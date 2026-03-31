“Si esto es real, duele”: Evelyn Matthei, Karla Rubilar y María José Gatica critican decisión del gobierno de remover a directora de SernamEG

Fuertes cuestionamientos generó la decisión del gobierno del presidente José Antonio Kast de solicitar la renuncia no voluntaria de la directora del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG), Priscilla Carrasco.

Las críticas ocurren debido a que la autoridad, quien fue designada a través de Alta Dirección Pública, se encuentra actualmente en un tratamiento contra un cáncer de mama triple negativo; el diagnóstico lo recibió en julio de 2025 y se está realizando quimioterapias.

Priscila Carrasco, directora de SernamEG a quien se le solicitó la renuncia voluntaria.

Desde Chile Vamos, la primera reacción provino de la exministra de Desarrollo Social Karla Rubilar, quien manifestó: “ Si esto es real, duele . Sacar a una directora de SernamEG con cáncer de mama en tratamiento, en el Ministerio de la Mujer y en plena alerta oncológica, no es coherente. Pido sinceramente recapacitar ”.

Sus dichos fueron respaldados por la excandidata presidencial del bloque, Evelyn Matthei, quien replicó dicho mensaje señalando: “Toda la razón Karla”.

En la misma línea, la senadora RN María José Gatica cuestionó duramente la decisión, manifestando que “no es empática, humana ni cristiana. No todo vale en política, ministra. La humanidad nunca se debe perder. Sé cómo golpea esta enfermedad, física y emocionalmente es muy duro. Sumarle otro golpe no es necesario”.

Rechazo desde la oposición

Las críticas también se extendieron con fuerza desde la oposición. La presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, calificó la medida como una “indolencia brutal”, apuntando además a la trayectoria de Carrasco, quien -según destacó- logró ampliar la cobertura del servicio al 90% del territorio nacional.

“Indolencia brutal: mientras Priscilla Carrasco enfrenta un cáncer, el gobierno le pide la renuncia, ignorando no solo su situación, también que llegó al cargo por Alta Dirección Pública, y que en su gestión llevó al SernamEG al 90% de cobertura territorial. Una falta total de humanidad”, dijo.

20.03.2026 Constanza Martínez Presidenta de partido de Frente Amplio Foto Pablo Vásquez R Pablo Vásquez R.

Por su parte, la diputada Ana María Gazmuri (AH) sostuvo que la decisión es “inaceptable, inhumana e indigna”, subrayando que la directora había sido ratificada en su cargo para el periodo 2025-2028 y que su salida en estas condiciones “debilita la continuidad del Estado”.

“Priscila ha sido un ejemplo de resiliencia y compromiso en la defensa de los derechos de las mujeres y niñas de nuestro país, incluso mientras enfrentaba un complejo tratamiento contra el cáncer. Tener diferencias políticas no puede ser la razón para desconocer su trabajo, menos aun cuando ha estado presente donde más se le ha necesitado”, expresó.

Ana María Gazmuri JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

A estas críticas se sumó la senadora Loreto Carvajal (PPD), quien enfatizó que “gobernar requiere humanidad y este caso revela una preocupante falta de sensibilidad. La directora de SernamEG, Priscilla Carrasco, lucha contra el cáncer en quimioterapia y se le pide la renuncia “no voluntaria”. ¡Sororidad y respeto para quienes luchan por su vida!”.

Mientras que el senador socialista Juan Luis Castro calificó la decisión como “profundamente inhumana”, recordando además que el cáncer de mama es una de las principales causas de muerte en mujeres en Chile.

“La solicitud de renuncia a la directora de SernamEG en pleno tratamiento por cáncer de mama es profundamente inhumana. Es la principal causa de muerte en mujeres en Chile, y hablamos del propio Ministerio de la Mujer y Equidad de Género. Más aún si, según se señala, responde a una instrucción del Presidente José Antonio Kast. La dignidad y el respeto no pueden ser opcionales en el Estado”, acotó.

Juan Luis Castro RAUL ZAMORA/ATON CHILE

En tanto, la diputada Lorena Fríes apuntó directamente a una “falta de humanidad e indolencia” al exigir la salida de la autoridad en medio de su tratamiento.

Las críticas de parlamentarios se suman a los cuestionamientos planteados previamente por la exministra de la Mujer, Antonia Orellana, quien advirtió que la salida de Carrasco podría generar un vacío en la conducción del servicio.

“Hay una contradicción evidente al decir que tu prioridad es la violencia de género y dejar sin dirección al Servicio Nacional de la Mujer en plena Ley Integral”, afirmó, alertando que los plazos administrativos del sistema de Alta Dirección Pública podrían traducirse en meses sin una jefatura titular, afectando la gestión.