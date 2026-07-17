Presidente de la UDI pide a ministro Arrau fortalecer Ley Nain-Retamal tras ataques a carabineros

El diputado y presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, le pidió al ministro de Seguridad, Martín Arrau, frotalecer la Ley Nain-Retamal, a propósito de los ataques que han sufrido oficiales de carabineros durante la semana.

En detalle, el pasado miércoles dos funcionarios del GOPE fueron baleados en medio de un operativo en Valdivia, que permitió capturar a Carlos Esteban Cancino Tapia, presunto autor material del homicidio del cabo Eugenio Nain.

Asimismo, esta viernes, en Lo Espejo, dos carabineros resultaron heridos de bala tras ser atacados por un sujeto armado durante una fiscalización.

Es bajo ese marco que el timonel de los gremialistas hizo aquella solicitud.