Antonio Caño, periodista español: “Ahora mismo resulta inconcebible pensar que el gobierno de Pedro Sánchez vaya a resistir”

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, a su salida de una conferencia de prensa, en la sede del PSOE, el 12 de junio de 2025, en Madrid. Foto: Europa Press

No fue un gobernante actual, pero en medio de tantas polémicas, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) no necesitaba de una más por parte de sus figuras. El expresidente del gobierno José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2011) se vio esta semana imputado en un caso de presunto tráfico de influencias que lo asocia a una aerolínea venezolana y a decenas de empresas, y agrega viento al torbellino que golpea la administración de Pedro Sánchez, quedando un año de legislatura, que lo enfrenta a pedidos de adelanto de elecciones por este escándalo y otros que afectan al oficialismo y figuras del entorno del líder socialista.

En entrevista con La Tercera, el periodista español y exdirector del diario El País, Antonio Caño, comenta en detalle los últimos días de la actualidad en La Moncloa y las perspectivas para el gobierno de Sánchez.

Antonio Caño, periodista español. Foto: Pedro Rodríguez/La Tercera PEDRO RODRIGUEZ

Antes que todo, ¿cuál es la situación con el caso Zapatero? ¿Qué ocurrió, qué pasó con este presunto tráfico de influencias?

Bueno, es complicado en pocas palabras. El caso está todavía en una fase de investigación. Lo que hay son indicios de que Zapatero utilizó su cercanía y su amistad personal con el presidente del gobierno y con el gobierno mismo para conseguir un financiamiento: un rescate para una compañía aérea venezolana que se llama Plus Ultra, que en realidad no cumplía las condiciones para recibir ese rescate.

Fueron 54 millones de euros que se consiguió, según los indicios de la investigación, gracias a la influencia que Zapatero tenía sobre el gobierno, y a sus compromisos con el gobierno español y a sus compromisos, a su vez, con el gobierno venezolano. Y a partir de ese caso la justicia está tratando de probar una vinculación muy estrecha y larga de Zapatero con el gobierno venezolano, para el que actuó como una especie de intermediario en diversos asuntos, en ventas de petróleo, en contacto con el gobierno chino. En fin, el sumario del caso tiene más de 800 páginas, con lo cual es difícil de resumir.

Es muy complejo, es un caso complejo, pero que, en definitiva, supone que Zapatero, si se demuestran las acusaciones, actuó de forma corrupta, cobró dinero del gobierno de Venezuela a cambio de favores durante varios años, y probablemente, o quizá también, como intermediario de empresas del Estado chino para instalarse en España.

El expresidente del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero participa en el coloquio. Foto: Europa Press

Estas situaciones que se investigan, ¿ocurrieron antes, después o durante el gobierno de Zapatero?

Todas estas actividades son posteriores, años después de que Zapatero dejó el gobierno. Zapatero salió del gobierno. Todos estos casos son de los últimos 10 años, pero no afectan al gobierno de Zapatero, sino al gobierno de Sánchez. Aquí la conclusión que se investiga es de contacto de Zapatero con el gobierno de Pedro Sánchez.

¿Hace cuánto más o menos que se viene investigando esto?, ¿cuándo explotó la polémica y cómo se reaccionó desde el gobierno al respecto?

La investigación es larga, pero se ha mantenido en secreto, porque en la investigación ha trabajado la Fiscalía de Suiza, la Fiscalía de Francia, la Fiscalía de Corrupción de España y también con alguna información suministrada por la justicia norteamericana. Y todo eso se ha venido investigando desde hace más de un año. Pero era una causa secreta, no se conocía de su existencia.

Y esto se ha dado a conocer el lunes pasado, cuando el juez decidió citar a Zapatero como investigado, como imputado en este caso.

¿Cómo han reaccionado el PSOE y el gobierno en general? ¿Qué ha dicho Pedro Sánchez o su entorno respecto de estas revelaciones?

El gobierno hasta ahora ha dicho que creen en la inocencia de Zapatero. Algunos miembros del gobierno del Partido Socialista han acusado a los jueces de que esto es una persecución, una cacería política al gobierno. Y el propio Sánchez se ha limitado a decir que cree en la inocencia de Zapatero.

De todas maneras, aun cuando está siendo investigado como imputado, aún no es condenado por nada.

Ahora está en fase de investigación. Zapatero va a declarar ante el juez el 17 y el 18 de junio. Ahí el juez tendrá que decidir si dicta prisión provisional de Zapatero, cosa que no se puede descartar. Hay una buena probabilidad de que así sea: que ese día el juez dicte prisión provisional.

Pero el juicio tardará todavía tiempo, porque es muy complejo, muy largo. Hay muchas personas, entidades implicadas y, por tanto, queda todavía para un juicio y una sentencia firme.

Manifestación por la dimisión de Pedro Sánchez, el 23 de mayo de 2026, en Madrid. Foto: Europa Press A. Pérez Meca / Europa Press

A raíz de este caso, ciertos grupos ya solicitan un adelanto de elecciones. ¿Cuán real podría ser eso?

Hay una verdadera tormenta política en España, de una magnitud enorme, porque se suma al caso de un exministro que es investigado por presunta corrupción y que rodea a Pedro Sánchez y al gobierno. Esta misma semana tuvo que comparecer por corrupción el hermano de Pedro Sánchez. En los próximos días se comunicará la apertura de juicio a la esposa de Pedro Sánchez.

Los dos secretarios principales del Partido Socialista están uno en prisión y el otro a la espera de entrar en prisión. Es decir, hay múltiples casos de corrupción que rodean al gobierno y al PSOE. Y esto de Zapatero ha venido a colmar un vaso que ya estaba lleno.

Con lo cual, por supuesto, las peticiones de adelanto electoral son muchas. El último que pidió adelanto electoral fue Felipe González, pero también el presidente de Castilla y de la Mancha, Emiliano García-Page, uno de los socialistas más notables, pidió un adelanto electoral. En fin, hay una masiva solicitud de convocatoria de elecciones anticipadas, pero por ahora el presente gobierno no parece dispuesto a escuchar esas peticiones.

¿Por qué Pedro Sánchez se ha negado explícitamente a hacerlo?

Se niega a convocar elecciones porque sabe que las va a perder con absoluta certeza. Ya perdió las últimas, ya perdió las del año 2023, pero ahí, con un acuerdo con los independentistas catalanes -la Ley de Amnistía para el líder Carles Puigdemont, fuera de España-, igual consiguió formar gobierno, que está en minoría. Pero en este momento las perdería con absoluta certeza y las posibilidades de formar gobierno serían prácticamente nulas.

¿Cómo han respondido los partidos opositores, tanto el PP como Vox? ¿Han tenido respuestas separadas o han atacado de la misma manera, como en bloque, a Pedro Sánchez en este caso?

No, no, han atacado por separado. Vox quiere que el Partido Popular presente una moción de censura, que significa una sustitución del gobierno por medio de una votación en el Parlamento. Pero el PP por ahora no quiere hacer eso y, por el momento, se limita a pedir elecciones.

¿Cómo quedan Sumar, Podemos y los distintos partidos a la izquierda del PSOE con este caso?

Ya estaban en una situación desastrosa. Todos los partidos a la izquierda del PSOE están prácticamente desaparecidos. Han tenido muy malos resultados electorales.

Las encuestas dan a Sumar y a Podemos una representación mínima en el próximo Parlamento, escasísima. Todos ellos eran muy seguidores de Zapatero, y Zapatero de alguna forma fue la persona que juntó al PSOE con Podemos. Fue la persona que hizo de mediador entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias.

De manera que es un golpe muy fuerte, desde luego para el PSOE, por supuesto, primero para el PSOE, pero también es un golpe muy duro para esa izquierda, porque esa izquierda, digamos en la extrema izquierda, había celebrado siempre a Zapatero y tenía a Zapatero como una figura de enorme relevancia, una verdadera referencia, no solamente política, sino también ética, moral. Desde ese punto de vista, pues que Zapatero esté envuelto en este asunto es demoledor, claro, para toda la izquierda.

José Luis Rodríguez Zapatero junto a Nicolás Maduro.

En lo personal, ¿qué cree que va a ocurrir en el corto plazo? ¿Qué se puede esperar?

Hoy mismo (el miércoles), cuando estamos hablando, ha entrado la policía en la sede del Partido Socialista solicitando documentos sobre financiamiento ilegal del partido, que es otro caso de corrupción que hasta ahora no se conocía. En fin, vemos casos de corrupción diarios, la situación se precipita realmente hacia una verdadera debacle y es insostenible políticamente, insostenible, El gobierno no tiene mayoría en el Parlamento, no se han aprobado presupuestos en toda la legislatura.

Con la mitad de lo que está ocurriendo cualquier gobierno habría ya convocado elecciones anticipadas. Pero Sánchez se resiste; se resiste, entre otras cosas, porque teme que él mismo pueda haberse implicado en situaciones judiciales, su familia lo está y probablemente su cálculo es que toda esa situación la puede manejar mejor desde la presidencia del gobierno que si deja el poder.

Entonces, no sé muy bien, es imposible anticipar lo que puede ocurrir, solo puedo decir que el deterioro es enorme, que ahora mismo resulta inconcebible pensar que el gobierno va a poder resistir, pero no hay mecanismos legales para echar al gobierno fuera de lo que te he mencionado y, por tanto, no hay más que esperar a que Pedro Sánchez decida convocar elecciones o las que correspondan por su plazo legal, pero eso será en el verano de 2027.

Se hace imposible pensar que puede resistir, pero como te digo, no hay mecanismos legales para echarlo, de forma que tiene que decidirlo él, así es que no hay nada que se pueda hacer.