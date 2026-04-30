Inflación volverá a superar el 4% anual en abril y bencinas subirían otros $35 en primera semana de mayo

El conflicto bélico en Medio Oriente sigue generando una fuerte volatilidad en el precio del petróleo y de hecho este miércoles el crudo Brent, de referencia para Chile, subió a US$112. Ello, a su vez, continuará impactando la inflación en el país.

El incremento que registró el barril de petróleo a fines de marzo y que se mantuvo en abril, llevó a que el valor de las bencinas a nivel nacional aumentara de forma drástica en la última semana de marzo: el 26 de ese mes, el gobierno decidió neutralizar la operación del Mecanismo de Estabilización del Precio de los Combustibles (Mepco), lo cual se tradujo en un alza histórica de $372,2 por litro para la gasolina de 93 octanos, de $391,5 por litro para la de 97 octanos y de $580,3 por litro en el caso del diésel. A esa subida se sumó la del 16 de abril: la bencina de 93 octanos se elevó $20 y la de 97 octanos lo hizo en $22,3 por litro, con lo cual la de 95 octanos, que es el valor promedio de las dos anteriores, se incrementó en $21,3 por litro. Por su parte, el precio del diésel anotó un alza de $36,4 por litro.

Frente a ello, ya el IPC de marzo experimentó un incremento importante, de 1%, producto de lo cual la inflación en 12 meses pasó de 2,4% a 2,8%.

Pero el impacto no se agotó en ese mes, por lo que también se verá reflejado en el registro de inflación de abril, que el INE publicará el próximo viernes 8 de mayo.

De acuerdo a diversos expertos consultados, el IPC del actual mes se ubicará entre 1,4% y 1,7%, lo que llevará a que la inflación anual (o en 12 meses) suba a entre 4,1% y 4,4%. De concretarse este escenario, cualquiera de esas dos cifras sería el mayor registro inflacionario desde septiembre de 2025.

Híbridos se coronan como los favoritos en medio del alza de la bencina

El economista jefe de Fynsa, Nathan Pincheira, proyecta para abril un IPC de 1,4% y con ello un 4,1% anual. Según su análisis, dicho incremento se explica por “combustibles, con gasolinas aumentando 25%, mientras el diésel lo haría 52%”. Para el año, el experto espera un cierre en 4,3%.

Misma expectativa tiene el economista del OCEC-UDP, Juan Ortiz: “Para el IPC de abril estimamos un alza intermensual de 1,4%, de la cual más de 1 punto respondería al aumento del precio de los combustibles de consumo vehicular a fines de marzo. La inflación anual llegaría a 4,1% y con ello vemos una inflación promedio año también de 4,1%”.

Levemente más alta es la previsión que tiene el economista de Euroamerica, Felipe Alarcón, quien espera un IPC de abril de 1,5% y 4,2% anual. Mientras que para el cierre de año prevé un registro de 4,5%.

En la parte más alta de las proyecciones se sitúa Carlos Smith, docente investigador del CIES-UDD. “Mi estimación es que el IPC va a estar entre 1,6% y 1,7%. Entre marzo y abril el precio del combustible ha acumulado alrededor de $400 por litro de incremento, y eso tiene un impacto directo sobre el transporte y efectos de segunda vuelta en fletes y logística que ya se han traspasado algunos a precios”.

Dado este escenario de mayores perspectivas para la inflación, los economistas anticipan como un escenario probable que el Banco Central (BC) suba la Tasa de Política Monetaria (TPM) en la reunión de junio.

Esto, luego que el propio ente rector reconociera este martes, luego de su Reunión de Política Monetaria donde mantuvo la tasa en 4,5%, que “las proyecciones de inflación de corto plazo han aumentado”, ante lo cual “el Consejo estará particularmente atento a los factores que puedan incidir en una mayor transmisión y/o persistencia de la inflación”.

En ese sentido, el BC mencionó que el escenario macroeconómico sigue sujeto a un grado de incertidumbre mayor al habitual. Por ello, dijo, “estima que será necesaria la constante evaluación de los escenarios alternativos en que la respuesta de la economía mundial y local pueda configurar presiones inflacionarias distintas de las esperadas y requiera de cambios en la política monetaria”.

De este modo, planteó que “la evolución futura de la TPM irá evaluándose reunión a reunión en función del desarrollo de los acontecimientos. El Consejo reafirma que tomará las decisiones necesarias para cumplir con su objetivo de que la inflación proyectada se ubique en 3% en un horizonte de dos años”.

Alza de gasolinas

Pero aún más. Si bien a mediados de abril se abrió la puerta a que la guerra en Irán redujera sus tensiones, generando mejores expectativas para los precios del petróleo, e incluso se habló de posibles bajas en el precio de las bencinas en el país durante mayo como consecuencia de ello, ese escenario cambió y ahora se prevé otro aumento en el precio de los combustibles en el inicio del quinto mes del año..

De acuerdo al economista del OCEC-UDP, Juan Ortiz, se está frente a un escenario de gran volatilidad. “Esta semana, en particular, el precio del petróleo ha repuntado en forma persistente, llegando a cifras que no se esperaban al observar la dinámica que mostraba solo hace unas semanas”, señala.

Por lo mismo, anticipa que “para el 7 de mayo se espera un alza del precio mayorista de las gasolinas en torno a $35 por litro, mientras que el diésel debería registrar una caída acotada”.

El economista aclara que “esto, bajo el supuesto de mantenerse un precio del petróleo en los próximos días sobre los US$100 dólares el barril y un tipo de cambio en torno a $900 por dólar”.