Minsal informa de afectaciones leves en recintos de salud por el sistema frontal pero afirma que red está completamente operativa

El Ministerio de Salud realizó un balance del funcionamiento de la red sanitaria a nivel nacional, en el marco del sistema frontal que afecta a gran parte del país.

En un punto de prensa, el ministro(s) de Salud, Julio Montt, informó que “el sistema de salud se preparó en forma preventiva para esta emergencia y se activaron todos los Cogrid a nivel de las regiones que estaban con amenaza de este sistema frontal”.

En ese sentido, destacó que “hasta el momento, la red asistencial ha podido responder sin ninguna afectación grave a los requerimientos de la ciudadanía”.

“Hemos tenido algunas afectaciones leves pero el sistema está operando al 100% en todas las regiones afectadas por esta alerta meteorológica ”, aseveró.

Además, la autoridad aseguró que toda la red está preparada para emergencias eléctricas.

“Todos los centros relevantes de atención a público, estamos hablando de los hospitales, los servicios de urgencias, los SAR, los SAPU, están en condiciones de enfrentar tanto cortes de luz como cortes de agua , porque todos disponen de equipos de grupo electrógeno para poder dar respuesta a esos requerimientos”, sostuvo.

Por su parte, la seremi de Salud de la RM, Pía Venegas, afirmó que no existen “mayores problemas asociados a la red asistencial” en la región.

“Desde la Región Metropolitana hoy en salud no tenemos novedades más que pequeños temas regulados asociados a goteras, pequeñas situaciones que son más cotidianas”, indicó.

En ese escenario, el ministro (s) hizo un llamado a hacer un uso responsable de la red de salud.

“Hay emergencias y hay consultas que son de carácter leve y esas consultas, idealmente, van a estar disponibles los SAPU y los SAR para poder concurrir y solamente dar la indicación de que en situaciones de emergencia grave concurran a los servicios de urgencia hospitalario”, indicó.

Autocuidado

Con todo, las autoridades reforzaron también el llamado a mantener las medidas de autocuidado respecto a los virus respiratorios, considerando la alta circulación viral.

En ese sentido, las recomendaciones entregadas consideran: