Las 5 ciudades más avanzadas en tecnología del mundo 2025

Hay ciudades en el mundo que parecen sacadas de una película de ciencia ficción: autos autónomos, edificios inteligentes, pagos sin efectivo y grandes empresas de tecnología e Inteligencia Artificial que continúan trabajando para transformar la forma en la que viven.

Pero hay cinco de ellas que sobresalen entre el resto. Así lo establece el Índice Global de Innovación de 2025 , un ranking de las ciudades más avanzadas en tecnología del mundo publicado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.

Para elaborar la lista, tomaron en cuenta la inversión en investigación y desarrollo, patentes, adopción tecnológica e impacto social y económico.

Y para entender mejor la selección, desde la BBC hablaron con algunos habitantes de las selectas ciudades. Esto fue lo que dijeron

1. Shenzhen-Hong Kong-Guangzhou, China

Las 5 ciudades más avanzadas en tecnología del mundo 2025

Por primera vez, China se posicionó en el top 10 de las ciudades más tecnológicas del mundo. Esto, porque tuvo un desarrollo vertiginoso en poco tiempo, gracias a la inversión científica y al creciente número de patentes.

Así, Shenzhen-Hong Kong-Guangzhou (tres ciudades que funcionan como una “gran ciudad”) se convirtió en el sector tecnológico más importante del gigante asiático , y sus habitantes dan fe de que vivir allí responde a las expectativas de una ciudad futurista.

Según Jamie River, residente de Hong Kong que conversó con la BBC, hasta en los mercados callejeros, los vendedores utilizan códigos QR para recibir pagos, y los propietarios de tiendas pequeñas están completamente digitalizadas y gestionan sus pedidos con al menos tres aplicaciones.

El lugareño también destacó que para los turistas, hay eventos tecnológicos que pueden resultar fascinantes: recomendó tomar el Star Ferry por la noche y ver Symphony of Lights, un espectáculo de luces, láseres y pantallas LED en 43 edificios.

Por otra parte, Shenzhen, que antiguamente era un pueblo pesquero, hoy es el tecnológico hogar de los gigantes Huawei y Tencent.

2. Tokio-Yokohama, Japón

Las 5 ciudades más avanzadas en tecnología del mundo 2025

El núcleo de Tokio-Yokohama de Japón ostenta el segundo lugar de la lista, pues juntas, producen el porcentaje más alto de patentes en el mundo (derechos legales que protegen una creación o invención).

Para Dana Yao, residente de Tokio, la tecnología se siente hasta en pequeñas cosas de la vida cotidiana. Por ejemplo, la tarjeta de tren se utiliza para tomar autobuses o comprar productos en las máquinas expendedoras.

También, las tiendas suelen permitir el autopago y pago sin efectivo. Gran parte del personal en hoteles o restaurantes son robots, hay camas inteligentes y hay trenes sin conductor.

Estas innovaciones son las que Yao percibe como “pequeñas pero poderosas. Son de alta tecnología, pero siguen siendo tan humanas y realmente útiles”.

“Encontrarás estas pequeñas, pero poderosas innovaciones en todas partes. Son de alta tecnología, pero siguen siendo tan humanas y realmente útiles”, apunta.

3. San Francisco, Estados Unidos

Las 5 ciudades más avanzadas en tecnología del mundo 2025

El tercer puesto corresponde a San Francisco, gracias a Silicon Valley , el centro mundial de tecnología e innovación. De acuerdo a la BBC , generan casi el 7% de todas las operaciones globales .

Los emprendedores y fundadores de empresas de tecnología son atraídos a esta región, en especial ahora, con el boom de la inteligencia artificial.

“Gente muy inteligente se está reuniendo aquí, y la gente que se fue, ha vuelto”, dijo en conversación con el medio Ritesh Patel, un nuevo residente de la ciudad y fundador de Ticket Fairy.

Pero además de poder hacer una red de contactos importantes, los residentes pueden probar las tecnologías más nuevas en su día a día. Por ejemplo, los autos de Uber y Lyft que funcionan sin conductores.

4. Pekín, China

Las 5 ciudades más avanzadas en tecnología del mundo 2025

La capital de China, Pekín , se quedó con el cuarto lugar del ranking, gracias a su contribución del 4% de todos los artículos de investigación científica publicados a nivel mundial .

Los habitantes, según le dijeron a la BBC, destacan que sea una ciudad que buscó equilibrar su cultura con la tecnología. “Pekín combina innovación, cultura y habitabilidad”, aseguró Elle Farrel-Kingsley, la futurista británica y asesora de IA.

En la vida diaria, es común utilizar aplicaciones de traducción, pagos con código QR y alternativas para pedir comida. Todos estos servicios están integrados con IA, y los hace perfectos para cualquier turista que no hable el idioma local.

También tienen los robotaxi Apollo de Baidu, que también se manejan solos, sin conductor al volante.

5. Seúl, Corea del Sur

Las 5 ciudades más avanzadas en tecnología del mundo 2025

El quinto de la lista es la capital de Corea del Sur, Seúl . Además de acumular el 5.4% de las solicitudes de patentes, es el líder en Asia de las inversiones de capital de riesgo .

Y como es un país pequeño, sus habitantes aseguran que utilizan la innovación y tecnología para crecer y mejorar, pues “los abuelos de muchas personas vivían en la pobreza”, explicó Chris Oberman, habitante de la ciudad desde 2024.

Ahora, la vida cotidiana es bastante moderna: muchas casas tienen puertas que se abren con códigos digitales, el pago sin efectivo permite que solo se utilice el teléfono para salir de casa, y la infraestructura es futurista.

También tienen autobuses eléctricos y autónomos, tiendas sin cajeros que están abiertas 24/7 y modernos sistemas de inteligencia artificial que permiten evitar robos.