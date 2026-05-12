Teatro La Memoria: Montaje resignifica un clásico de Radrigán en la voz de dos mujeres

En mayo vuelve a Teatro La Memoria “Loca/Triste”, una adaptación libre de “El loco y la triste”, obra emblemática del dramaturgo chileno Juan Radrigán. Bajo la dirección de Rodrigo Pérez, el montaje resignifica el texto original al situar su eje en dos protagonistas mujeres —La Huinca y Eva—, para abordar con mirada contemporánea la exclusión, la precariedad y el anhelo de redención.

Concebida y estrenada en Rengo, Región de O’Higgins, de la mano de Teatro La Provincia junto a dos intérpretes locales, la obra es impulsada por el Festival A lo Quinta en coproducción con Teatro La Memoria, que a través de su programa Memoria Territorial busca circular y relevar la importancia de la creación artística en regiones y abrir un diálogo vivo entre memoria, territorio y escena contemporánea.

Con este montaje, Teatro La Memoria abre su programación 2026 con la que conmemora sus 20 años de trayectoria. El espacio cuenta con el financiamiento del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio a través de su Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras.

El texto original narra el encuentro entre dos seres marginados por la sociedad: Eva, una prostituta marcada por frustraciones, sueños y una necesidad profunda de afecto, y el Huinca, un alcohólico al borde de la muerte que aún conserva una sed inquebrantable de libertad. En “Loca/ Triste”, la voz masculina del “loco” es desplazada hacia un territorio femenino: el duelo es entre dos mujeres enfrentadas al abandono, sosteniendo la dignidad con lo mínimo.

De esta manera, profundiza en una perspectiva contemporánea sobre la marginalidad, estableciendo un cruce con el Chile actual, donde sigue vigente la vida en campamentos y la promesa del acceso a la vivienda parece un espejismo lejano.

A través de la mirada aguda y honesta de Pérez, uno de los directores que más ha montado a Radrigán en el teatro chileno, la obra explora cómo, incluso en las condiciones más adversas, se puede defender la dignidad y la sororidad, reflejando la crudeza, la ternura y la verdad que caracterizan el legado del dramaturgo.

En palabras del director: “Los personajes de Radrigán tradicionalmente han sido instalados como personajes marginales porque se encuentran en el margen de la sociedad en términos económicos, etc. Pero acá se suma que está habitado por mujeres, género que se encuentra históricamente en un margen desde la perspectiva patriarcal. Por lo tanto, poner en valor el afecto, el amor, la solidaridad entre mujeres a partir de un texto de una belleza sublime, el resultado es que uno ve la obra de Radrigán en toda su dimensión; pero aparece un plus, que tiene que ver con los afectos que se ponen en juego”.

“Loca / Triste” es una intemperie, un refugio precario, un pacto frágil. La obra muestra la crudeza de vidas expulsadas, una violencia estructural y cotidiana en donde la única resistencia es la ternura. Esta versión no busca suavizar el golpe, se instala como un espejo quebrado, como una herida abierta que expone la exclusión y la resiliencia. Porque en los márgenes también se escribe la historia.

FICHA ARTÍSTICA:

Dramaturgia: Juan Radrigán | Dirección: Rodrigo Pérez | Elenco: Gabriela Torres, Liliana González | Asistente de dirección: Salvador Parraguez | Diseño Integral: César Toro | Diseño Sonoro: Guillermo Ugalde | Fotografía: Javier Espinoza | Compañía A lo Quinta Teatro y Teatro La Provincia | Producción: Festival A lo Quinta y Teatro La Memoria | Colabora: Fundación Hernán Quintanilla, Corporación Cluny, Casa Apaltas, Ilustre Municipalidad de Rengo.

COORDENADAS:

22 al 30 de mayo. Viernes y sábado 20.00 hrs.

Teatro La Memoria (Bellavista 0503, Providencia).

Valores: $10.000 general y $5.000 estudiantes, adulto mayor, personas con discapacidad y socios Red Salas de Teatro.

Entradas en https://ticketplus.cl/events/loca-triste-2026-05-22-20-20-00-0400