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    “Mi trabajo es de lunes a miércoles”: Diputado Kunstmann defiende viaje al extranjero durante semana distrital

    El parlamentario por la Región de Los Ríos afirmó que viaje al Caribe se planificó hace un año y, destacó su labor parlamentaria con "más de 35 solicitudes de fiscalización" a distintos organismos.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.
    Diputado republicano por Los Ríos, Leandro Kunstmann.

    El diputado del Partido Republicano, Leandro Kunstmann, defendió este martes su viaje al Caribe durante la pasada semana distrital de fines de mayo, lo que generó diversas críticas de la opinión pública.

    En redes sociales se divulgó que el parlamentario viajó fuera del país a 83 días de asumir el cargo por el distrito 24, de la Región de Los Ríos, tras lo cual decidió defender el periplo con motivos vacacionales.

    En conversación con el sitio noticiasdelosrios.cl, Kunstmann señaló que “creo que cada uno tiene derecho a la vida privada. Cualquiera puede salir sea semana distrital o no, lo importante es que yo haga mi trabajo en el Parlamento, por eso me pagan una dieta".

    Respecto al periplo aseguró que “es un viaje programado con mucha anticipación”, sosteniendo que se planificó desde el año pasado con la intención de tener un carácter familiar, ya que, aseguró viajó con hermanos, padre y madre.

    “Hace prácticamente cuatro años que no tenía vacaciones, porque aparte de ser político, trabajo, tenía un emprendimiento, porque ya no está bajo mi administración. Los emprendedores no tenemos vacaciones porque trabajamos 100 por ciento todo el año", defendió Kunstmann.

    Sobre las críticas por su salida del país, el parlamentario afirmó que “va a haber críticas porque sí o porque no. Yo estoy mandatado a hacer mi trabajo parlamentario de lunes a miércoles, que son las sesiones que tenemos comisiones, trabajo comisiones lunes, martes y miércoles".

    “Y eso lo puedo demostrar con creces con las solicitudes de fiscalización. Llevamos más de 35 solicitudes de fiscalización a municipalidades, organismos y ministerios", agregó.

    A renglón seguido, recalcó que “creo que he sido, en mi semana distrital, el diputado que más ha recorrido la región, por lejos y claro, uno siempre va a tener momentos familiares”.

    Asimismo, Kunstmann, también apuntó contra los posibles responsables de la filtración de sus vacaciones.

    “Algunos van criticar siempre, y yo tengo súper claro y sé perfectamente quiénes son. Yo respondo por lo que yo hago. No es mi estilo. Yo puedo tener un montón de información en contra de parlamentarios de RN, de la UDI o lo que sea, pero no es mi estilo”, reveló.

    “Ellos responderán en su momento a su electorado y en lo que es más importante, en el momento de su muerte, a dios, que nos va juzgar al final de nuestras vidas”, manifestó.

    “Yo vivo y trabajo de forma tranquila, hago lo que tengo que hacer (...) a eso estoy avocado. Lo que hace el resto, yo no voy a responder. Soy cristiano, soy católico, no guardo rencor, pongo la otra mejilla", sumó.

    “Tengo una trayectoria política intachable desde mis inicios”, aseguró Kunstmann.

    Más sobre:Partido RepublicanoLeandro KunstmannLos RíosViajeCongresoSemana distrital

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