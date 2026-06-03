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    Cartera cumple 10 años de funcionamiento: los nombres que han encabezado el Ministerio de la Mujer

    Claudia Pascual fue la primera ministra del ramo y fue sucedida por Isabel Plá, Macarena Santelices, Mónica Zalaquett, Antonia Orellana y Judith Marín, la actual titular que asumió en marzo.

    José NavarretePor 
    José Navarrete

    Hace una década, el viernes 3 de junio de 2016, con el nombramiento de Claudia Pascual como jefa de cartera, comenzó a operar el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género.

    El ministerio entró en funciones formalmente el 1 de junio de ese año, sin embargo, se oficializó dos días más tarde en un acto en La Moneda, encabezado por la entonces Presidenta, Michelle Bachelet.

    Claudia Pascual, la primera ministra

    La actual senadora Claudia Pascual Grau, militante del Partido Comunista (PC) fue la primera ministra de la Mujer.

    El 24 de enero de 2014 fue nombrada directora del Servicio Nacional de la Mujer y asumió el 11 de marzo del mismo año.

    En el ejercicio del cargo, le correspondió conducir la creación del nuevo ministerio.

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    El 8 de marzo de 2015, en el Día Internacional de la Mujer, se firmó la ley que creó esta nueva institucionalidad.

    En septiembre de 2016, se fijó como sede ministerial un inmueble ubicado en calle Catedral 1401, compartido con Falabella, en el que ocupaban los pisos 2 y 3.

    Pascual fue ministra hasta el fin del gobierno de Bachelet.

    Plá, Santelices y Zalaquett

    Isabel Plá Jarufe, relacionadora pública de las filas de la Unión Demócrata Independiente (UDI) asumió como ministra de la Mujer el 11 de marzo de 2018.

    Luego de dos años, el 13 de marzo de 2020, presentó su renuncia al gobierno. Días antes, le planteó al entonces Presidente, Sebastián Piñera, su incomodidad en la cartera, esgrimiendo razones personales.

    La subsecretaria Carolina Cuevas asumió como subrogante por casi dos meses.

    La periodista y actual diputada del Partido Republicano Macarena Santelices, exalcaldesa de Olmué que en esos días militaba en la UDI, fue nombrada ministra 54 días después que Plá dejó el cargo y estuvo 34 días al mando de la cartera.

    “Por mi lealtad al Presidente Sebastián Piñera, al país y las chilenas, hoy decido dar un paso al costado. Mi compromiso será siempre con el servicio público”, manifestó al dar cuenta de su salida, asediada por una serie de polémicas.

    Mónica Zalaquett, exdiputada, exsubsecretaria de Turismo y militante UDI, asumió como ministra de la Mujer tras la sorpresiva salida de Santelices.

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    En 2019, Zalaquett se convirtió en la primera autoridad chilena y la primera mujer en asumir la presidencia del máximo órgano ejecutivo de la Organización Mundial de Turismo (OMT) en la historia de la organización.

    Antonia Orellana

    La periodista Antonia Orellana fue ministra de la mujer por cuatro años, durante todo el gobierno de Gabriel Boric, desde el 11 de marzo de 2022.

    Asumió como militante del extinto partido Convergencia Social.

    Orellana lideró la mudanza de la cartera al exedificio de La Nación, en calle Agustinas, al frente de La Moneda, en la Plaza de la Constitución.

    Su paso por el ministerio estuvo marcado por la denuncia por violación y abuso sexual contra el exsubsecretario del Interior Manuel Monsalve, al que el Presidente Gabriel Boric mantuvo en el cargo dos días después de haber conocido el caso. Un manejo del que Orellana fue crítica.

    “El tiempo dirá si el caso Monsalve inclina la evaluación de lo que se hizo por las mujeres en este gobierno”, sostuvo, siendo todavía ministra, defendiendo avances como la aprobación de la Ley Integral para Erradicar la Violencia de Género y el impulso de normas como la de reparación de víctimas de femicidio y la Ley Antonia.

    La actual ministra, Judith Marín

    Judith Marín, profesora de Castellano y Filosofía, fue convocada por el Presidente José Antonio Kast para ser ministra de la Mujer y asumió el 11 de marzo.

    Marín era secretaria general del Partido Social Cristiano (PSC).

    Con 30 años, la integrante más joven del gabinete, se reconoce como una férrea defensora de la vida “desde la concepción” y ha definido la situación laboral femenina como una de sus prioridades.

    En su primera polémica en el cargo, debió enfrentar cuestionamientos del propio oficialismo tras la remoción de la directora de Sernameg, Priscilla Carrasco, en tratamiento por un cáncer de mama,

    Más sobre:Claudia PascualMichelle Bachelet

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