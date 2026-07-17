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    Toesca amplía estrategia agrícola y compra predio de 800 hectáreas para proyecto de avellano europeo

    El avellano europeo se cultiva principalmente para la producción de su fruto (la avellana), de alta demanda en la industria de chocolates, repostería y confitería. Uno de los mayores clientes de este producto es Ferrero Rocher.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    Ñuble Alto, el pedio de 800 hectáreas que adquirió Toesca AGF.

    Toesca AGF sigue muy activo en sus negocios. A dos días de concretar la compra de Frontal Trust, la firma anunció la adquisición del predio Ñuble Alto, ubicado en la comuna de Chillán, en la Región de Ñuble, para desarrollar un proyecto de avellano europeo.

    Se trata del tercer activo de la estrategia agrícola más reciente de la administradora, con la que ya suma compromisos de inversión por más de US$ 50 millones en tres regiones del país.

    El campo tiene una superficie aproximada de 800 hectáreas, de las cuales se proyecta plantar al menos 630 y forma parte de la estrategia de inversión del fondo Toesca Permanent Crops II.

    La empresa no reveló el monto de la operación tras ser consultado por Pulso.

    Las labores comenzarán en el tercer trimestre de este año, mientras que la producción se estima a partir de 2030, según los ciclos propios de la especie.

    Con esta incorporación, el portafolio agrícola de Toesca alcanza 1.485 hectáreas brutas distribuidas en tres regiones y ocho especies frutales, entre ellas paltos, cítricos, carozos y cerezas, además del avellano europeo.

    Las razones detrás de la elección del predio

    Augusto Rodríguez, socio y head de Farmland de Toesca, explicó que la decisión llegó tras un proceso extenso de evaluación.

    “Tras un extenso proceso de análisis y due diligence de múltiples campos que cuadran para desarrollar las especies en las que nos enfocamos, identificamos en Ñuble Alto condiciones particularmente excepcionales para el desarrollo de un proyecto de avellano europeo del más alto estándar”, señaló.

    Según Rodríguez, factores como “su ubicación, escala, disponibilidad de agua, características topográficas y condiciones agroclimáticas” permiten desarrollar un activo con “un importante potencial productivo”.

    Por qué Ñuble para el avellano europeo

    Matías Guajardo, co-portfolio manager de Farmland de Toesca, sostuvo que la experiencia acumulada en la región respalda la apuesta.

    Toesca compra terreno Ñuble Alto de 800 hectáreas para desarrollo del avellano europeo.

    “Los proyectos de avellano europeo desarrollados en la Región de Ñuble en los últimos años han permitido demostrar que la región posee atributos especialmente competitivos para esta especie cuando son acompañados de un diseño agronómico adecuado y estándares de operación de primer nivel”, indicó.

    Guajardo agregó que factores como la acumulación de horas frío, las condiciones térmicas durante el periodo de crecimiento, la disponibilidad hídrica y el potencial de mecanización han permitido consolidar productividades crecientes y más predecibles.

    “A esto se suma, dijo, el conocimiento técnico ganado por la industria en selección varietal, densidad de plantación, riego y manejo nutricional, lo que “ha reducido de manera importante los riesgos asociados al desarrollo de nuevos huertos”, agregó.

    La estrategia agrícola de Toesca

    Toesca inició su incursión en el sector agrícola en 2021, con el lanzamiento de un primer fondo especializado en proyectos frutícolas y un activo en la Región del Maule.

    Esa experiencia dio paso a una segunda etapa, materializada en Toesca Permanent Crops II, un vehículo con horizonte de inversión de diez años orientado a construir un portafolio diversificado de activos agrícolas de largo plazo, abierto a inversionistas nacionales e internacionales.

    Ferrero Rocher, el gran comprador del avellano europeo. Jacek Halicki

    Desde diciembre de 2024, la administradora desarrolla esta estrategia junto a Astarte Capital Partners, gestora británica especializada en capital natural, que aporta capacidades internacionales a la experiencia agrícola local de Toesca.

    Rodríguez enmarcó la apuesta en una visión de más largo aliento sobre el sector: “La agricultura y en especial los proyectos frutícolas para exportación representan una oportunidad para construir activos reales de largo plazo, con retornos competitivos, baja correlación respecto de los activos financieros tradicionales y una gestión enfocada en preservar y desarrollar el valor del activo durante todo su ciclo de inversión”.

    Para que se explota el avellano europeo

    El avellano europeo se cultiva principalmente para la producción de su fruto (la avellana), de alta demanda en la industria de chocolates, repostería y confitería. Secundariamente, se usa en paisajismo por su valor ornamental y como barrera contra la erosión.

    El árbol germinó prácticamente de manera espontánea en la Región de El Maule y se ha convertido en una gran oportunidad de diversificación agrícola de la zona.

    En conversación con La Prensa, el presidente de la SNA, Antonio Walker dijo que en la actualidad ya hay 65.000 hectáreas plantadas de avellano europeo y “se habla que podrìamos llegar a 100.000 hectáreas en el futuro”.

    Uno de los compradores más activos es la multinacional italiana Ferrero Rocher que fabrica los famosos bombones que en el centro llevan precisamente una avellana.

    Lee también:

    Más sobre:ToescaAgriculturaNegociosFerrero RocherChocolatesBombones

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