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    Política

    Kast justifica remoción de directora del SernamEG en medio de tratamiento contra cáncer: “La confianza no se dio”

    Si bien el Mandatario lamentó el diagnóstico, indicó que en este caso fue un tema de gestión y de confianza con la funcionaria, "porque tenemos miradas distintas de cómo gestionar".

    Daniela SilvaPor 
    Daniela Silva
    JAVIER TORRES/ATON CHILE

    El Presidente José Antonio Kast abordó esta jornada la criticada decisión del Ministerio de la Mujer de solicitar la renuncia no voluntaria de la directora nacional del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG), Priscilla Carrasco.

    La remoción ha sido duramente cuestionada desde todos los sectores, ya que Carrasco se encuentra actualmente en tratamiento de quimioterapia contra un cáncer de mama triple negativo, diagnóstico que recibió el año pasado y por el cual no se ha tomado licencias médicas.

    Consultado al respecto en entrevista con la Asociación de Radio Difusores de Chile (Archi) desde el Palacio de La Moneda, el Mandatario expresó que este diagnóstico "es un hecho lamentable porque afecta la parte humana de una persona".

    Sin embargo, señaló, “nosotros tenemos que asumir con responsabilidad lo que es la gestión de un gobierno que vela por el bien de todos los chilenos”.

    “Hay una situación humana compleja, nosotros estamos dispuestos a colaborar en todo lo que sea humano, tratamiento médico, pero tenemos un deber de que la gestión esté bien hecha, que las confianzas estén asentadas”, sostuvo.

    Y en este caso, afirmó, “la confianza no se dio, no se daba, porque tenemos miradas distintas de cómo gestionar una repartición tan importante como la SernamEG, como es PRODEMU (La fundación para la Promoción y Desarrollo de la Mujer), como es en general el Ministerio de la Mujer”.

    “Y hemos ido encontrando situaciones complejas que se irán comunicando paso a paso a la ciudadanía y que justifican que uno tenga que priorizar el bien de todos los chilenos, sin desconocer que hay una situación humana, compleja y que tenemos que atender”, señaló.

    En este sentido, concluyó Kast, la solicitud de renuncia es por un problema de confianza “y de gestión” con la funcionaria.

    Más sobre:PolíticaJosé Antonio KastSernamEG

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