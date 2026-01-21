Judith Marín (PSC), la nueva ministra de la Mujer: férrea defensora de la vida “desde la concepción”

Judith Marín (30), quien liderará el Ministerio de la Mujer, es la secretaria general del Partido Social Cristiano (PSC) y profesora de Castellano y Filosofía de profesión.

Este no será su primer cargo público, pues desde agosto de 2021 a diciembre de 2024 se desempeñó como concejala de San Ramón, cargo que obtuvo cuando militaba en Renovación Nacional, casa política que después dejaría por el PSC.

En sus redes sociales, Marín destacó que durante su gestión como concejala, avanzó en “la incorporación de las iglesias y las personalidades jurídicas de ley de culto en los fondos de iniciativa vecinal, en la ampliación de los fondos para temas de seguridad y en la solicitud de kits iniciales para talleres de la oficina de la mujer”.

Más tarde, luego de haber perdido en la reelección en las municipales de 2024, en septiembre del año pasado comenzó su campaña como diputada por el distrito 12, el cual reúne las comunas de Puente Alto, La Pintana, La Florida, Pirque y San José de Maipo, pero tampoco resultó triunfadora.

Tras su fracaso, la socialcristiana comenzó a colaborar activamente en la campaña presidencial de José Antonio Kast. Además de aquello, se convirtió en una de las figuras clave en la negociación parlamentaria y en la decisión de los socialcristianos para respaldar la candidatura de Kast, tras la declinación de la otrora abanderada del PSC, la diputada Francesca Muñoz.

Por lo mismo, no fue sorpresa que su nombre comenzará a ser posicionado desde la semana pasada, después de que durante el lunes llegara hasta la Oficina del Presidente Electo (OPE) a reunirse con el exministro y principal coordinador político de Kast, Claudio Alvarado.

Idea que más tarde sería reforzada por la secretaria general de los republicanos, Ruth Hurtado, quien en el podcast Cómo te lo explico, transmitido por La Tercera, sostuvo que “ella es una de las opciones”.

A lo largo de su trayectoria política, Marín ha manifestado reproches constantes en contra del gobierno de Gabriel Boric. También ha dejado clara su postura en contra del aborto libre: “Defendemos la vida desde la concepción hasta la muerte natural”, se lee en una publicación en una de sus redes sociales personales sobre los principios de su partido.