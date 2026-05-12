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    La inflación anual en Estados Unidos llega a su nivel más alto desde mayo de 2023

    El índice de precios al consumidor subió 0,6% mensual, con la energía como principal factor de alza.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Imagen @WhiteHouse en X.

    La guerra en Medio Oriente sigue impactando a la mayor economía del mundo, toda vez que la inflación en Estados Unidos se aceleró más de lo esperado en abril.

    El índice de precios al consumidor (IPC) subió 0,6% en términos mensuales ajustados por estacionalidad, lo que llevó la variación anual a 3,8%.

    Aunque la cifra informada por la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) estuvo en línea con las proyecciones, la tasa anual superó en 0,1 punto porcentual el consenso de los economistas encuestados por Dow Jones.

    Es además el registro anual más elevado desde mayo de 2023 y representa medio punto porcentual más que el dato de marzo.

    La cifra se compara con el 1,3% que mostró el IPC en Chile en el mismo mes, acumulando un alza interanual de 4%.

    Qué pasó en abril con el IPC

    El IPC subyacente, que excluye alimentos y energía, avanzó 0,4% mensual y 2,8% anual, manteniéndose por encima del objetivo de 2% fijado por la Reserva Federal. La inflación subyacente anual subió 0,2 puntos porcentuales respecto al mes anterior.

    Fuerte alza del precio de las gasolinas en Estados Unidos. GUILLERMO ARIAS

    En medio del fuerte aumento que ha mostrado el petróleo y los combustibles, los datos oficiales muestran que la energía fue el principal impulsor del alza, con un incremento de 3,8% mensual y 17,9% en doce meses.

    El índice de gasolina acumuló un aumento de 28,4% en términos anuales. Los precios de los alimentos subieron 0,5% en el mes y 3,2% en el año.

    Las presiones inflacionarias también se extendieron a otros componentes. Los costos de vivienda avanzaron 0,6%, la categoría de vestuario subió 0,6% y las tarifas aéreas se incrementaron 2,8% mensual, con un alza anual de 20,7%.

    Los artículos para el hogar registraron un aumento de 0,7%, en un movimiento que los analistas atribuyen en parte al impacto de los aranceles.

    El informe también reportó una caída en los salarios reales. El salario medio por hora retrocedió 0,5% en el mes y 0,3% en términos anuales.

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