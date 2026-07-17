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    Mientras la UEFA sondea a Al-Khelaïfi, Infantino suma 200 países: la subterránea guerra por la presidencia de la FIFA

    Las actuaciones durante el Mundial ponen en entredicho al suizo, considerando que en Zúrich hay elecciones en marzo de 2027. Sin embargo, el actual timonel del fútbol mundial adelanta camino frente a la eventual irrupción del mandamás del PSG.

    Christian GonzálezPor 
    Christian González
    Gianni Infantino, en una actividad del Mundial (Foto: Xinhua) [e]DANIEL AUGUSTO

    Gianni Infantino ha sido uno de los personajes más cuestionados del Mundial. El contacto con Donald Trump, que, en la práctica, significó que el estadounidense Folarin Balogun pudiera actuar en los octavos de final del Mundial, pese a la expulsión que había recibido en el duelo frente a Bosnia y Herzegovina, lo puso en la mira del mundo. El suizo intentó salir jugando: culpó de la decisión a la Comisión Disciplinaria de la entidad que dirige, en su condición de órgano autónomo.

    La UEFA estalló. Principalmente porque el rival siguiente de los norteamericano era Bélgica, uno de sus asociados. Con la próxima elección de la FIFA a la vuelta de la esquina, considerando que está programada para marzo de 2027, la reacción del ente rector del fútbol europeo no se dejó esperar: comenzó la búsqueda de un candidato potente para hacerle frente al suizo.

    Mientras la UEFA sondea a Al-Khelaïfi, Infantino suma 200 países: la subterránea guerra por la presidencia de la FIFA

    En las últimas horas, en el Viejo Continente ha tomado fuerza la opción de un postulante de fuste: Nasser Al-Khelaïfi. El presidente del PSG se ha transformado en uno de los dirigentes más influyentes en el sector, después de haber aprovechado la posibilidad de contar con millonarios recursos árabes para potenciar a su escuadra, al punto de transformarla en el último campeón europeo. Antes, se dio el lujo de fichar a figuras como Lionel Messi y Neymar, entre muchos otros.

    Al-Khelaïfi forma parte de la estructura de la UEFA, en su condición de presidente de la European Football Clubs, entidad a la que también representa ante Zúrich. Bélgica y Polonia han sido los principales impulsores de una postulación de la que el árabe no parece muy convencido. Alemania, en tanto, también se ha mostrado partidario de introducir un cambio en la conducción del balompié mundial.

    Nasser Al-Khelaifi, propietario del PSG.

    Infantino juega sus cartas

    Infantino no se queda de brazos cruzados. Principalmente, porque cualquier desatención puede derivar en la pérdida del privilegiado sitial que ostenta. En esa línea, el actual mandamás del fútbol adelanta trabajo. Según The Guardian, aprovecha el Mundial para sumar apoyos de las distintas federaciones, que son las que, en definitiva, emitirán los sufragios que determinarán los comicios.

    Más de 200 países respaldan a Infantino para un cuarto mandato en la FIFA a pesar del escándalo de Balogun”, titula la publicación inglesa. “Gianni Infantino cuenta con el respaldo formal de más de 200 países para su reelección como presidente de la FIFA, a pesar del clima de agitación que se ha generado desde el escándalo en torno a la suspensión de Folarin Balogun”, describe el artículo.

    Solo un puñado de las 211 federaciones miembro de la FIFA aún no han enviado cartas de apoyo a Infantino, quien se perfila como ganador de un cuarto mandato por amplia mayoría en el congreso de marzo. Un pequeño número de países europeos se encuentran entre las excepciones, siendo Alemania la federación de mayor renombre que aún no ha brindado su apoyo oficial”, precisa.

    Las candidaturas deben presentarse antes del 18 de noviembre. Antes de esa fecha, las asociaciones pueden cambiar sus apoyos formalmente. Algunas han dejado entrever presiones para respaldar a Infantino.

    Más sobre:FIFAMundial 2026Gianni InfantinoNasser Al-KhelaïfiAl-KhelaïfiPSGFútbolFútbol Internacional

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