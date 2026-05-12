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    Christian Garin se despide del Challenger de Oeiras tras caer en la primera ronda contra Lautaro Midón

    El tenista nacional tuvo un mal arranque en la competencia que se desarrolla en Portugal y acabó perdiendo en tres sets contra el argentino.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    Christian Garin regresó al circuito después de tres semanas. @Fotojump

    Christian Garin, 104° del ranking ATP, se despidió del Challenger de Oeiras, Portugal, en la primera ronda. El tenista nacional terminó cayendo en tres sets de 6-3, 5-7 y 6-4 contra el argentino Lautaro Midón (216°) después de dos horas y 37 minutos de competencia.

    El arranque del partido estuvo marcado por la irregularidad de ambos deportistas. En los tres juegos de la primera manga se registraron quiebres consecutivos que dejaron al chileno en ventaja por 2-1.

    Sin embargo, en el sexto y octavo game, Midón atacó con todo y forzó la pérdida del servicio de Gago para cerrar con comodidad la primera manga por 6-3.

    En el segundo set, la situación inicial fue similar a la manga anterior con un quiebre para cada uno en los dos primeros juegos.

    De ahí en adelante ambos tenistas tomaron las precauciones respectivas para acomodarse al estilo de juego contrario. Así, la diferencia definitiva se marcó en el el 12° juego. Garin atacó con todo y llegó a estar 15-40 arriba. Si bien el transandino logró salvar un punto de quiebre, no logró quedarse con su servicio, perdiendo el segundo set por 7-5.

    Ya en el set definitivo, Gago tuvo tres chances de quiebres en el segundo game que, al final, fueron salvados por Midón.

    El contraataque llegó en el quinto juego. Allí, la raqueta nacional se quedó en cero al servicio y le abrió una oportunidad al argentino para pasar adelante por 4-2 tras la confirmación respectiva.

    Si bien Garin pudo recuperarlo en el octavo game, volvió a quedarse en cero en el noveno, quedando abajo por 5-4 en el marcador y con Midón con la posibilidad de cerrar el partido con su servicio tal como sucedió instantes después, asegurando el tercer set por 6-4.

    Con este resultado, el argentino pasó a la segunda ronda donde espera al ganador del cruce entre el libanés Benjamin Hassan (339°) y el colombiano Nicolás Mejía (174°).

    Barrios sigue en competencia

    Con la eliminación de Garin, la representación nacional en el Challenger de Oeiras quedó definida exclusivamente a Tomás Barrios.

    El chillanejo se impuso este lunes por un doble 6-4 al estadounidense Michael Zheng, en un partido que estuvo interrumpido por falta de luz y terminó jugándose en otra cancha.

    Barrios volverá a jugar el miércoles ante el ganador del partido entre el estadounidense Nishesh Basavaredy (154°) y el argentino Genaro Olivieri (214°).

    En Valencia, por su parte, Alejandro Tabilo quedó libre en la primera ronda del Challenger 175 de la ciudad española, por lo que espera rival para su estreno, que ocurrirá recién este jueves.

    Lee también:

    Más sobre:TenisChristian GarinChallenger de OeirasLautaro Midón

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