Las “ejecutivas VIP” del millonario fraude a Primus Capital

El fraude de Primus Capital, considerado uno de los mayores escándalos financieros en la historia de Chile, sumó recientemente un nuevo hito. El pasado lunes 6 de julio, el Ministerio Público formalizó a nuevos imputados en una compleja trama que entrelaza cheques falsos, traiciones y millonarias pérdidas para el factoring.

A los primeros formalizados de la causa, el exgerente general, Francisco Coeymans; el exgerente comercial, Ignacio Amenábar; el abogado Antonio Guzmán y el técnico en cocina internacional Marcelo Rivadeneira, se unieron en esta última audiencia cinco nuevos nombres. Se trata del exdirector médico de Clínica Las Condes, Rodrigo Mardones; el futbolista de Unión Española, Patricio Rubio; el abogado Gonzalo Diéguez; y los emprendedores Hugo Villagrán y Juan Pablo Bañados.

Durante la instancia, que se extendió por dos horas, el fiscal a cargo de las indagatorias, Felipe Sepúlveda, explicó detalladamente el esquema que provocó un perjuicio total de $24.656 millones y que derivó en que sus socios inyectaran $107.000 millones para evitar la quiebra del factoring.

De acuerdo a la minuta que el fiscal leyó en la audiencia, Coeymans es indicado como el líder de esta “organización delictual”. Según expuso, el exgerente general dirigió los delitos cometidos contra Primus, autorizó el curso de distintas operaciones fraudulentas y evadió los sistemas de control internos. Asimismo, ocultó información estratégica al directorio para enriquecerse a costa del patrimonio de la empresa.

Por su parte, Amenábar fue apuntado como el “brazo derecho” de Coeymans. Su rol consistía en incorporar a nuevos clientes al esquema y controlar al personal de ventas para garantizar la autorización de dichas operaciones ilícitas. Finalmente, el fiscal sostuvo que tanto Guzmán como Rivadeneira compartían funciones operativas clave en esta misma línea, colaborando activamente en la captación de involucrados y en la ejecución del esquema defraudatorio.

Según la Fiscalía, para los fines de la organización los imputados Francisco Coeymans Ossandón e Ignacio Amenábar Figueroa, reclutaron al interior de la empresa a un grupo de ejecutivas comerciales, a quienes denominaron “ ejecutivas VIP ” y utilizaron exclusivamente para la gestión diferenciada de las carteras fraudulentas y el ingreso de supuestos “clientes”, con la sola finalidad de desviar fondos, que luego intentaron ocultar y disimular a través de maniobras de lavado de activos.

“Este grupo estaba conformado por las siguientes ejecutivas: Daniela Vásquez Carrasco , Tamara Posch Ponce , Claudia Ahumada Abuhadba , Stephanie Gemmel Figari , Daniela Vargas Silva , Lorena Martínez Muñoz , Norka Rojas Maturana y Constanza Ahumada Abuhadba ”, detalló la Fiscalía.

En marzo de este año, la Fiscalía decidió separar la investigación y entregó al 4° Juzgado de Garantía un listado con 95 personas imputadas no formalizadas. Entre ellas están: Daniela Vásquez, Daniela Vargas y Norka Rojas.

Norka Rojas.

“Te vuelves a ejecutiva normal”

En la carpeta del caso que suma a la fecha más de 15 mil fojas se encuentran varios informes enviados por la administración de Primus Capital a la fiscalía y que detallan cómo operaron parte de las “Ejecutivas VIP”.

En un resumen ejecutivo de uno de los informes consta parte de una declaración que efectuó Norka Rojas Maturana fechada el 6 de abril de 2023. En ella se relata que ingresó a Primus Capital en abril de 2018 y administró una cartera propia.

Posteriormente, “Ignacio Amenábar le asignó clientes descritos por ella como amigos de él (Northia, Chile Chemical, Ferrol, S.L. Multisport, Sofía Victoria, Global Green, Sinfini, Safe Healthy), bajo instrucción expresa de que dichas carteras no podían tener mora, lo que la obligó a prorrogar constantemente".

El informe señala que ella “reconoció saber que estas prácticas ‘no se podían hacer’, pero declaró haber recibido instrucción directa de uno de los dueños y haber sido amenazada explícitamente de despido si cuestionaba (‘mejor que no te metiera en eso sino me despedía’; ‘dilátalo, no respondas’ ante las consultas de Contraloría)”.

Daniela Vásquez.

Por otro lado, el informe de Primus Capital consignó que Daniela Vargas Silva “fue la persona que recibió la clave de administrador de Francisco Coeymans y la clave del usuario ‘Cristian Porras (empleado del área de Tecnología)’ para aprobar prórrogas sin los controles regulares”.

“Lideró la operación masiva de prórrogas del lunes 14 de noviembre de 2022 (aproximadamente 80 documentos, $30.000 millones de patrimonio en riesgo), citando a las demás ejecutivas a las 7 a.m. por WhatsApp, por instrucción del Gerente General, e ingresando las prórrogas a tasa y comisión cero para pasar desapercibidas y con fecha adulterada”, acotó el mismo escrito.

“En su propia declaración, reconoció haber optado deliberadamente por ‘no preguntar’ sobre las operaciones que se le encomendaban desde 2019, luego de que Ignacio Amenábar le advirtiera que si cuestionaba el negocio ‘te vuelves a ejecutiva normal’; declaró que desde entonces asumió un rol de ejecución sin cuestionamientos (ni un paso sin papeles)”, añadió el informe.

Por su parte, el reporte detalló que Daniela Vásquez “fue calificada por Daniela Vargas (en su declaración) como “la persona de más confianza de Francisco e Ignacio”, con conocimiento de que se habían instalado cámaras/micrófonos ocultos en la oficina de Riesgo. De acuerdo al documento, ella también aparece en el listado de solicitudes de creación de empresas en un día para seis clientes ingresados el 24 de junio de 2021.

El mismo escrito, consignó que Lorena Martínez participó en la operación masiva de prórrogas del 14 de noviembre de 2022.

“Señaló que era práctica habitual mantener operaciones sin publicar en el sistema Workflow hasta contar con el visto bueno de Ignacio o Francisco, para luego ‘despublicarlas’ una vez aprobadas, de forma que Riesgo no las visualizara sino hasta que ya estaban cursadas”, acotó.

Tamara Posch, según el informe, también participó en la operación masiva de prórrogas del 14 de noviembre de 2022. Además, según el mismo documento, aparece en el listado de solicitudes de “empresas en un día” con seis clientes ingresados el 9 de julio de 2021.