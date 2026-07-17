Vocero de la emergencia: el planificado despliegue de Kast por el temporal

A las 5.36 de la mañana, cuando todavía no amanecía en Santiago, el Presidente José Antonio Kast salió de La Moneda rumbo a la Región del Biobío.

Hasta ahora, esa es la zona más afectada por el sistema frontal que golpea a la zona centro sur del país, con intensas precipitaciones, fuertes marejadas en sectores costeros y un pronóstico que anticipa varios días más de lluvias. Se optó hacer el viaje por tierra, dadas las condiciones climáticas.

Durante el trayecto, Kast se transformó en la principal voz del Ejecutivo frente a la emergencia. Desde el auto, concedió entrevistas telefónicas a, al menos, seis emisoras radiales -entre ellas Radio Duna y el espacio de streaming Desde La Redacción, de La Tercera- para entregar un balance de la situación, informar sobre las medidas adoptadas por el gobierno y transmitir un mensaje de tranquilidad.

La escena responde a una decisión que en Palacio aseguran no fue improvisada. En un país donde terremotos, incendios forestales, erupciones volcánicas y temporales forman parte de la historia reciente, la gestión de las emergencias son una de las pruebas más exigentes para cualquier administración.

Por lo mismo, en La Moneda sostienen que el despliegue presidencial y el de ministros y subsecretarios fue preparado con antelación y forma parte de un diseño que buscaba privilegiar la presencia temprana en terreno y una coordinación preventiva.

El presidente José Antonio Kast visitó los trabajos de las obras del sistema de drenaje del Canal Santa Marta, en Maipú. Foto: Prensa Presidencia.

Según explican en el entorno presidencial, el trabajo comenzó hace meses. Durante el verano, afirman -cuando ya se anticipaba un invierno de estas características- se realizaron reuniones sobre el sistema de emergencia en la otrora Oficina del Presidente Electo (OPE), con el objetivo de definir protocolos de reacción, establecer coordinaciones entre ministerios y establecer que las autoridades sectoriales asumieran también un rol de articulación territorial durante este tipo de contingencias.

Parte de esa planificación comenzó a ejecutarse antes de que el sistema frontal tocara tierra. Durante los últimos días, el gobierno desplegó a distintos subsecretarios como enlaces en las regiones que se proyectaban más afectadas, con la misión de coordinar a las autoridades locales y monitorear en terreno la evolución del evento.

La operación ha sido encabezada por el ministro del Interior, Claudio Alvarado, y el subsecretario de la cartera, Máximo Pavez, quien desde el inicio de la emergencia ha participado en los balances de Senapred junto a la directora nacional del organismo, Alicia Cebrián.

En Palacio explican que la gestión de una emergencia de estas características está dividida en distintas etapas.

La primera apuntó a la anticipación, con el despliegue preventivo de autoridades, la declaración de alerta temprana y la activación de recursos para enfrentar la contingencia. Una de las medidas más relevantes es que a inicios de esta semana, se activó el decreto que permite la posibilidad del uso del 2% de los fondos de emergencia regionales.

El presidente José Antonio Kast en el Estadio Bicentenario de La Florida junto a las autoridades de gobierno, municipales y parlamentarios. Foto: Prensa Presidencia.

Una vez iniciado el evento -explican en La Moneda-, el foco cambiaó hacia la coordinación en terreno y la capacidad de reacción, procurando que la presencia de las autoridades no interfiera con el funcionamiento de las instituciones encargadas de la emergencia.

En paralelo, también se dispuso el acuartelamiento de efectivos y activó los mecanismos extraordinarios de financiamiento contemplados para este tipo de situaciones.

Pese a que, tras la salida de Mara Sedini del gabinete se instaló un esquema de vocería distinto al tradicional -con Alvarado concentrando las definiciones institucionales y el subsecretario Pavez abordando la contingencia cotidiana-, en el Ejecutivo sostienen que la respuesta comunicacional a la emergencia -hasta ahora- ha sido clara, sobria y ordenada.

A ello suman que, hasta ahora, no se han registrado contradicciones públicas entre las distintas autoridades desplegadas en terreno. Algo que no es extraño en este tipo de emergencias, especialmente cuando gobernadores o alcaldes pertenecen a sectores políticos distintos al del gobierno. Evitar esas disonancias, explican en La Moneda, forma parte de la estrategia para enfrentar la crisis.

Dentro de lo posible, la idea es mantener al Mandatario y a su gabinete en terreno mientras evoluciona un sistema frontal que, según los pronósticos, seguirá afectando a la zona centro sur durante el fin de semana.