Mujer fallece intentando hacer puenting en Brasil: no contaba con ninguna medida de seguridad ni cuerdas
Tres instructores de la empresa encargada del deporte de riesgo fueron aprehendidos y serán investigados por homicidio con posible dolo.
Por falta de sogas y arneses, una mujer falleció en Brasil intentando hacer puenting, deporte en el que se salta al vacío desde un lugar elevado.
Este pasado sábado 13 en la localidad de Limeira, ubicada en Sao Paulo, la joven de 21 años fue lanzada por empleados de la empresa Entre Cordas.
Múltiples registros audiovisuales captaron el momento en el que fue arrojada desde 40 metros de altura, seguido de inmediato por gritos de turistas avisando que no estaba sujetada por una soga elástica ni arneses de seguridad.
El accidente ocurrido en la zona del sendero del Puente del Esqueleto llevó a la muerte inmediata de la mujer, oriunda de la localidad de Jandira.
De acuerdo con el portal de noticias brasileño g1, tres instructores de la empresa fueron detenidos y serán investigados por la Policía Civil por homicidio con posible dolo.
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