Judith Marín, la socialcristiana que asoma para el Ministerio de la Mujer y el radical que podría llegar a Agricultura

A menos de una semana de que José Antonio Kast anuncie su equipo ministerial, con la cuenta regresiva en las últimas horas, ya se han empezado a posicionar nuevos nombres que podrían asumir en el futuro gabinete.

Esto, en un contexto en que el líder republicano está ajustando las piezas tras las críticas que recibió de Chile Vamos y libertarios, y luego de la negativa de Rodolfo Carter de asumir en Seguridad, y de los libertarios, de arribar al gobierno.

Según pudo confirmar La Tercera, se trata de la secretaria general del Partido Social Cristiano (PSC), Judith Marín (30 años), quien se perfila para llegar al Ministerio de la Mujer, y el exministro de Ricardo Lagos y Michelle Bachelet, Jaime Campos (72), en Agricultura.

En el caso de la dirigente de socialcristianos, su nombre se empezó a posicionar esta semana después de que durante el lunes llegara hasta la Oficina del Presidente Electo (OPE), a reunirse con el exministro y principal coordinador político de Kast, Claudio Alvarado.

De hecho, entre los republicanos su nombre no es una sorpresa, pues, recalcan, Marín colaboró activamente en la campaña presidencial, asumiendo en el grupo de voceros, y también fue una de las figuras clave en la negociación parlamentaria y en la decisión de los socialcristianos para respaldar la candidatura de Kast.

Respecto a la posibilidad de que asuma como ministra, en entrevista con el podcast Cómo te lo explico, transmitido por La Tercera, la secretaria general del partido, Ruth Hurtado, afirmó que “no sé si está confirmado el nombre”; sin embargo, recalcó que “es una de las opciones que se ha estado conversando (...). Ella es una de las opciones”.

Marín también fue candidata a la Cámara de Diputados por el distrito 12 (La Florida, La Pintana, Puente Alto, entre otros) y entre 2021 y 2024 se desempeñó como concejala en San Ramón, cargo al que llegó mientras militaba en Renovación Nacional (RN).

Jaime Campos, el radical que suena en Agricultura

Campos, por su parte -quien se desempeñó como ministro de Agricultura bajo el gobierno de Lagos, y en la segunda administración de Bachelet lideró la cartera de Justicia-, tras la primera vuelta, a través de una carta en El Mercurio, cuestionó públicamente la decisión de su excolectividad de apoyar a la candidata del Partido Comunista, Jeannette Jara, y llamó a votar por el entonces abanderado republicano.

La particularidad de Campos es que, hasta hoy, es militante del Partido Radical, colectividad que es parte del gobierno del Presidente Gabriel Boric. Lo es desde que tiene 12 años y tiene un largo historial familiar en el radicalismo.

Jaime Campos. Sebastian Cisternas/ Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

Aunque ha tenido diferencias con las últimas dirigencias de la tienda, que lo han distanciado de la vida partidaria -y que lo llevaron incluso a participar del Movimiento Amarillos por Chile, en el marco del plebiscito constitucional de 2022-, no se ha desafiliado. Así lo confirman desde la colectividad, en que permanecen atentos a su acercamiento con Kast.

De todas formas, el Partido Radical está en camino a la disolución legal, al no haber requerido el umbral mínimo -de cuatro parlamentarios- en la elección de noviembre de 2025.

Campos es recordado por haberse opuesto al cierre de Punta Peuco en la recta final del segundo gobierno de Bachelet, cuando él encabezaba Justicia. En 2023, él explicó su decisión a través de una carta enviada a El Mercurio.

“Efectiva y afortunadamente ‘no le hice caso’ a la Presidenta (Bachelet), puesto que, como indiqué en su momento, habida consideración de la oportunidad y contenido del documento que me exhibieron, además de ser jurídicamente ineficaz, su firma habría implicado una transgresión a la Constitución y la ley, exponiendo a los suscriptores (Presidente de la República y ministro de Justicia) a las responsabilidades políticas y penales pertinentes”, justificó.