¿Por qué los Millennials se convirtieron en la generación con mayor riesgo de padecer cáncer?

Según distintas encuestas internacionales, los millennials (nacidos entre 1981 y 1995) son quienes más sufren de endeudamiento y de condiciones como la ansiedad y la depresión. Además, son quienes más dificultades tienen para independizarse.

Ahora, un estudio recientemente publicado en Science for Optimal Cancer Care, el cual fue analizado por especialistas en la revista académica The Conversation, reveló que los millennials son también los más propensos a padecer cáncer , incluso más que sus padres .

De acuerdo a la publicación, entre 1990 y 2019, los casos registrados de cáncer en personas menores de 50 años aumentaron un 79% en todo el mundo, y la mortalidad de estos, un 28% .

La explicación a esto se relaciona con que cerca de un 80% de los cánceres responden a los hábitos del estilo de vida de cada persona y no a un factor genético heredado.

Muchos hábitos adoptados por los millennials dañan el ADN con el tiempo y, por lo tanto, pueden llegar a generar cáncer.

A continuación encontrarás algunos de los elementos principales a tener en consideración.

¿Por qué los Millennials se convirtieron en la generación con mayor riesgo de padecer cáncer?

La alimentación y los ultraprocesados

De acuerdo al estudio, la alimentación es uno de los grandes responsables de este aumento en casos de cáncer en las personas jóvenes .

Las cifras de la OMS señalan que en 2022 más de 390 millones de niños y adolescentes (5 a 19 años) tenían sobrepeso, mientras que 160 millones eran obesos.

La obesidad infantil deja daño acumulativo en la adultez, ya que la condición está relacionada con la resistencia a la insulina, la inflamación crónica y las alteraciones hormonales que aumentan el riesgo de desarrollar cáncer.

Un análisis que incluyó a 4,7 millones de personas, publicado por la Organización Panamericana de la Salud, señaló que los hombres que tenían un índice de masa corporal elevado en etapas tempranas de la vida presentaron 39% más riesgo de padecer cáncer colorrectal en la adultez, mientras que las mujeres tuvieron un 19% más de probabilidad respecto a las que tuvieron un IMC normal en la infancia.

Otro estudio publicado en Frontiers demostró que las dietas ricas en alimentos ultraprocesados aumentan la inflamación, lo que contribuye a enfermedades gastrointestinales como el síndrome de intestino irritable, que según Lydia Begoña Horndler, autora del artículo de The Conversation y profesora de Biología del Cáncer, es una condición “casi endémica” de la generación millennial.

Al tomar en cuenta que los alimentos ultraprocesados aumentaron significativamente su popularidad en las última dos décadas, las generaciones más recientes han sido las más expuestas a consumirlos en edades tempranas, lo que está relacionado con el mayor riesgo de obesidad y de cáncer .

¿Por qué los Millennials se convirtieron en la generación con mayor riesgo de padecer cáncer?

Los cambios en los patrones de consumo de alcohol

La Agencia Internacional de la Investigación del Cáncer (IARC) clasifica el alcohol como una sustancia capaz de causar cáncer en los seres humanos (carcinógeno del grupo 1), ya que es un compuesto que daña el ADN .

Esto se relaciona estrechamente con los patrones de consumo de cada generación. Si bien la generación de los baby boomers (nacidos entre 1946 y 1964) consumen con mayor frecuencia alcohol, los millennials tienden a beber menos seguido pero en mayores cantidades , para emborracharse rápidamente, según plantea Horndler.

A esto se le agrega que un estudio publicado en abril de 2025 en Environmental Science & Technology detectó que muchas cervezas contienen sustancias conocidas como químicos eternos (productos sintéticos que persisten por siglos en el cuerpo), que están relacionados con mayor incidencia de desarrollar cáncer testicular y renal.

La investigación analizó cervezas de diferentes cervecerías y encontró que un 95% de los 23 tipos analizados tenían químicos eternos, lo que significa que más de una persona, aunque no se haya emborrachado, provocó un daño a su cuerpo.

¿Por qué los Millennials se convirtieron en la generación con mayor riesgo de padecer cáncer?

Las pantallas y dormir poco

Un estudio publicado en 2020 en Springer Nature reveló que los millennials y la generación Z duermen en promedio 30 a 45 minutos menos por noche en comparación a las demás generaciones .

Esto se debe en parte a la exposición nocturna a las pantallas, que altera la secreción de melatonina: la hormona reguladora del ciclo circadiano.

Lo recomendado por los expertos de la Fundación Nacional del Sueño de Estados Unidos es que los adultos duerman entre siete a nueve horas diarias.

La falta de sueño crónico daña la reparación del ADN y reduce los efectos protectores que tiene la melatonina frente al cáncer, lo que, con el tiempo, aumenta el riesgo de procesos tumorales, es decir, que las células normales se transformen en cancerígenas.

¿Por qué los Millennials se convirtieron en la generación con mayor riesgo de padecer cáncer?

El estrés de las nuevas generaciones

Cuando el estrés se mantiene por mucho tiempo, favorece la resistencia a la insulina, la hipertensión y debilita el sistema inmune, lo que se traduce en una menor capacidad de nuestro cuerpo para combatir enfermedades, entre ellas, algunos tipos de cáncer .

Una investigación publicada en abril de 2019 en Science Direct reveló que el estrés crónico también aumenta la inflamación y genera dificultades para que nuestro cuerpo se defienda ante células dañinas.

Esto provoca que la población con más carga de estrés, presente el doble de riesgo de morir de cáncer, según un estudio de Harvard.

¿Quienes son las personas más estresadas? principalmente la generación Z y los Millennials, según cifras de Globe Scan.

Las proyecciones de la OMS plantean que los casos de cáncer aumentarán a 35 millones en 2050, un incremento global de casi el 77%. Esto tendrá una tendencia marcada por los tumores digestivos y ginecológicos, que se presentan cada vez más seguido en adultos jóvenes.