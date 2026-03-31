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    Directora removida de SernamEG: “Lo mínimo que hubiese esperado es que dejaran terminar el tratamiento antes de pedir mi renuncia”

    Priscilla Carrasco había llegado al cargo por concurso público en agosto de 2022 hasta que este lunes el gobierno de José Antonio Kast le pidió la renuncia. La psicóloga y trabajadora social, actualmente paciente de cáncer de mama, afirma que la decisión es injusta.

    Ignacia CanalesPor 
    Ignacia Canales

    A las 16 horas de este lunes Priscilla Carrasco, militante del Partido Socialista, fue citada por la subsecretaria de la Mujer y la Equidad de Género, Daniela Castro, a La Moneda. A los pocos minutos, a la psicóloga le estaban solicitando la renuncia no voluntaria a la dirección nacional del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG), cargo al que había llegado por Alta Dirección Pública (ADP) en agosto de 2022.

    Un decisión que la tomó por sorpresa, no solo porque, según cuenta a La Tercera, no le dieron explicación, sino porque también está en pleno tratamiento contra el cáncer de mama.

    El Presidente José Antonio Kast justificó este martes la decisión argumentando que “la confianza no se dio”, pero Carrasco tiene otra mirada.

    ¿Cómo se le pidió la renuncia?

    Me citaron a una reunión a través del correo, sin dar contexto de qué se trataba, y pidieron que fuera sola a La Moneda. Lo hice, porque era mi función, evidentemente, ir a reuniones con las autoridades. Me recibió la subsecretaria Daniela Castro con su jefa jurídica y me informaron que el Presidente me estaba pidiendo, a nombre de la ministra, mi renuncia. Me pidieron que firmara un documento y dije que no lo iba a firmar hasta revisarlo con un abogado del servicio. Y eso fue todo.

    ¿Le dieron alguna explicación concreta?

    Nada.

    ¿El ministerio y la ministra estaban al tanto de su diagnóstico de cáncer?

    Sí, yo se los informé el 27 de febrero cuando tuve una reunión con ellas para hacer el traspaso. Además, mi jefatura anterior, en una reunión previa con ellas, les informó que yo estaba con ese diagnóstico de cáncer triple negativo, que es el más agresivo de cáncer de mama.

    Cuándo comentó de su diagnóstico, ¿qué le dijeron ellas?

    “Oh, qué pena, espero que esté muy bien su salud”. Eso fue el 27 de febrero. El ánimo era hacer las transferencias, entregar la información y contarles todo el funcionamiento del servicio. Esa reunión duró cerca de tres horas.

    ¿Ve alguna contradicción en esta decisión?

    Totalmente, porque uno de los pilares que ha planteado la ministra es justamente abordar los temas de cáncer en mujeres. Me parece realmente inaceptable pedir la renuncia de una funcionaria que está en pleno proceso de recuperación. Estoy con quimioterapia, inmunoterapia, tengo todavía pendientes operaciones de reconstrucción, porque tuve una mastectomía. Ese nivel de detalle se lo informé a las nuevas autoridades. Además, es un retroceso en el ejercicio de los derechos de las mujeres.

    ¿Estaba con licencia?

    Tomé 11 días. Eso ha sido toda la licencia que he tomado durante todo este periodo, porque he trabajado conforme al rol de directora del servicio.

    Usted llega por Alta Dirección Pública. ¿Cómo interpreta que se le pida la renuncia con eso como contexto?

    La Alta Dirección Pública es un mecanismo del Estado para garantizar la continuidad de las políticas públicas, más allá del gobierno de turno. Ese fue el espíritu con el que fue creado. Entonces, que me pidan la renuncia en este contexto, con este diagnóstico, me parece totalmente contradictorio.

    Pero el gobierno no es de continuidad, siempre existe la posibilidad de que le pidieran la renuncia por confianza.

    Es una posibilidad que me parece legítima. Si yo vengo del gobierno anterior y no hay confianza política, lo entiendo perfectamente. Pero tampoco hubo una conversación para decir eso y plantear un tránsito. Tampoco pretendía quedarme para siempre, entiendo que pueden existir estos cambios. Pero en pleno tratamiento lo mínimo que hubiese esperado es que me dejaran terminarlo y ahí pedirme la renuncia.

    Independiente de su diagnóstico, ¿usted se planteó que no quería trabajar con un gobierno que no era afín a sus posturas?

    Tengo una trayectoria pública de hace 20 años. He tenido muchos cambios de gobierno, he sido jefa y no lo he sido. He desarrollado mi carrera principalmente en el Estado. Entiendo el valor de la función pública más allá de la visión política. Podemos ser adversarios políticos, pero no enemigos y esto que pasó parece una venganza.

    ¿Venganza por pedirle la renuncia?

    Yo lo catalogo desde ese punto de vista porque hacer algo así con alguien es una venganza. Especialmente no conversarlo. He estado disponible, siempre con ánimo de colaborar y dar continuidad a la función pública. Creo que las mujeres de Chile no se merecen esto.

    ¿Cómo evalúa su gestión?

    Ha sido una gestión impecable desde el punto de vista administrativo. Lo he dicho siempre con mucha claridad: nos hemos apegado a la normativa, crecimos como servicio, tanto fortaleciendo los equipos como expandiendo la política de atención a mujeres sobrevivientes de violencia de género. Somos un servicio que siempre estuvo al día en lo administrativo, con ejecución presupuestaria acorde a la ley. Siempre hay espacios de mejora, por supuesto, pero ha sido una gestión impecable desde el punto de vista técnico y administrativo. Soy especialista en este tema, no llegué al servicio por mi militancia política. De hecho, estuve en una terna en el gobierno del Presidente Sebastián Piñera.

    Ha habido pronunciamientos transversales por su salida. Una de las primeras en respaldarla fue la exministra de Desarrollo Social, Karla Rubilar.

    Lo agradezco. Tengo la mejor opinión de la exministra. Estuve en una actividad con ella por el tema del cáncer y le agradecí públicamente, también a Carolina Goic, que es otra estupenda funcionaria que también tuvo cáncer. Es evidente que esto es irracional para todos. Además, esta decisión pone en riesgo mi vida, la continuidad de mi tratamiento, porque sin trabajo no tienes previsión.

    Más sobre:MujerSernamEGPriscilla CarrascoJudith MarínMinisterio de la MujerCáncer

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