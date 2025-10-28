Cola de Mono destaca entre los 5 mejores cócteles del mundo, según TasteAtlas

En su más reciente listado de los 20 mejores cócteles del mundo, el portal especializado en comida, TasteAtlas , ubicó al trago chileno Cola de Mono en el cuarto lugar, con una valoración de 4,4 estrellas .

El podio lo lideró el Coquito de Puerto Rico (4,5), seguido del Mojito cubano (4,4) y el Pisco Sour (4,4) de origen peruano, que en Chile igualmente es ampliamente consumido desde hace muchas décadas.

Detrás del Cola de Mono aparecen el Chilcano y el Chicha Sour, mientras que el Caipirinha de Brasil se posiciona en el séptimo puesto. En total son 11 los cócteles de origen Latinoamericano que dominaron este ranking .

Este es el listado completo de TasteAtlas:

¿Qué dice TasteAtlas del Cola de Mono?

Según describe TasteAtlas, “en Chile, no es Navidad sin un vaso de Cola de Mono” .

“Existen numerosas versiones de esta bebida, pero generalmente se compone de leche, azúcar, café, clavo de olor, canela y aguardiente , una bebida destilada con entre 29% y 60% de alcohol por volumen”, explicó el sitio.

Los ingredientes se hierven, se enfrían y luego se mezclan con el alcohol, sirviéndose fríos o calientes, tradicionalmente acompañados con pan de Pascua.

Cómo preparar un Cola de Mono

La distribuidora y botillería Líquidos propone una receta casera para disfrutar de esta bebida tradicional para unos 8 vasos

Ingredientes:

1 ½ taza de aguardiente (puedes reemplazar con pisco o vodka, ajustando a gusto).

4 o 5 clavos de olor enteros.

1 taza de agua.

1 cucharadita de esencia de vainilla.

1 ½ litro de leche (puede ser de almendra, descremada o sin lactosa).

½ cucharada de nuez moscada.

2 cucharadas de café.

2 palos de canela entera.

¾ de taza de azúcar (o endulzante, estevia, panela o miel).

Opcional: cáscara de naranja para darle un toque frutal.

Preparación: