Qué hay detrás del discurso de Trump en que acusó a China de “interferir” en las elecciones de 2020

El presidente Donald Trump habla en el Salón Este de la Casa Blanca, el jueves, en Washington.

El Daily Mail lo llamó el “día de la revelación”. En tanto, en las horas previas a la alocución de este jueves del inquilino de la Casa Blanca, la cadena CBS, que ahora pertenece a David Ellison, partidario de Donald Trump, y Fox dijeron que transmitirían en directo el discurso del presidente estadounidense en primetime, a diferencia de las cadenas rivales ABC y NBC, que decidieron relegar las declaraciones del mandatario a sus plataformas de streaming.

CNN, por su parte, también decidió no presentar a sus telespectadores el discurso preparado “de un presidente conocido por sus mentiras incesantes”, en particular sobre el tema probable del discurso: su derrota ante Joe Biden en las elecciones presidenciales de 2020, “que parece haberle infligido una herida psíquica tan grave que Trump es incapaz de superarla”, destacó el diario The Guardian.

President Trump lit into ABC and NBC for refusing to air his Thursday night speech on election integrity, asserting that the networks should lose their government-issued broadcast licenses. https://t.co/NWm7xCMODY — The Washington Post (@washingtonpost) July 17, 2026

Y las aprensiones de los medios parecieron confirmarse una vez que Trump pronunció su discurso de 25 minutos, que, según The Wall Street Journal, “abrió la caja de Pandora en materia electoral”.

Y es que el presidente republicano anunció su particular “día de la revelación” al dar a conocer las supuestas vulnerabilidades del sistema electoral de Estados Unidos y las irregularidades, según él, de los comicios de 2020 en los que perdió ante Joe Biden. El mandatario lanzó acusaciones sin precedentes de injerencia de China, con “compra y hackeo de datos” de 220 millones de votantes y “pago a periodistas” para que publicaran artículos negativos sobre él.

En resumen, según CNN, Trump “intentó convencer a los estadounidenses de que sus elecciones son vulnerables al fraude y requieren atención inmediata. Si bien no repitió su mantra habitual de que en realidad ganó las elecciones presidenciales que perdió en 2020, Trump sí desclasificó documentos que, según él, demostraban una campaña de influencia de China, un encubrimiento por parte de funcionarios de inteligencia estadounidenses y fraude en Michigan”.

President Donald Trump in his speech alleged vulnerabilities in American election systems, using a large trove of newly declassified documents to suggest future elections could be at risk of foreign interference, particularly by China, though the information does not support the… pic.twitter.com/BAx2rpZt4a — CNN (@CNN) July 17, 2026

Desde Beijing, la respuesta llegó de inmediato. “Las acusaciones pertinentes de Estados Unidos son totalmente inventadas y tienen como objetivo difamar a China”, declaró el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Lin Jian. “No tenemos ningún interés en interferir en las elecciones estadounidenses y nunca lo hemos hecho”, reiteró.

Y añadió que, por el contrario, la comunidad internacional sabe quién interfiere habitualmente en los asuntos internos de otros países.

A su vez, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, declaró que Moscú rechazaba categóricamente todas las acusaciones de injerencia en elecciones pasadas. Una evaluación de la comunidad de inteligencia estadounidense de 2021 determinó que Rusia llevó a cabo operaciones de influencia destinadas a desprestigiar la campaña de Biden, pero concluyó que ningún actor extranjero, incluida China, intentó alterar ningún aspecto técnico del proceso electoral de 2020, indicó The Guardian.

US president Donald Trump revived long-debunked theories regarding the 2020 elections in a primetime speech.



🔗: https://t.co/nacycolrfo pic.twitter.com/J4A0aRZuM5 — Al Jazeera English (@AJEnglish) July 17, 2026

De hecho, CNN dijo que las pruebas enumeradas por Trump en su discurso, presentadas principalmente en correos electrónicos con gran cantidad de información censurada y sacados de contexto, no respaldaron sus afirmaciones. “Sin embargo, sin duda servirán de pretexto para los esfuerzos de Trump por restringir el voto por correo y añadir nuevos requisitos de identificación para los votantes”, advirtió la cadena.

“Desestabilizar el sistema electoral”

Y es que los temores apuntan en esa dirección. Según The Guardian, el discurso de Trump “buscaba descaradamente desestabilizar el sistema electoral estadounidense”. “El presidente de EE.UU. utiliza su cargo y las agencias de inteligencia para intentar socavar la confianza en las elecciones antes de las de mitad de mandato”, apuntó el periódico en alusión a los comicios de noviembre próximo.

En la misma línea, Peter Baker, corresponsal jefe de The New York Times en la Casa Blanca, dijo que “al exigir medidas para abordar la integridad de las votaciones, el presidente Trump persistió en reabrir el debate sobre su derrota en las elecciones de 2020, al tiempo que buscaba maneras de sembrar dudas sobre el resultado de 2026”. Para Baker, se trata de “una obsesión de Trump que tiene un costo para la democracia”.

At a time when millions of Americans are finding it harder to pay for groceries, housing and healthcare, when the climate crisis is causing record heatwaves and forest fires, Donald Trump felt it appropriate tonight to spew conspiracy theories about the 2020 election.… — Bernie Sanders (@BernieSanders) July 17, 2026

En las horas previas al discurso del presidente, Ty Cobb, abogado que coordinó la respuesta legal de Donald Trump, durante su primer mandato, a la investigación del fiscal especial sobre los vínculos de su campaña con Rusia, declaró a PBS News Hour que temía que la alocución del mandatario pretendiera “reforzar la idea de que necesita declarar el estado de emergencia en la época de las elecciones o en fechas cercanas”.

Cobb, quien se ha convertido en un crítico del presidente, predijo que Trump intentará “cualquier cosa” para perturbar las elecciones de mitad de mandato que se espera que su partido pierda, abriendo la puerta a un tercer impeachment.

Former Trump special counsel Ty Cobb tells me of tonight's Trump speech: "I think tonight's speech is intended to add to the predicate that he needs to declare an emergency at or about the time of the elections. ... Steve Bannon and Todd Blanche have suggested that there will be… https://t.co/4XFYVfJbDy — Geoff Bennett (@GeoffRBennett) July 16, 2026

“Steve Bannon y Todd Blanche han insinuado que habrá agentes del ICE en los centros de votación”, dijo Cobb. “Creo que es prácticamente seguro. No sabemos si incluirá a la Guardia Nacional, pero hará todo lo posible para intimidar a los votantes de minorías, en particular a los inmigrantes”. También sugirió que el presidente buscaba una excusa “para intentar confiscar las máquinas de votación, como Trump quiso hacer en 2020”.

“Creo que lo veremos haciendo todo lo posible para impedir la transferencia pacífica del poder, la elección de los demócratas, y haciendo lo que sea para mantenerse en el poder y conservar a sus allegados, para poder seguir haciendo lo que cree que le está permitido como presidente, que es lo que le plazca”, añadió Cobb.