minsal para enfrentar los riesgos del humo producido por siniestros

    Paula Urenda dejará la gerencia de la Cámara Chilena de la Construcción luego de siete años en el cargo

    Los 10 negocios de 2025 que quedaron en la memoria

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué es una “súper ola de calor”, el fenómeno que traerá hasta 6 días de calor extremo en Santiago

    Qué es una “súper ola de calor”, el fenómeno que traerá hasta 6 días de calor extremo en Santiago

    Qué se sabe del ataque con drones de EE.UU. contra un puerto en Venezuela

    Qué se sabe del ataque con drones de EE.UU. contra un puerto en Venezuela

    Correr o caminar: qué ejercicio aporta más beneficios para la salud, según la ciencia

    Correr o caminar: qué ejercicio aporta más beneficios para la salud, según la ciencia

    Por qué hay hormigas en tu casa o departamento y cómo eliminarlas, según un especialista en bichos

    Por qué hay hormigas en tu casa o departamento y cómo eliminarlas, según un especialista en bichos

    Servicios

    Comienzan pagos para vocales de mesa que participaron en la segunda vuelta

    Comienzan pagos para vocales de mesa que participaron en la segunda vuelta

    Temblor hoy, miércoles 31 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, miércoles 31 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Comienzan pagos del Bono Mujer Trabajadora de diciembre: revisa si te corresponde

    Comienzan pagos del Bono Mujer Trabajadora de diciembre: revisa si te corresponde

    Ante incendios forestales: las recomendaciones del Minsal para enfrentar los riesgos del humo producido por siniestros
    Chile

    Ante incendios forestales: las recomendaciones del Minsal para enfrentar los riesgos del humo producido por siniestros

    Comienzan pagos para vocales de mesa que participaron en la segunda vuelta

    Año Nuevo en Valparaíso: se espera que alrededor de 300 mil vehículos lleguen hasta la región

    Ni Google ni Nvidia ni ChatGpt: este es el silencioso “dueño” del tablero global donde descansa la inteligencia artificial
    Negocios

    Ni Google ni Nvidia ni ChatGpt: este es el silencioso “dueño” del tablero global donde descansa la inteligencia artificial

    Paula Urenda dejará la gerencia de la Cámara Chilena de la Construcción luego de siete años en el cargo

    Los 10 negocios de 2025 que quedaron en la memoria

    Cómo identificar un golpe de calor y cómo reaccionar si enfrentas uno, según un especialista
    Tendencias

    Cómo identificar un golpe de calor y cómo reaccionar si enfrentas uno, según un especialista

    Las operaciones de EEUU en Siria que provocaron la muerte de 7 miembros de ISIS y permitieron arrestar a combatientes

    Por qué el petrolero perseguido por EEUU ahora tiene pintada la bandera de Rusia en un costado, según reportes

    El tenso cruce entre el Dibu Martínez e hinchas de Arsenal tras el triunfo por goleada de los Gunners
    El Deportivo

    El tenso cruce entre el Dibu Martínez e hinchas de Arsenal tras el triunfo por goleada de los Gunners

    La defensa de Colo Colo recupera la garra charrúa: los albos anuncian a Joaquín Sosa

    Con Pulgar en la oncena ideal: Arrascaeta arrasa con Messi y se anota como el nuevo Rey de América

    Desde Sade hasta distintos álbumes de Rosalía en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para enero
    Finde

    Desde Sade hasta distintos álbumes de Rosalía en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para enero

    Festival de Cine Las Condes 2026: la programación y dónde comprar las entradas

    La ruta de cenas y fiestas del Centro Histórico de Santiago para Año Nuevo

    Muere el actor Isiah Whitlock Jr., reconocido por su papel en The Wire
    Cultura y entretención

    Muere el actor Isiah Whitlock Jr., reconocido por su papel en The Wire

    Guía: las fiestas y los eventos musicales para recibir el Año Nuevo 2026

    Las peores películas y series que dejó 2025

    Xi Jinping afirma que “reunificación” con Taiwán es “imparable”
    Mundo

    Xi Jinping afirma que “reunificación” con Taiwán es “imparable”

    La UE tilda de “distracción deliberada” el supuesto ataque ucraniano contra la residencia oficial de Putin

    La ONU aprueba un presupuesto con recortes y 2.900 puestos de trabajo menos

    Niñez tras las rejas: la realidad de los hijos de mujeres privadas de libertad
    Paula

    Niñez tras las rejas: la realidad de los hijos de mujeres privadas de libertad

    Josefina Errázuriz: Mirar el trabajo desde las constelaciones familiares

    Disruptores endocrinos en cosmética: la silenciosa amenaza a la salud femenina