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    “La Familia Asaltante”: detienen a banda dedicada a las encerronas y portonazos en la Región Metropolitana

    Un total de 12 sujetos fueron detenidos en un operativo, que involucró allanamientos en seis comunas de la región.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla

    Un total de 12 personas fueron detenidas en un operativo realizado por la Fiscalía Occidente y la Policía de Investigaciones (PDI), el cual permitió desarticular una banda delictual dedicada a cometer encerronas y portonazos en distintas comunas de la Región Metropolitana, principalmente en Maipú.

    La captura de los imputados se concretó tras una serie de allanamientos realizados en seis comunas de Santiago, donde además se recuperaron algunos de los vehículos robados y se incautaron armas de fuego, teléfonos celulares, chalecos antibalas y máscaras que utilizaban para cometer los ilícitos.

    El fiscal Leonardo Tapia explicó que los imputados “utilizaban armas de fuego, intimidaban y violentaban a las víctimas para la sustracción de sus vehículos”, agregando que luego estos “eran exhibidos en redes sociales y ofrecidos por una cantidad ínfima respecto al valor comercial que tienen”.

    De los detenidos, la mayoría corresponde a menores de edad y según informaron las autoridades, siete quedaron en prisión preventiva o internación provisoria, mientras que la Fiscalía apelará respecto de otros tres imputados.

    “La Familia Asaltante”

    Según dieron a conocer las autoridades la banda operaba a través de un grupo de WhatsApp, bajo el nombre de “La Familia Asaltante”.

    De acuerdo a lo que detalló la fiscal Eduardo Pontigo en este grupo “ellos procedían a coordinar las encerronas, los lugares en los cuales se cometían, la forma de abordar también a las víctimas cuando estos se encontraban al interior de sus vehículos”.

    Tras concretar los robos, los imputados fotografiaban los vehículos sustraídos desde distintos ángulos para ofrecerlos a la venta. Además, publicaban imágenes posando sobre los automóviles y exhibiendo armas de fuego.

    “Al día de hoy inclusive existen vehículos que fueron vendidos efectivamente por esta banda criminal y que se encuentran aún con encargo vigente”, añadió el fiscal.

    A raíz de la investigación, el grupo delictual fue vinculado con al menos 16 delitos ocurridos en los últimos meses.

    Más sobre:PDIEncerronasOperativoFiscalía

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