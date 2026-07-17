SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Las “ejecutivas VIP” del millonario fraude a Primus Capital

    El fraude, liderado -de acuerdo a la fiscalía- por exgerentes que provocaron millonarias pérdidas, sumó nuevos imputados a su compleja red de operaciones ilícitas. Para ejecutar el desfalco y evadir controles, la cúpula habría utilizado a un grupo de "ejecutivas" encargadas de gestionar carteras fraudulentas.

    Leonardo CárdenasPor 
    Leonardo Cárdenas
    14 Julio 2023 Fachada Primus Capital Foto: Andres Perez Andres Perez

    El fraude de Primus Capital, considerado uno de los mayores escándalos financieros en la historia de Chile, sumó recientemente un nuevo hito. El pasado lunes 6 de julio, el Ministerio Público formalizó a nuevos imputados en una compleja trama que entrelaza cheques falsos, traiciones y millonarias pérdidas para el factoring.

    A los primeros formalizados de la causa, el exgerente general, Francisco Coeymans; el exgerente comercial, Ignacio Amenábar; el abogado Antonio Guzmán y el técnico en cocina internacional Marcelo Rivadeneira, se unieron en esta última audiencia cinco nuevos nombres. Se trata del exdirector médico de Clínica Las Condes, Rodrigo Mardones; el futbolista de Unión Española, Patricio Rubio; el abogado Gonzalo Diéguez; y los emprendedores Hugo Villagrán y Juan Pablo Bañados.

    Durante la instancia, que se extendió por dos horas, el fiscal a cargo de las indagatorias, Felipe Sepúlveda, explicó detalladamente el esquema que provocó un perjuicio total de $24.656 millones y que derivó en que sus socios inyectaran $107.000 millones para evitar la quiebra del factoring.

    De acuerdo a la minuta que el fiscal leyó en la audiencia, Coeymans es indicado como el líder de esta “organización delictual”. Según expuso, el exgerente general dirigió los delitos cometidos contra Primus, autorizó el curso de distintas operaciones fraudulentas y evadió los sistemas de control internos. Asimismo, ocultó información estratégica al directorio para enriquecerse a costa del patrimonio de la empresa.

    Por su parte, Amenábar fue apuntado como el “brazo derecho” de Coeymans. Su rol consistía en incorporar a nuevos clientes al esquema y controlar al personal de ventas para garantizar la autorización de dichas operaciones ilícitas. Finalmente, el fiscal sostuvo que tanto Guzmán como Rivadeneira compartían funciones operativas clave en esta misma línea, colaborando activamente en la captación de involucrados y en la ejecución del esquema defraudatorio.

    Según la Fiscalía, para los fines de la organización los imputados Francisco Coeymans Ossandón e Ignacio Amenábar Figueroa, reclutaron al interior de la empresa a un grupo de ejecutivas comerciales, a quienes denominaron ejecutivas VIP y utilizaron exclusivamente para la gestión diferenciada de las carteras fraudulentas y el ingreso de supuestos “clientes”, con la sola finalidad de desviar fondos, que luego intentaron ocultar y disimular a través de maniobras de lavado de activos.

    “Este grupo estaba conformado por las siguientes ejecutivas: Daniela Vásquez Carrasco, Tamara Posch Ponce, Claudia Ahumada Abuhadba, Stephanie Gemmel Figari, Daniela Vargas Silva, Lorena Martínez Muñoz, Norka Rojas Maturana y Constanza Ahumada Abuhadba”, detalló la Fiscalía.

    En marzo de este año, la Fiscalía decidió separar la investigación y entregó al 4° Juzgado de Garantía un listado con 95 personas imputadas no formalizadas. Entre ellas están: Daniela Vásquez, Daniela Vargas y Norka Rojas.

    Norka Rojas.

    “Te vuelves a ejecutiva normal”

    En la carpeta del caso que suma a la fecha más de 15 mil fojas se encuentran varios informes enviados por la administración de Primus Capital a la fiscalía y que detallan cómo operaron parte de las “Ejecutivas VIP”.

    En un resumen ejecutivo de uno de los informes consta parte de una declaración que efectuó Norka Rojas Maturana fechada el 6 de abril de 2023. En ella se relata que ingresó a Primus Capital en abril de 2018 y administró una cartera propia.

    Posteriormente, “Ignacio Amenábar le asignó clientes descritos por ella como amigos de él (Northia, Chile Chemical, Ferrol, S.L. Multisport, Sofía Victoria, Global Green, Sinfini, Safe Healthy), bajo instrucción expresa de que dichas carteras no podían tener mora, lo que la obligó a prorrogar constantemente".

    El informe señala que ella “reconoció saber que estas prácticas ‘no se podían hacer’, pero declaró haber recibido instrucción directa de uno de los dueños y haber sido amenazada explícitamente de despido si cuestionaba (‘mejor que no te metiera en eso sino me despedía’; ‘dilátalo, no respondas’ ante las consultas de Contraloría)”.

    Daniela Vásquez.

    Por otro lado, el informe de Primus Capital consignó que Daniela Vargas Silva “fue la persona que recibió la clave de administrador de Francisco Coeymans y la clave del usuario ‘Cristian Porras (empleado del área de Tecnología)’ para aprobar prórrogas sin los controles regulares”.

    “Lideró la operación masiva de prórrogas del lunes 14 de noviembre de 2022 (aproximadamente 80 documentos, $30.000 millones de patrimonio en riesgo), citando a las demás ejecutivas a las 7 a.m. por WhatsApp, por instrucción del Gerente General, e ingresando las prórrogas a tasa y comisión cero para pasar desapercibidas y con fecha adulterada”, acotó el mismo escrito.

    “En su propia declaración, reconoció haber optado deliberadamente por ‘no preguntar’ sobre las operaciones que se le encomendaban desde 2019, luego de que Ignacio Amenábar le advirtiera que si cuestionaba el negocio ‘te vuelves a ejecutiva normal’; declaró que desde entonces asumió un rol de ejecución sin cuestionamientos (ni un paso sin papeles)”, añadió el informe.

    Por su parte, el reporte detalló que Daniela Vásquez “fue calificada por Daniela Vargas (en su declaración) como “la persona de más confianza de Francisco e Ignacio”, con conocimiento de que se habían instalado cámaras/micrófonos ocultos en la oficina de Riesgo. De acuerdo al documento, ella también aparece en el listado de solicitudes de creación de empresas en un día para seis clientes ingresados el 24 de junio de 2021.

    El mismo escrito, consignó que Lorena Martínez participó en la operación masiva de prórrogas del 14 de noviembre de 2022.

    “Señaló que era práctica habitual mantener operaciones sin publicar en el sistema Workflow hasta contar con el visto bueno de Ignacio o Francisco, para luego ‘despublicarlas’ una vez aprobadas, de forma que Riesgo no las visualizara sino hasta que ya estaban cursadas”, acotó.

    Tamara Posch, según el informe, también participó en la operación masiva de prórrogas del 14 de noviembre de 2022. Además, según el mismo documento, aparece en el listado de solicitudes de “empresas en un día” con seis clientes ingresados el 9 de julio de 2021.

    Lee también:

    Más sobre:NegociosEmpresasPrimusJuicioFinanzas

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Alcaldesa de Lo Espejo tras ataque en que balearon a dos carabineros: “Responde a lo que está pasando en nuestro país”

    Amplían detención de imputado por el homicidio de Eugenio Nain

    Conservadurismo y el regreso de la vieja obsesión por controlar el cuerpo femenino

    Kast condena baleo a carabineros en Lo Espejo y asegura que se han dispuesto “todos los recursos” para capturar al atacante

    Alvarado enfatiza que están preparando “una buena defensa” de la megarreforma ante el TC y esperan evitar una comisión mixta

    Sujeto que disparó a carabineros en Lo Espejo usó arma automática o similar e investigación apunta a que escapó en bus

    Lo más leído

    1.
    Megarreforma: Donaciones y crédito al empleo parten de inmediato y exención de contribuciones para adultos mayores en enero del 2027

    Megarreforma: Donaciones y crédito al empleo parten de inmediato y exención de contribuciones para adultos mayores en enero del 2027

    2.
    Qué es y en qué consiste el modelo alemán Mittelstand que proponen aplicar en Chile

    Qué es y en qué consiste el modelo alemán Mittelstand que proponen aplicar en Chile

    3.
    El dólar registra fuerte alza y se instala cerca de sus niveles más altos del año

    El dólar registra fuerte alza y se instala cerca de sus niveles más altos del año

    4.
    Acciones de SpaceX se hunden a nuevos mínimos luego del fallido lanzamiento su cohete Starship

    Acciones de SpaceX se hunden a nuevos mínimos luego del fallido lanzamiento su cohete Starship

    5.
    Sodimac anuncia cierre de tienda en Mallplaza Los Dominicos: será reemplazado por Pricesmart

    Sodimac anuncia cierre de tienda en Mallplaza Los Dominicos: será reemplazado por Pricesmart

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Lluvias, marejadas, nevadas y más: los fenómenos que trae el sistema frontal en Chile

    Lluvias, marejadas, nevadas y más: los fenómenos que trae el sistema frontal en Chile

    Cuántas marraquetas puedes comer al día, según una nutricionista

    Cuántas marraquetas puedes comer al día, según una nutricionista

    Donkey Kong Country: cómo David Wise se convirtió en el rey de la selva

    Donkey Kong Country: cómo David Wise se convirtió en el rey de la selva

    Cómo el consumo de café puede reducir el riesgo de cáncer de hígado, según una investigación

    Cómo el consumo de café puede reducir el riesgo de cáncer de hígado, según una investigación

    Servicios

    Final del Mundial 2026: horario, ceremonia de clausura, show de medio tiempo y artistas invitados

    Final del Mundial 2026: horario, ceremonia de clausura, show de medio tiempo y artistas invitados

    Megatemporal: Desafío Levantemos Chile despliega equipos en terreno y activa campaña de ayuda a familias afectadas

    Megatemporal: Desafío Levantemos Chile despliega equipos en terreno y activa campaña de ayuda a familias afectadas

    Rating del jueves 16 de julio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 16 de julio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Amplían detención de imputado por el homicidio de Eugenio Nain
    Chile

    Amplían detención de imputado por el homicidio de Eugenio Nain

    Kast condena baleo a carabineros en Lo Espejo y asegura que se han dispuesto “todos los recursos” para capturar al atacante

    Alvarado enfatiza que están preparando “una buena defensa” de la megarreforma ante el TC y esperan evitar una comisión mixta

    Leonidas Montes y su visión de Quiroz, la megarreforma y el cambio de la percepción de la ciudadanía tras el estallido social
    Negocios

    Leonidas Montes y su visión de Quiroz, la megarreforma y el cambio de la percepción de la ciudadanía tras el estallido social

    Tráfico aéreo de pasajeros en Santiago continúa en picada y suma 11 meses a la baja

    Quién es quién en el mercado de plataformas de delivery

    Cómo será el tiempo en Santiago este fin de semana, según el pronóstico
    Tendencias

    Cómo será el tiempo en Santiago este fin de semana, según el pronóstico

    Qué es la isoterma cero y por qué es clave durante el intenso temporal que afecta al país

    El extraño efecto de una pastilla falsa que mejoró la memoria de los pacientes en un estudio

    Mientras la UEFA sondea a Al-Khelaïfi, Infantino suma 200 países: la subterránea guerra por la presidencia de la FIFA
    El Deportivo

    Mientras la UEFA sondea a Al-Khelaïfi, Infantino suma 200 países: la subterránea guerra por la presidencia de la FIFA

    Como en la NBA y la NFL: el lujoso anillo que recibirán los campeones del Mundial 2026 de parte de la FIFA

    Un despropósito menos: el entretiempo de la final del Mundial durará solo 17 minutos

    Los juegos que llegan al catálogo de PlayStation Plus en julio
    Tecnología

    Los juegos que llegan al catálogo de PlayStation Plus en julio

    Review de Lenovo Legion Pro 7: el nuevo laptop gamer

    Esta batería portátil puede mantener tus celulares y notebooks funcionando sin luz

    La última noche de Billie Holiday: sola, enferma y bajo vigilancia policial
    Cultura y entretención

    La última noche de Billie Holiday: sola, enferma y bajo vigilancia policial

    Cómo Zendaya consiguió el papel de Atenea en La Odisea y el rol que jugó Tom Holland

    Para frenar “imprecisas y flagrantes falsedades”: representante de Sam Neill dio a conocer la causa de muerte del actor

    Irán entra en la polémica electoral de Trump culpando a Israel de pervertir la política de Estados Unidos
    Mundo

    Irán entra en la polémica electoral de Trump culpando a Israel de pervertir la política de Estados Unidos

    Reino Unido: Andy Burnham es elegido líder del Partido Laborista

    Sismo de magnitud preliminar 7,3 afecta a México y declaran alerta de tsunami cerca de la costa de Chiapas

    Conservadurismo y el regreso de la vieja obsesión por controlar el cuerpo femenino
    Paula

    Conservadurismo y el regreso de la vieja obsesión por controlar el cuerpo femenino

    La segunda vida que encontró en el agua

    ¿Y si en vez de escuchar los latidos, escuchamos a las mujeres?