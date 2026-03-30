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    Exministra Orellana cuestiona salida de directora del SernamEG y advierte impacto en políticas contra la violencia de género

    La otrora secretaria de Estado acusó una “contradicción” del Ejecutivo y alertó que el servicio podría quedar meses sin liderazgo titular en un momento clave de implementación institucional.

    Por 
    Roberto Martínez
    Exministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Cósmica Orellana Guarello Gustavo Pineda

    La exministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, criticó este lunes la decisión del gobierno de solicitar la renuncia no voluntaria de la directora del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG), Priscilla Carrasco, advirtiendo consecuencias en la gestión del organismo en medio de la implementación de políticas clave.

    Al respecto, la otrora secretaria de Estado cuestionó el momento y las condiciones en que ocurre la salida de la autoridad.

    “Hoy el gobierno le pidió la renuncia no voluntaria a Priscilla Carrasco del SernamEG. Además de estar en pleno tratamiento de cáncer de mama triple negativo, encabezó la mayor expansión de atención a la violencia desde que existe ese programa, llegando al 90% de Chile”, remarcó.

    En ese contexto apuntó directamente a lo que calificó como una inconsistencia en las prioridades del Ejecutivo.

    Hay una contradicción evidente al decir que tu prioridad es la violencia de género y dejar sin dirección al Servicio Nacional de la Mujer en plena Ley Integral”, afirmó.

    Al mismo tiempo, advirtió que los tiempos administrativos podrían generar un vacío en la conducción del servicio.

    “Entre toma de razón y plazos de Alta Dirección Pública, serán meses sin directora titular. La evidencia es clara sobre cómo eso impacta la gestión”, sostuvo.

    La desvinculación

    Minutos antes de las declaraciones de Orellana, se había comunicado la solicitud de la salida de Carrasco –instruida por la ministra de la Mujer, Judith Marín-, a través de la subsecretaria Daniela Castro, en una decisión que el propio SernamEG confirmó oficialmente.

    En su declaración, el organismo agradeció la gestión de la directora durante casi cuatro años, destacando avances en fortalecimiento institucional y modernización de programas dirigidos a mujeres.

    Carrasco deberá presentar su renuncia en un plazo de 48 horas; de lo contrario, se declarará la vacancia del cargo, proceso que deberá ser visado por la Contraloría General de la República.

    Más sobre:SernamEGAntonia OrellanaMinisterio de la Mujer y Equidad de GéneroPriscilla CarrascoJudith MarínNacional

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