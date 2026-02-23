SUSCRÍBETE
    Por qué las mujeres suelen tener más problemas para dormir que los hombres, según la ciencia

    Aunque no hay evidencia de que necesiten dormir más horas que los hombres, distintos estudios muestran que las mujeres suelen tener un descanso de peor calidad.

    Antonio Alburquerque 
    Antonio Alburquerque
    Por qué las mujeres suelen tener más problemas para dormir que los hombres, según la ciencia

    Pese a que en redes sociales circula con frecuencia la idea de que las mujeres necesitan dormir varias horas más que los hombres, la evidencia científica no respaldaría esa afirmación.

    Lo que sí muestran algunos estudios es que las mujeres tienden a dormir peor y a enfrentar más interrupciones y trastornos del sueño a lo largo de su vida, así lo afirma un artículo publicado en The New York Times.

    Por qué las mujeres suelen tener más problemas para dormir que los hombres, según la ciencia Tendencias / La Tercera

    ¿Duermen más las mujeres?

    “No hay evidencia de que exista una razón biológica fundamental por la que las mujeres necesitan dormir más”, dijo al medio la Dra. Suzanne Bertisch, médica especializada en trastornos del sueño en el Brigham and Women’s Hospital de Boston.

    Algunos estudios han detectado diferencias pequeñas en el tiempo reportado de sueño.

    Una investigación de 2013, que analizó encuestas a más de 56.000 adultos en EE.UU., encontró que, en promedio, las mujeres dijeron haber dormido 11 minutos más que los hombres la noche anterior.

    Sin embargo, ese dato incluye el tiempo que pasan intentando quedarse dormidas. Y ahí aparece una diferencia clave: las mujeres son mucho más propensas a sufrir insomnio.

    Además, el mismo estudio reveló que eran casi cinco veces más propensas que los hombres a reportar interrupciones del sueño vinculadas al cuidado, generalmente de un niño.

    Más recientemente, una encuesta en línea realizada en 2023 a más de 2.000 adultos por la Academia Americana de Medicina del Sueño concluyó que las mujeres tenían casi el doble de probabilidades que los hombres de afirmar que “rara vez o nunca” se despiertan sintiéndose bien descansadas.

    Hormonas, carga mental y envejecimiento

    ¿Por qué ellas duermen peor? Los investigadores no tienen una respuesta única, pero sí varias hipótesis.

    Una de ellas apunta a las hormonas. La progesterona se asocia con un mejor descanso, y cuando sus niveles disminuyen justo antes de la menstruación, muchas mujeres experimentan un deterioro del sueño.

    Las dificultades también suelen aumentar en la perimenopausia y la menopausia, cuando se producen cambios hormonales significativos.

    A eso se suma la llamada “carga mental”. En comparación con los hombres, las mujeres tienden a asumir una mayor proporción de tareas domésticas y de cuidado, lo que puede traducirse en más preocupaciones antes de dormir.

    “Todas esas pequeñas cosas pueden contribuir a la preocupación, y la preocupación y el estrés son dos de los mayores trastornos del sueño”, afirmó la Dra. Rebecca Robbins, científica del sueño y profesora adjunta de medicina en Harvard.

    Con la edad, además, aumentan en las mujeres trastornos como el insomnio, la apnea del sueño y el síndrome de piernas inquietas.

    En el caso de la apnea, muchas veces el diagnóstico se retrasa porque las mujeres son menos propensas a presentar síntomas considerados “clásicos”, como ronquidos fuertes o despertarse con sensación de ahogo.

    Por qué las mujeres suelen tener más problemas para dormir que los hombres, según la ciencia

    ¿Cuánto se debería dormir?

    Los expertos coinciden en que no existe una “cifra mágica”. La Fundación Nacional del Sueño recomienda que los adultos duerman entre siete y nueve horas por noche, pero las necesidades pueden variar según cada persona.

    Más allá del número de horas, la clave está en cómo se siente alguien durante el día.

    Si pese a dormir lo suficiente se experimenta cansancio persistente o dificultad para mantenerse despierto, puede ser señal de un trastorno del sueño.

    En esos casos, los especialistas recomiendan consultar con un médico para evaluar posibles causas y tratamientos.

