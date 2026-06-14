Dónde y a qué hora ver a Alemania vs. Curazao en TV y streaming. Foto referencial de archivo redes sociales Germany Football Team

Llega el turno de la participación de Alemania en el Mundial 2026 y se mide contra Curazao, en un duelo válido por la primera fecha del campeonato.

Las selecciones integran el Grupo E de la competencia, que completan Costa de Marfil y Ecuador.

Cuándo juega Alemania vs. Curazao

El partido de Alemania contra Curazao es este domingo 14 de junio, a las 13:00 horas de Chile.

Para este compromiso las selecciones se enfrentan en el Estadio Houston de Texas, Estados Unidos.

Dónde ver a Alemania vs. Curazao

El partido de Alemania contra Curazao se transmite en el canal DSports de DirecTV.

La cobertura online del cruce va por las plataformas DGO y Paramount+.