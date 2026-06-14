SUSCRÍBETE 50% OFF
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Mujer fallece intentando hacer puenting en Brasil: no contaba con ninguna medida de seguridad ni cuerdas

    Tres instructores de la empresa encargada del deporte de riesgo fueron aprehendidos y serán investigados por homicidio con posible dolo.

    Por 
    Sofía Álvarez
    Imagen referencial

    Por falta de sogas y arneses, una mujer falleció en Brasil intentando hacer puenting, deporte en el que se salta al vacío desde un lugar elevado.

    Este pasado sábado 13 en la localidad de Limeira, ubicada en Sao Paulo, la joven de 21 años fue lanzada por empleados de la empresa Entre Cordas.

    Múltiples registros audiovisuales captaron el momento en el que fue arrojada desde 40 metros de altura, seguido de inmediato por gritos de turistas avisando que no estaba sujetada por una soga elástica ni arneses de seguridad.

    El accidente ocurrido en la zona del sendero del Puente del Esqueleto llevó a la muerte inmediata de la mujer, oriunda de la localidad de Jandira.

    De acuerdo con el portal de noticias brasileño g1, tres instructores de la empresa fueron detenidos y serán investigados por la Policía Civil por homicidio con posible dolo.

    Lee también:

    Más sobre:PuentingBrasilSao PauloAccidente

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Reino Unido intercepta petrolero vinculado a la “flota fantasma” rusa en el Canal de la Mancha

    Irán amenaza con romper negociaciones con Estados Unidos tras ataque israelí contra Beirut

    Incendio en acopio de neumáticos en Cerrillos obliga a evacuar a 21 personas

    Suiza rechaza limitar su población a 10 millones de habitantes

    Cómo impulsar la creatividad y aplicarla en distintos ámbitos de nuestras vidas, según Trini Guzmán

    ¿Es cierto que hablarle a nuestras plantas hace que crezcan más sanas? Esto dice la ciencia

    Lo más leído

    1.
    Los otros líderes del Tren de Aragua que siguen libres tras la muerte del “Niño Guerrero”

    Los otros líderes del Tren de Aragua que siguen libres tras la muerte del “Niño Guerrero”

    2.
    Irán amenaza con romper negociaciones con Estados Unidos tras ataque israelí contra Beirut

    Irán amenaza con romper negociaciones con Estados Unidos tras ataque israelí contra Beirut

    3.
    Presidente Trump asegura que acuerdo con Irán se firmará este domingo y que “el estrecho de Ormuz estará abierto para todos”

    Presidente Trump asegura que acuerdo con Irán se firmará este domingo y que “el estrecho de Ormuz estará abierto para todos”

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Científicos descubren que el café modifica el microbioma intestinal: qué efectos tiene sobre el cuerpo

    Científicos descubren que el café modifica el microbioma intestinal: qué efectos tiene sobre el cuerpo

    Estas son los formas más baratas de ver el Mundial 2026 por streaming

    Estas son los formas más baratas de ver el Mundial 2026 por streaming

    Investigadores chilenos identifican pieza clave que conecta el humo del cigarrillo con la hipertensión arterial pulmonar

    Investigadores chilenos identifican pieza clave que conecta el humo del cigarrillo con la hipertensión arterial pulmonar

    No es estrés, es la perimenopausia
    Paula

    No es estrés, es la perimenopausia

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Unión La Calera vs. Universidad de Chile en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Unión La Calera vs. Universidad de Chile en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Alemania vs. Curazao en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Alemania vs. Curazao en TV y streaming

    Temblor hoy, domingo 14 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, domingo 14 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    A qué hora y dónde ver a Unión La Calera vs. Universidad de Chile en TV y streaming
    Chile

    A qué hora y dónde ver a Unión La Calera vs. Universidad de Chile en TV y streaming

    Incendio en acopio de neumáticos en Cerrillos obliga a evacuar a 21 personas

    Dónde y a qué hora ver a Alemania vs. Curazao en TV y streaming

    Cómo opera la UAF y cuál fue su rol en la Operación Tokio
    Negocios

    Cómo opera la UAF y cuál fue su rol en la Operación Tokio

    El lento e intrincado inicio de Jorge Trujillo al mando del SII

    Los gerentes generales más longevos y los debutantes en el Ipsa

    Cómo impulsar la creatividad y aplicarla en distintos ámbitos de nuestras vidas, según Trini Guzmán
    Tendencias

    Cómo impulsar la creatividad y aplicarla en distintos ámbitos de nuestras vidas, según Trini Guzmán

    ¿Es cierto que hablarle a nuestras plantas hace que crezcan más sanas? Esto dice la ciencia

    6 señales de alerta de que tienes una amistad tóxica y qué hacer al respecto, según una especialista

    Dos favoritos hacen su estreno en el Mundial: cuáles son los partidos y quiénes transmiten la jornada de este domingo
    El Deportivo

    Dos favoritos hacen su estreno en el Mundial: cuáles son los partidos y quiénes transmiten la jornada de este domingo

    Un gran batacazo: Australia sorprende a Turquía gracias a su efectividad y da un gran paso en su estreno

    La dura ironía del presidente de la FIFA: “Podemos aumentar el Mundial a 64 equipos, así Italia podría clasificarse”

    Review de la Eufy X10 Pro Omni: limpieza que cuida el bolsillo
    Tecnología

    Review de la Eufy X10 Pro Omni: limpieza que cuida el bolsillo

    Samsung inaugura su línea de televisores Micro RGB 2026 apostando por la inteligencia artificial y el gran formato

    Vini Jr. aterriza en Fortnite: así es la Copa de Ídolos

    Vito, sálvame, que me ahogo: un relato de Jaime Bayly
    Cultura y entretención

    Vito, sálvame, que me ahogo: un relato de Jaime Bayly

    Salman Rushdie: “La muerte lleva tiempo acompañándome, pero he aprendido a sobrellevarla”

    Los Prisioneros: llega el libro con la historia no contada de su éxito en Perú

    Reino Unido intercepta petrolero vinculado a la “flota fantasma” rusa en el Canal de la Mancha
    Mundo

    Reino Unido intercepta petrolero vinculado a la “flota fantasma” rusa en el Canal de la Mancha

    Irán amenaza con romper negociaciones con Estados Unidos tras ataque israelí contra Beirut

    Mujer fallece intentando hacer puenting en Brasil: no contaba con ninguna medida de seguridad ni cuerdas

    Ser madre con trastorno bipolar
    Paula

    Ser madre con trastorno bipolar

    Catalina Fullerton: la doctora que traduce la medicina al lenguaje cotidiano

    No es estrés, es la perimenopausia