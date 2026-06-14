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    Un gran batacazo: Australia sorprende a Turquía gracias a su efectividad y da un gran paso en su estreno

    El elenco oceánico se impuso por 2-0 frente a un rival lleno de figuras y que ahora se ve obligado a derrotar a Paraguay para mantener sus chances.

    Carlos González LucayPor 
    Carlos González Lucay
    Australia sorprendió a Turquía en Vancouver. Foto: Xinhua.

    Australia consiguió la madrugada de este domingo un resultado que estaba en las cartillas de poca gente. Su victoria por 2-0 ante Turquía en Vancouver fue una de las grandes sorpresas de lo que va del Mundial y que le permite alcanzar en puntos a Estados Unidos en el Grupo D.

    Los Socceroos construyeron su triunfo gracias a la solidez defensiva, el notable trabajo del portero Patrick Beach en en el arco y la eficacia de Nestory Irankunda y Connor Metcalfe, los autores de los goles.

    En términos de posesión, el elenco turco dominó con un abismal 63%, eso no significó que fuesen los más efectivos. De hecho, tuvieron 27 remates, siete de ellos al arco. Mientras que los oceánicos dispararon ocho veces, de las cuales cuatro fueron en dirección a la portería rival.

    Tampoco importó que Turquía llegase con figuras como Arda Güler, Hakan Çalhanoglu y Kerem Aktürkoglu, ya que fueron neutralizados con orden defensivo, al tiempo que ofensivamente cualquier contragolpe lo aprovecharon a la perfección.

    A los 26′, Güler tuvo el primero, pero Beach estuvo monumental para realizar una gran intervención. Inmediatamente, los de Tony Popovic respondieron con contundencia: Irankunda se sacó a dos defensores turcos y batió al guardameta Ugurcan Çakir para establecer el 1-0.

    El gol fue una reafirmación del plan australiano. El elenco turco siguió dominando y teniendo el balón, pero chocó con un muro defensivo y un increíble arquero Beach, que atajó todo lo que le llegó.

    El mazazo final

    En la recta final parecía que caía el empate, pero Australia resistió. A los 74′, Metcalfe recibió el balón cerca del círculo central, avanzó sin oposición y sacó un disparó rasante junto al poste izquierdo para batir a Çakir y fijó el 2-0.

    En los últimos minutos, el libreto se mantuvo. Çalhanoglu estuvo cerca de marcar detiro libre y Güler siguió mostrándose, cambiando constantemente de posición para recibir el balón, pero Australia aguantó bien y se llevó una victoria que los deja con muy buenas opciones de avanzar a la ronda de 32.

    De este modo, los Socceroos alcanzan sus primeros tres puntos, igualados con Estados Unidos, pero con mejor diferencia de gol de los norteamericanos. Mientras que Turquía y Paraguay se jugarán la permanencia en el Mundial este jueves.

    Más sobre:Mundial 2026AustraliaTurquíaNestory IrankundaConnor MetcalfeArda GülerHakan ÇalhanogluKerem Aktürkoglu

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