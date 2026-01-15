SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Judith Marín, la socialcristiana que asoma para el Ministerio de la Mujer y el radical que podría llegar a Agricultura

    Mientras la secretaria general del PSC se perfila como la principal candidata para asumir la cartera hoy liderada por Antonia Orellana, el exministro de Ricardo Lagos y Michelle Bachelet podría volver al cargo que ejerció entre los años 2000 y 2006.

    Por 
    Pedro Rosas
    Rocío Latorre
     
    Cristóbal Fuentes

    A menos de una semana de que José Antonio Kast anuncie su equipo ministerial, con la cuenta regresiva en las últimas horas, ya se han empezado a posicionar nuevos nombres que podrían asumir en el futuro gabinete.

    Esto, en un contexto en que el líder republicano está ajustando las piezas tras las críticas que recibió de Chile Vamos y libertarios, y luego de la negativa de Rodolfo Carter de asumir en Seguridad, y de los libertarios, de arribar al gobierno.

    Según pudo confirmar La Tercera, se trata de la secretaria general del Partido Social Cristiano (PSC), Judith Marín (30 años), quien se perfila para llegar al Ministerio de la Mujer, y el exministro de Ricardo Lagos y Michelle Bachelet, Jaime Campos (72), en Agricultura.

    En el caso de la dirigente de socialcristianos, su nombre se empezó a posicionar esta semana después de que durante el lunes llegara hasta la Oficina del Presidente Electo (OPE), a reunirse con el exministro y principal coordinador político de Kast, Claudio Alvarado.

    De hecho, entre los republicanos su nombre no es una sorpresa, pues, recalcan, Marín colaboró activamente en la campaña presidencial, asumiendo en el grupo de voceros, y también fue una de las figuras clave en la negociación parlamentaria y en la decisión de los socialcristianos para respaldar la candidatura de Kast.

    Respecto a la posibilidad de que asuma como ministra, en entrevista con el podcast Cómo te lo explico, transmitido por La Tercera, la secretaria general del partido, Ruth Hurtado, afirmó que “no sé si está confirmado el nombre”; sin embargo, recalcó que “es una de las opciones que se ha estado conversando (...). Ella es una de las opciones”.

    Marín también fue candidata a la Cámara de Diputados por el distrito 12 (La Florida, La Pintana, Puente Alto, entre otros) y entre 2021 y 2024 se desempeñó como concejala en San Ramón, cargo al que llegó mientras militaba en Renovación Nacional (RN).

    Jaime Campos, el radical que suena en Agricultura

    Campos, por su parte -quien se desempeñó como ministro de Agricultura bajo el gobierno de Lagos, y en la segunda administración de Bachelet lideró la cartera de Justicia-, tras la primera vuelta, a través de una carta en El Mercurio, cuestionó públicamente la decisión de su excolectividad de apoyar a la candidata del Partido Comunista, Jeannette Jara, y llamó a votar por el entonces abanderado republicano.

    La particularidad de Campos es que, hasta hoy, es militante del Partido Radical, colectividad que es parte del gobierno del Presidente Gabriel Boric. Lo es desde que tiene 12 años y tiene un largo historial familiar en el radicalismo.

    Jaime Campos. Sebastian Cisternas/ Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    Aunque ha tenido diferencias con las últimas dirigencias de la tienda, que lo han distanciado de la vida partidaria -y que lo llevaron incluso a participar del Movimiento Amarillos por Chile, en el marco del plebiscito constitucional de 2022-, no se ha desafiliado. Así lo confirman desde la colectividad, en que permanecen atentos a su acercamiento con Kast.

    De todas formas, el Partido Radical está en camino a la disolución legal, al no haber requerido el umbral mínimo -de cuatro parlamentarios- en la elección de noviembre de 2025.

    Campos es recordado por haberse opuesto al cierre de Punta Peuco en la recta final del segundo gobierno de Bachelet, cuando él encabezaba Justicia. En 2023, él explicó su decisión a través de una carta enviada a El Mercurio.

    “Efectiva y afortunadamente ‘no le hice caso’ a la Presidenta (Bachelet), puesto que, como indiqué en su momento, habida consideración de la oportunidad y contenido del documento que me exhibieron, además de ser jurídicamente ineficaz, su firma habría implicado una transgresión a la Constitución y la ley, exponiendo a los suscriptores (Presidente de la República y ministro de Justicia) a las responsabilidades políticas y penales pertinentes”, justificó.

    Más sobre:José Antonio KastGabineteMinisterio de la MujerMinisterio de AgriculturaJudith MarinJaime CamposEarly Access

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    En medio del quiebre oficialista y disputas en el PC: Jara se abre a renunciar a su militancia

    Director de Azul Azul responde a CMF tras compra de 21% del club deportivo

    Contraloría toma razón con alcances al decreto que fija cuentas de la luz para el primer semestre

    Litio: tras caída en exportaciones en 2025, el precio de commodity inicia el año con buen pie y sube a su mayor nivel desde 2023

    Reajuste sector público: Senado comienza a revisar proyecto y oposición anticipa que rechazará “norma de amarre”

    Kast retrocede en nominación de ministros y rediseña su gabinete tras críticas de partidos

    Lo más leído

    1.
    Ambas o ninguna: RN y la UDI inician presión a Elizalde para que apure las dos reformas al sistema político

    Ambas o ninguna: RN y la UDI inician presión a Elizalde para que apure las dos reformas al sistema político

    2.
    Tensión en las derechas: Ley de Reajuste se transforma en prueba de gobernabilidad de futuro oficialismo

    Tensión en las derechas: Ley de Reajuste se transforma en prueba de gobernabilidad de futuro oficialismo

    3.
    “Fidel Castro fue un dictador”: dichos de Boric sobre Cuba desatan nuevo round con el PC

    “Fidel Castro fue un dictador”: dichos de Boric sobre Cuba desatan nuevo round con el PC

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cómo consumir el jengibre para potenciar sus beneficios para la salud, según un gastroenterólogo

    Cómo consumir el jengibre para potenciar sus beneficios para la salud, según un gastroenterólogo

    En qué país se está construyendo la “segunda versión” de la megacárcel de Bukele contra el crimen organizado

    En qué país se está construyendo la “segunda versión” de la megacárcel de Bukele contra el crimen organizado

    Cómo fue el ciberataque de Estados Unidos en Venezuela que permitió apagar Caracas por varias horas

    Cómo fue el ciberataque de Estados Unidos en Venezuela que permitió apagar Caracas por varias horas

    En qué consiste la nueva alianza entre Apple y Google y cómo cambiarán sus productos

    En qué consiste la nueva alianza entre Apple y Google y cómo cambiarán sus productos

    Servicios

    Cuáles son los humoristas que estarán en el Festival del Huaso de Olmué 2026

    Cuáles son los humoristas que estarán en el Festival del Huaso de Olmué 2026

    A qué hora y dónde ver en vivo el Festival del Huaso de Olmué 2026

    A qué hora y dónde ver en vivo el Festival del Huaso de Olmué 2026

    Los artistas que se presentan este jueves en el Festival del Huaso de Olmué 2026

    Los artistas que se presentan este jueves en el Festival del Huaso de Olmué 2026

    En medio del quiebre oficialista y disputas en el PC: Jara se abre a renunciar a su militancia
    Chile

    En medio del quiebre oficialista y disputas en el PC: Jara se abre a renunciar a su militancia

    Kast retrocede en nominación de ministros y rediseña su gabinete tras críticas de partidos

    Judith Marín, la socialcristiana que asoma para el Ministerio de la Mujer y el radical que podría llegar a Agricultura

    Director de Azul Azul responde a CMF tras compra de 21% del club deportivo
    Negocios

    Director de Azul Azul responde a CMF tras compra de 21% del club deportivo

    Contraloría toma razón con alcances al decreto que fija cuentas de la luz para el primer semestre

    Litio: tras caída en exportaciones en 2025, el precio de commodity inicia el año con buen pie y sube a su mayor nivel desde 2023

    Cuándo se lanza y cómo será “Subway Surfers City”, la secuela del exitoso juego de celular
    Tendencias

    Cuándo se lanza y cómo será “Subway Surfers City”, la secuela del exitoso juego de celular

    Qué se sabe del envío de tropas de países de la OTAN a Groenlandia en medio de las amenazas de Trump

    Cómo fue el ciberataque de Estados Unidos en Venezuela que permitió apagar Caracas por varias horas

    Colo Colo ya tiene un 9: Aníbal Mosa descarta a Damián Pizarro y Popín Castro y aborda el Caso Viáticos
    El Deportivo

    Colo Colo ya tiene un 9: Aníbal Mosa descarta a Damián Pizarro y Popín Castro y aborda el Caso Viáticos

    “Aguerrido, que no deja pelota sin luchar”: Instituto de Córdoba le da la bienvenida a Nicolás Guerra

    “Ahora él decide dónde jugar”: Barcelona de Guayaquil se desprende de Eduard Bello y su futuro está lejos de la UC

    Montañas, naturaleza y descanso a una hora de Santiago: las experiencias que ofrece Cascada de las Ánimas
    Finde

    Montañas, naturaleza y descanso a una hora de Santiago: las experiencias que ofrece Cascada de las Ánimas

    Festival Santiago Off 2026: las actividades gratuitas que se realizarán en las regiones Metropolitana y de Valparaíso

    Ñam 2026: lo que debes saber de la nueva edición del festival gastronómico

    “Puede marcar un antes y un después”: el futuro de Marvel pende del hilo de Avengers: Doomsday
    Cultura y entretención

    “Puede marcar un antes y un después”: el futuro de Marvel pende del hilo de Avengers: Doomsday

    A qué hora estarán Rubio y Ela Minus: MFEST alista sus horarios

    La tragedia de la familia de Shakespeare: cómo Hamnet se convirtió en una de las cintas más aclamadas del último año

    Eventual ofensiva militar contra Irán: Entre la amenaza de EE.UU. y la alerta en Israel
    Mundo

    Eventual ofensiva militar contra Irán: Entre la amenaza de EE.UU. y la alerta en Israel

    María Corina Machado tras la reunión en la Casa Blanca: “Contamos con Trump para la libertad de Venezuela”

    El camino de Washington para desplazar a los rivales en la Venezuela post-Maduro

    Hablemos de Amor: lo que aprendí de mi amiga de toda la vida
    Paula

    Hablemos de Amor: lo que aprendí de mi amiga de toda la vida

    De la Araucanía al mundo: la historia de María Prieto, la reina de la kombucha

    Lo probamos y nos gustó: EMFUSION y la idea de cuidar la longevidad de la piel