SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Judith Marín (PSC), la nueva ministra de la Mujer: férrea defensora de la vida “desde la concepción”

    La nueva secretaria de Estado, de sólo 30 años, colaboró activamente en la campaña de Kast y se desempeñó como figura clave en la negociación parlamentaria y en la decisión de los socialcristianos para respaldar la candidatura del ahora presidente electo.

    Helen MoraPor 
    Helen Mora

    Judith Marín (30), quien liderará el Ministerio de la Mujer, es la secretaria general del Partido Social Cristiano (PSC) y profesora de Castellano y Filosofía de profesión.

    Este no será su primer cargo público, pues desde agosto de 2021 a diciembre de 2024 se desempeñó como concejala de San Ramón, cargo que obtuvo cuando militaba en Renovación Nacional, casa política que después dejaría por el PSC.

    En sus redes sociales, Marín destacó que durante su gestión como concejala, avanzó en “la incorporación de las iglesias y las personalidades jurídicas de ley de culto en los fondos de iniciativa vecinal, en la ampliación de los fondos para temas de seguridad y en la solicitud de kits iniciales para talleres de la oficina de la mujer”.

    Más tarde, luego de haber perdido en la reelección en las municipales de 2024, en septiembre del año pasado comenzó su campaña como diputada por el distrito 12, el cual reúne las comunas de Puente Alto, La Pintana, La Florida, Pirque y San José de Maipo, pero tampoco resultó triunfadora.

    Tras su fracaso, la socialcristiana comenzó a colaborar activamente en la campaña presidencial de José Antonio Kast. Además de aquello, se convirtió en una de las figuras clave en la negociación parlamentaria y en la decisión de los socialcristianos para respaldar la candidatura de Kast, tras la declinación de la otrora abanderada del PSC, la diputada Francesca Muñoz.

    Por lo mismo, no fue sorpresa que su nombre comenzará a ser posicionado desde la semana pasada, después de que durante el lunes llegara hasta la Oficina del Presidente Electo (OPE) a reunirse con el exministro y principal coordinador político de Kast, Claudio Alvarado.

    Idea que más tarde sería reforzada por la secretaria general de los republicanos, Ruth Hurtado, quien en el podcast Cómo te lo explico, transmitido por La Tercera, sostuvo que “ella es una de las opciones”.

    A lo largo de su trayectoria política, Marín ha manifestado reproches constantes en contra del gobierno de Gabriel Boric. También ha dejado clara su postura en contra del aborto libre: “Defendemos la vida desde la concepción hasta la muerte natural”, se lee en una publicación en una de sus redes sociales personales sobre los principios de su partido.

    Más sobre:Judith MarínMinisterio de la MujerJosé Antonio KastPartido Social Cristiano

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    “Será pasado al tribunal supremo y expulsado”: Partido Radical denunciará a Jaime Campos por entrar al gabinete de Kast

    El sector privado valora los nombres escogidos por Kast para su gabinete

    Uno a uno: quiénes son los integrantes del primer gabinete de José Antonio Kast

    Un equipo económico a la medida de Jorge Quiroz: la opinión de los expertos sobre el gabinete de Kast

    María Paz Arzola (Ind), ministra de Educación: la ingeniera que defiende reponer la selección en los colegios

    Susana Jiménez y equipo económico: “Yo esperaría señales concretas en los primeros tres meses”

    Lo más leído

    1.
    José Antonio Kast presenta el primer gabinete para su futuro gobierno

    José Antonio Kast presenta el primer gabinete para su futuro gobierno

    2.
    “Lamento no poder despedirme”: Trinidad Steinert confirma a fiscales regionales su nominación como ministra de Seguridad de Kast

    “Lamento no poder despedirme”: Trinidad Steinert confirma a fiscales regionales su nominación como ministra de Seguridad de Kast

    3.
    En tensa sesión, Senado aprueba en particular monumento a expresidente Sebastián Piñera

    En tensa sesión, Senado aprueba en particular monumento a expresidente Sebastián Piñera

    4.
    Partido Radical amenaza con expulsar a Jaime Campos, el exconcertacionista que llegará al gabinete de Kast

    Partido Radical amenaza con expulsar a Jaime Campos, el exconcertacionista que llegará al gabinete de Kast

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cómo protegerte del daño que provoca el humo de los incendios forestales

    Cómo protegerte del daño que provoca el humo de los incendios forestales

    Cuáles son los vínculos de Hezbolá con Venezuela y qué papel tiene Irán en su relación, según EEUU

    Cuáles son los vínculos de Hezbolá con Venezuela y qué papel tiene Irán en su relación, según EEUU

    Tras la ola de calor: el leve “respiro térmico” que tendrá la Región Metropolitana los próximos días

    Tras la ola de calor: el leve “respiro térmico” que tendrá la Región Metropolitana los próximos días

    El estudio internacional que confirma que no hay relación entre el paracetamol y el autismo

    El estudio internacional que confirma que no hay relación entre el paracetamol y el autismo

    Servicios

    A qué hora y dónde ver el amistoso de Cerro Largo vs. Deportes Concepción

    A qué hora y dónde ver el amistoso de Cerro Largo vs. Deportes Concepción

    Dónde y a qué hora ver a Villarreal vs. Ajax de Ámsterdam por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Villarreal vs. Ajax de Ámsterdam por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Copenhagen vs. Napoli por TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Copenhagen vs. Napoli por TV y streaming

    “Será pasado al tribunal supremo y expulsado”: Partido Radical denunciará a Jaime Campos por entrar al gabinete de Kast
    Chile

    “Será pasado al tribunal supremo y expulsado”: Partido Radical denunciará a Jaime Campos por entrar al gabinete de Kast

    Uno a uno: quiénes son los integrantes del primer gabinete de José Antonio Kast

    María Paz Arzola (Ind), ministra de Educación: la ingeniera que defiende reponer la selección en los colegios

    El sector privado valora los nombres escogidos por Kast para su gabinete
    Negocios

    El sector privado valora los nombres escogidos por Kast para su gabinete

    Un equipo económico a la medida de Jorge Quiroz: la opinión de los expertos sobre el gabinete de Kast

    Susana Jiménez y equipo económico: “Yo esperaría señales concretas en los primeros tres meses”

    Alertan por “la mayor tormenta solar en más de 20 años”: qué efectos tendrá en la Tierra
    Tendencias

    Alertan por “la mayor tormenta solar en más de 20 años”: qué efectos tendrá en la Tierra

    Quién era Kianna Underwood, la ex actriz de Nickelodeon que fue asesinada a sus 33 años

    “No entiendo lo que estás haciendo”: Donald Trump filtró el mensaje que le envió Emmanuel Macron por Groenlandia

    DT de Huachipato Jaime García lamenta eliminación de la Supercopa: “Cuando tomamos malas decisiones pasa esto”
    El Deportivo

    DT de Huachipato Jaime García lamenta eliminación de la Supercopa: “Cuando tomamos malas decisiones pasa esto”

    El optimismo de Garnero tras triunfo en la Supercopa: “Tenemos la posibilidad única de salir campeones con dos victorias”

    Natalia Duco, nueva ministra del Deporte: gloria en la pista y un dopaje que marcó su carrera

    Más de 830 barriles de cerveza, música en vivo y actividades: así será Bierfest Kunstmann 2026
    Finde

    Más de 830 barriles de cerveza, música en vivo y actividades: así será Bierfest Kunstmann 2026

    La Verdad: los detalles de la aclamada comedia internacional que llega al Teatro Municipal de Las Condes

    Con la participación de Jaime Vadell y otras reconocidas figuras nacionales: así será La Florida es Teatro 2026

    Francisco Undurraga, nuevo ministro de Cultura: un hombre ligado a las comunicaciones
    Cultura y entretención

    Francisco Undurraga, nuevo ministro de Cultura: un hombre ligado a las comunicaciones

    Arctic Monkeys lanzará una nueva canción como apoyo a niños afectados por guerras

    Película sobre la FACH durante la dictadura competirá en el Festival de Berlín 2026

    Nuevo accidente ferroviario en España: Maquinista de tren descarrilado muere tras caída de un muro de contención
    Mundo

    Nuevo accidente ferroviario en España: Maquinista de tren descarrilado muere tras caída de un muro de contención

    Trump insinúa que quiere “involucrar” a María Corina Machado en el futuro de Venezuela

    Romuald Sciora, ensayista francés: “Trump defiende una visión del mundo similar a la del siglo XIX”

    Hablemos de amor: había olvidado algo esencial, mi perrita iba a envejecer
    Paula

    Hablemos de amor: había olvidado algo esencial, mi perrita iba a envejecer

    Vacaciones que revelan la falta de coparentalidad

    Mi mascota y yo: la perrita que transformó la soledad en hogar