SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Tendencias

Cola de Mono destaca entre los 5 mejores cócteles del mundo, según TasteAtlas

El tradicional trago chileno, infaltable en las celebraciones de Navidad, fue destacado en el nuevo ranking “20 Best Cocktails”.

Antonio AlburquerquePor 
Antonio Alburquerque
Cola de Mono destaca entre los 5 mejores cócteles del mundo, según TasteAtlas

En su más reciente listado de los 20 mejores cócteles del mundo, el portal especializado en comida, TasteAtlas, ubicó al trago chileno Cola de Mono en el cuarto lugar, con una valoración de 4,4 estrellas.

Cola de Mono destaca entre los 5 mejores cócteles del mundo, según TasteAtlas la-tercera

El podio lo lideró el Coquito de Puerto Rico (4,5), seguido del Mojito cubano (4,4) y el Pisco Sour (4,4) de origen peruano, que en Chile igualmente es ampliamente consumido desde hace muchas décadas.

Detrás del Cola de Mono aparecen el Chilcano y el Chicha Sour, mientras que el Caipirinha de Brasil se posiciona en el séptimo puesto. En total son 11 los cócteles de origen Latinoamericano que dominaron este ranking.

Este es el listado completo de TasteAtlas:

¿Qué dice TasteAtlas del Cola de Mono?

Según describe TasteAtlas, “en Chile, no es Navidad sin un vaso de Cola de Mono”.

“Existen numerosas versiones de esta bebida, pero generalmente se compone de leche, azúcar, café, clavo de olor, canela y aguardiente , una bebida destilada con entre 29% y 60% de alcohol por volumen”, explicó el sitio.

Los ingredientes se hierven, se enfrían y luego se mezclan con el alcohol, sirviéndose fríos o calientes, tradicionalmente acompañados con pan de Pascua.

Cola de Mono destaca entre los 5 mejores cócteles del mundo, según TasteAtlas

Cómo preparar un Cola de Mono

La distribuidora y botillería Líquidos propone una receta casera para disfrutar de esta bebida tradicional para unos 8 vasos

Ingredientes:

  • 1 ½ taza de aguardiente (puedes reemplazar con pisco o vodka, ajustando a gusto).
  • 4 o 5 clavos de olor enteros.
  • 1 taza de agua.
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla.
  • 1 ½ litro de leche (puede ser de almendra, descremada o sin lactosa).
  • ½ cucharada de nuez moscada.
  • 2 cucharadas de café.
  • 2 palos de canela entera.
  • ¾ de taza de azúcar (o endulzante, estevia, panela o miel).
  • Opcional: cáscara de naranja para darle un toque frutal.

Preparación:

  1. En una olla, colocar la taza de agua hirviendo, la mitad de la leche, los clavos de olor, la nuez moscada y la canela. Hervir a fuego suave durante 10 minutos.
  2. Incorporar el café, la esencia de vainilla, el azúcar y la otra mitad de la leche. Agregar la cáscara de naranja si se desea.
  3. Dejar enfriar y, una vez que la mezcla esté a temperatura ambiente, añadir el aguardiente, pisco o vodka.
  4. Revolver bien y verter en una jarra o botella de vidrio. Guardar en el refrigerador.
  5. Servir bien frío y, si se desea, con hielo. Acompañar con pan de Pascua o galletas navideñas.

Lee también:

Más sobre:Cola de MonoCóctelCocktailsTragosAlcoholBebidas AlcohóilicasTasteAtlasRankingComidaAlimentosMundoInternacional

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

El Pentágono exige acuerdos de confidencialidad para operaciones militares en América Latina

Acusación pendiente: Pardow “no ha sido habido” y UDI acusa al gobierno de esconder al exministro

Megaoperación contra Comando Vermelho deja más 60 muertos y es la más letal de Río de Janeiro

Contraloría pone reparos al Fes: “No cumplen como condiciones para ser reconocidos como activos” y expertos ven un mayor impacto fiscal

Cordero critica “doble estándar” de los clubes y alerta por infiltración de organizaciones criminales en el fútbol

ChileMeat alerta sobre paralización de producción de carne en el sur por paro del SAG

Lo más leído

1.
Boric interrumpe actividad en La Moneda para ir a visitar a Héctor Noguera: “Tengo que ir a despedir a una persona que está próxima a partir”

Boric interrumpe actividad en La Moneda para ir a visitar a Héctor Noguera: “Tengo que ir a despedir a una persona que está próxima a partir”

2.
Cuál fue la causa de muerte de Héctor Noguera, el reconocido actor chileno que falleció a los 88 años

Cuál fue la causa de muerte de Héctor Noguera, el reconocido actor chileno que falleció a los 88 años

3.
Muere a los 88 años Héctor Noguera: adiós a una leyenda de la cultura nacional

Muere a los 88 años Héctor Noguera: adiós a una leyenda de la cultura nacional

4.
Kaiser desplaza a Jara del segundo lugar en probabilidades de ser presidente en casa de apuestas políticas Polymarket

Kaiser desplaza a Jara del segundo lugar en probabilidades de ser presidente en casa de apuestas políticas Polymarket

5.
Jeannette Jara manifiesta preocupación por eventual injerencia militar de EE.UU. en Argentina tras elecciones legislativas

Jeannette Jara manifiesta preocupación por eventual injerencia militar de EE.UU. en Argentina tras elecciones legislativas

Portada del dia

¡Aprovecha el Cyber! Nuestros planes a un precio imbatible por más tiempo 📰

Plan Digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Vuelve la lluvia a la Región Metropolitana: cuándo comienza el nuevo evento de precipitaciones

Vuelve la lluvia a la Región Metropolitana: cuándo comienza el nuevo evento de precipitaciones

Cuál fue la causa de muerte de Héctor Noguera, el reconocido actor chileno que falleció a los 88 años

Cuál fue la causa de muerte de Héctor Noguera, el reconocido actor chileno que falleció a los 88 años

¿Tiene más beneficios para la salud hacer una caminata larga o varias cortas? Esto dice una investigación

¿Tiene más beneficios para la salud hacer una caminata larga o varias cortas? Esto dice una investigación

Qué app de Audio Hi-Fi es la mejor: estas permiten escuchar en alta fidelidad

Qué app de Audio Hi-Fi es la mejor: estas permiten escuchar en alta fidelidad

Servicios

Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

Carabineros publica nuevas ofertas de trabajo para civiles: revisa cómo postular

Carabineros publica nuevas ofertas de trabajo para civiles: revisa cómo postular

Confirman monto y requisitos para recibir el aguinaldo de Navidad dirigido a pensionados

Confirman monto y requisitos para recibir el aguinaldo de Navidad dirigido a pensionados

Acusación pendiente: Pardow “no ha sido habido” y UDI acusa al gobierno de esconder al exministro
Chile

Acusación pendiente: Pardow “no ha sido habido” y UDI acusa al gobierno de esconder al exministro

Cordero critica “doble estándar” de los clubes y alerta por infiltración de organizaciones criminales en el fútbol

Fijan prisión preventiva para tres adultos e internación provisoria para menor implicados en crimen de Krishna Aguilera

Contraloría pone reparos al Fes: “No cumplen como condiciones para ser reconocidos como activos” y expertos ven un mayor impacto fiscal
Negocios

Contraloría pone reparos al Fes: “No cumplen como condiciones para ser reconocidos como activos” y expertos ven un mayor impacto fiscal

ChileMeat alerta sobre paralización de producción de carne en el sur por paro del SAG

Renuncia histórico gerente general de Sodimac tras 20 años en el cargo

Cola de Mono destaca entre los 5 mejores cócteles del mundo, según TasteAtlas
Tendencias

Cola de Mono destaca entre los 5 mejores cócteles del mundo, según TasteAtlas

“Pensé muchas veces que no podría más”: la primera declaración de Amaia Montero tras su retorno a La Oreja de Van Gogh

Cuál fue la causa de muerte de Héctor Noguera, el reconocido actor chileno que falleció a los 88 años

Práctica de penales y ambiente hostil: la tensa espera de la U de cara a la revancha con Lanús por la Copa Sudamericana
El Deportivo

Práctica de penales y ambiente hostil: la tensa espera de la U de cara a la revancha con Lanús por la Copa Sudamericana

La UC denuncia a Lucas Assadi por el escupitajo en el Clásico Universitario y pide dura sanción contra el volante de la U

A la caza del récord del Ballet Azul: Coquimbo obtiene aforo completo para duelo con La Calera en que puede ser campeón

5 fiestas de miedo para celebrar Halloween en Santiago
Finde

5 fiestas de miedo para celebrar Halloween en Santiago

Avistamiento de aves, cisnes de cuello negro y más: la biodiversidad que ofrece Parque Tricao

Qué especies de ballenas y tortugas se pueden ver en República Dominicana y en qué momentos del año

Ministros llegan al velorio de Héctor Noguera en el Campus Oriente: “Muchos vemos en él un maestro que hoy día parte”
Cultura y entretención

Ministros llegan al velorio de Héctor Noguera en el Campus Oriente: “Muchos vemos en él un maestro que hoy día parte”

Jaime Vadell, el último gran compañero de Héctor Noguera despide al actor: “Era un artista”

Cómo fueron los activos últimos años de Héctor Noguera en teleseries, teatro y talleres

El Pentágono exige acuerdos de confidencialidad para operaciones militares en América Latina
Mundo

El Pentágono exige acuerdos de confidencialidad para operaciones militares en América Latina

Megaoperación contra Comando Vermelho deja más 60 muertos y es la más letal de Río de Janeiro

El huracán Melissa toca tierra como la tormenta más fuerte de la historia de Jamaica

Cuando un diagnóstico cambia la vida, tener un seguro puede cambiar el final
Paula

Cuando un diagnóstico cambia la vida, tener un seguro puede cambiar el final

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”

Hablemos de amor: Las amigas que quiero tener a los 80