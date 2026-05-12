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    De la música a la política: el lente de Val Palavecino llega al formato libro

    Cámara Lenta, reúne el trabajo de Valentina Palavecino, fotógrafa de figuras como Mon Laferte y Francisca Valenzuela. La edición, financiada por el Fondart 2024, será presentada este 12 de mayo a las 19:00 en Citylab, en el Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM).

    Por 
    Equipo de Culto

    Un recorrido visual por lo íntimo y lo personal en el mundo de las luces y la actualidad política, es lo que propone Cámara Lenta (editorial Metalibro), la primera publicación de la fotógrafa y creativa Valentina Palavecino.

    La obra será lanzada en el Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM), en una actividad abierta al público que contará con música en vivo de la cantante Javiera Mena, y un conversatorio junto a la autora y referentes de la escena musical y fotográfica chilena.

    Cámara Lenta reúne una delicada curatoría de imágenes que recorren los diez años de trayectoria de Palavecino, en la que ha retratado y acompañado, tras bambalinas, a artistas y figuras del panorama artístico nacional, como Mon Laferte y Francisca Valenzuela.

    La obra, financiada por el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, ámbito regional de financiamiento, Convocatoria 2024 del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, no sólo retrata a importantes exponentes musicales, sino que también transita por la vida íntima de comediantes y políticos.

    A través de su mirada, se relatan hechos que dialogan con nuestra memoria reciente, incluyendo hitos como el backstage de la fotografía presidencial del expresidente Gabriel Boric o el embarazo de la exministra Camila Vallejo.

    “Publicar Cámara Lenta es un hito que reúne mis primeros diez años de trabajo en un viaje íntimo y muy personal. Más que un registro de figuras públicas, este fotolibro invita a entrar en la trastienda de la música, la política y la cultura, con imágenes inéditas. Es una experiencia cercana y humana, pensada como un diario de vida más que como un catálogo de superestrellas”, indica su autora.

    El lanzamiento contará con la participación de la periodista Marisol García, quien moderará el panel integrado por la cantante Francisca Valenzuela; la fotógrafa Paloma Palomino; la socióloga Mónica Salinero y la propia Palavecino, para abordar el proceso creativo y la materialización de esta pieza. También estará presente la cantante Javiera Mena, autora de la canción Cámara Lenta, cuyo nombre inspira el título de la obra y rinde homenaje a la fotografía análoga en un contexto dominado por la inmediatez.

    Publicado por editorial Metalibro, Cámara Lenta invita a hacer un emocionante y personal recorrido por el contexto social y político que ha marcado a Chile, entrando en los bastidores de la música, la comedia, la política y el día a día de Palavecino.

    Además de su publicación, las piezas fotográficas del libro formarán parte de una exposición abierta al público desde el 12 al 24 de mayo entre las 12:00 a 18:00 horas, en Citylab, ubicado en el Centro Cultural Gabriela Mistral.

    Más sobre:Val PalavecinoCámara LentaGAMFrancisca ValenzuelaMon LaferteCamila VallejoFotografíaMagazineMagazine Culto

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