Reino Unido intercepta petrolero vinculado a la “flota fantasma” rusa en el Canal de la Mancha

Las fuerzas armadas de Reino Unido interceptaron este domingo un petrolero sancionado vinculado a la llamada “flota fantasma” rusa mientras transitaba por el Canal de la Mancha.

La llamada flota fantasma rusa está compuesta por buques utilizados para transportar petróleo y evadir las sanciones impuestas a Moscú tras la invasión de Ucrania.

La embarcación, identificada como SMYRTOS y con bandera de Camerún, fue abordada durante la madrugada por comandos de la Marina Real británica y funcionarios de la Agencia Nacional contra el Crimen (NCA).

Según informó el gobierno británico, se trata de la primera operación liderada por Reino Unido de este tipo contra un buque de la flota utilizada por Rusia para eludir sanciones internacionales y mantener sus exportaciones de petróleo.

El operativo tuvo una duración de seis horas y contó con apoyo de helicópteros Chinook, Merlin Mk4 y Wildcat, además de un avión RAF P-8, la fragata HMS Sutherland y el cazaminas HMS Ledbury.

Reino Unido intercepta petrolero vinculado a la “flota fantasma” rusa en el Canal de la Mancha

Tras la interceptación, el buque será trasladado provisionalmente a un fondeadero frente a la costa sur de Inglaterra, donde permanecerá bajo monitoreo mientras continúan las investigaciones.

El gobierno británico indicó que la acción se llevó a cabo en aguas internacionales y conforme al derecho nacional e internacional.

El primer ministro británico, Keir Starmer, afirmó que la operación representa “otro golpe” contra Rusia y contra quienes, según Londres, contribuyen a financiar la guerra impulsada por Vladimir Putin en Ucrania.

“Esta operación entrega otro golpe a Rusia y recuerda a quienes alimentan la guerra de Putin en Ucrania que no podrán esconderse”, señaló Starmer.

Reino Unido intercepta petrolero vinculado a la “flota fantasma” rusa en el Canal de la Mancha. En la imagen, Keir Starmer, primer ministro británico.

Por su parte, el secretario de Defensa británico, Dan Jarvis, sostuvo que acciones de este tipo requieren “habilidad, profesionalismo y coraje”, y destacó el trabajo del personal militar y de seguridad involucrado.

“Rusia depende de su flota fantasma para financiar su conflicto en Ucrania y nuestra interdicción entrega un golpe a la guerra ilegal de Putin”, afirmó Jarvis.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, agradeció la operación británica y llamó a los países europeos a avanzar en medidas que permitan no solo detener este tipo de embarcaciones, sino también confiscar sus cargamentos.