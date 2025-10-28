Cola de Mono destaca entre los 5 mejores cócteles del mundo, según TasteAtlas
El tradicional trago chileno, infaltable en las celebraciones de Navidad, fue destacado en el nuevo ranking “20 Best Cocktails”.
En su más reciente listado de los 20 mejores cócteles del mundo, el portal especializado en comida, TasteAtlas, ubicó al trago chileno Cola de Mono en el cuarto lugar, con una valoración de 4,4 estrellas.
El podio lo lideró el Coquito de Puerto Rico (4,5), seguido del Mojito cubano (4,4) y el Pisco Sour (4,4) de origen peruano, que en Chile igualmente es ampliamente consumido desde hace muchas décadas.
Detrás del Cola de Mono aparecen el Chilcano y el Chicha Sour, mientras que el Caipirinha de Brasil se posiciona en el séptimo puesto. En total son 11 los cócteles de origen Latinoamericano que dominaron este ranking.
Este es el listado completo de TasteAtlas:
¿Qué dice TasteAtlas del Cola de Mono?
Según describe TasteAtlas, “en Chile, no es Navidad sin un vaso de Cola de Mono”.
“Existen numerosas versiones de esta bebida, pero generalmente se compone de leche, azúcar, café, clavo de olor, canela y aguardiente , una bebida destilada con entre 29% y 60% de alcohol por volumen”, explicó el sitio.
Los ingredientes se hierven, se enfrían y luego se mezclan con el alcohol, sirviéndose fríos o calientes, tradicionalmente acompañados con pan de Pascua.
Cómo preparar un Cola de Mono
La distribuidora y botillería Líquidos propone una receta casera para disfrutar de esta bebida tradicional para unos 8 vasos
Ingredientes:
- 1 ½ taza de aguardiente (puedes reemplazar con pisco o vodka, ajustando a gusto).
- 4 o 5 clavos de olor enteros.
- 1 taza de agua.
- 1 cucharadita de esencia de vainilla.
- 1 ½ litro de leche (puede ser de almendra, descremada o sin lactosa).
- ½ cucharada de nuez moscada.
- 2 cucharadas de café.
- 2 palos de canela entera.
- ¾ de taza de azúcar (o endulzante, estevia, panela o miel).
- Opcional: cáscara de naranja para darle un toque frutal.
Preparación:
- En una olla, colocar la taza de agua hirviendo, la mitad de la leche, los clavos de olor, la nuez moscada y la canela. Hervir a fuego suave durante 10 minutos.
- Incorporar el café, la esencia de vainilla, el azúcar y la otra mitad de la leche. Agregar la cáscara de naranja si se desea.
- Dejar enfriar y, una vez que la mezcla esté a temperatura ambiente, añadir el aguardiente, pisco o vodka.
- Revolver bien y verter en una jarra o botella de vidrio. Guardar en el refrigerador.
- Servir bien frío y, si se desea, con hielo. Acompañar con pan de Pascua o galletas navideñas.
